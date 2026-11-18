هیلاری کلینتون هشدار داد دیدار سه‌جانبه ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ به ضعف آمریکا منجر شده و به پوتین و شی اجازه کنترل بر ترامپ را می‌دهد.

هیلاری کلینتون ، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، با انتقاد شدید از تصمیم دونالد ترامپ برای برگزاری دیدار سه‌جانبه با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ ، اعلام کرد که این نشست می‌تواند امنیت ملی آمریکا را تضعیف کند. کلینتون بر این باور است که این ملاقات به رهبران روسیه و چین این امکان را می‌دهد تا کنترل و نفوذ بیشتری بر تصمیمات دونالد ترامپ اعمال کنند. این اظهارنظر در حالی صورت گرفت که نگرانی‌ها درباره پیامدهای چنین دیپلماسی‌ای در فضای سیاسی آمریکا به شدت افزایش یافته است.

هیلاری کلینتون درباره تاثیر دیدار سه‌جانبه هشدار داد

وی معتقد است که این دیدار هیچ کمکی به حل و فصل اختلافات موجود نخواهد کرد و حتی ممکن است به تشدید بحران‌های جاری منجر شود. کلینتون به طور خاص به مسائلی مانند رسوایی‌های فزاینده پیرامون شرکت انویدیا و صادرات محصولات این شرکت به چین اشاره کرد و تاکید نمود که این نشست سه‌جانبه هیچ راه‌حلی برای این موضوعات پیچیده ارائه نمی‌دهد. از نظر او، این دیدار نه تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدیدی در زمینه‌های تجاری و تکنولوژیک شود.

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همچنین، هیلاری کلینتون تاکید کرد که چنین دیداری هیچ کمکی به حل مسئله اوکراین نخواهد کرد. وی توضیح داد که چین در واقع به عنوان یک پایگاه تولیدی برای روسیه عمل می‌کند و بسیاری از فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز روسیه در چین تولید می‌شوند. بنابراین، هرگونه توافقی که بدون در نظر گرفتن این واقعیت انجام شود، نمی‌تواند تاثیری مثبت بر وضعیت اوکراین داشته باشد. این دیدگاه نشان‌دهنده نگرانی عمیق کلینتون از پیوندهای اقتصادی و تکنولوژیک بین پکن و مسکو است.

نقد دونالد ترامپ و اولویت‌های او در سیاست خارجی

هیلاری کلینتون در ادامه سخنان خود به نقد سبک مدیریت دونالد ترامپ پرداخت و بیان کرد که دونالد ترامپ مانند یک کودک با گیتار بازی می‌کند و این عمل رقت‌انگیز است. او معتقد است که برای دونالد ترامپ، امنیت ملی آمریکا به معنای متداول آن، کوچک‌ترین اهمیتی ندارد. کلینتون افزود که دونالد ترامپ مسائل حقوق بشری را مطرح نمی‌کند و این موضوعات برای او ذره‌ای اهمیت ندارند. این انتقاد نشان‌دهنده نگرانی عمیق او درباره تغییر در اولویت‌های ایالات متحده در عرصه بین‌الملل است.

وی همچنین بیان کرد که به گمان او، دونالد ترامپ قادر نیست درک کند که چه چیزی واقعاً به نفع آمریکاست، چه در حوزه امنیت و چه در حوزه اقتصاد. کلینتون Donald Trump را فردی توصیف کرد که در دنیای شعارها زندگی می‌کند و به ایده‌های خام و پخته‌نشده، نظیر تعرفه‌ها، تکیه دارد. او تردید دارد که آیا دونالد ترامپ واقعا درک کند که اقتصاد در سال ۲۰۲۶ چگونه کار خواهد کرد و چه چالش‌هایی پیش روی آن خواهد بود.

انتقاد هیلاری کلینتون از روش‌های دونالد ترامپ

هیلاری کلینتون در بخش دیگری از سخنان خود به سبک رهبری دونالد ترامپ و نحوه انتساب مسئولیت‌ها پرداخت. او اظهار داشت که دونالد ترامپ عاشق داشتن اطلاعات درباره افراد است و سعی می‌کند از این اطلاعات برای کنترل دیگران استفاده کند. کلینتون همچنین انتقاد کرد که دونالد ترامپ همه چیز را گردن جو بایدن می‌اندازد و حتی اگر دچار مشکلاتی مانند یبوست هم شود، احتمالاً تقصیر را گردن جو بایدن می‌اندازد. این انتقاد نشان‌دهنده نگرانی کلینتون از سبک مدیریت و تصمیم‌گیری دونالد ترامپ است.

وی تاکید کرد که این سبک از عمل کردن دونالد ترامپ دیگر خیلی تکراری و کهنه شده است و دیگر تاثیر مثبتی بر افکار عمومی ندارد. هیلاری کلینتون با این اظهارنظراتش نشان داد که تفاوت‌های اساسی در دیدگاه‌های او و دونالد ترامپ وجود دارد و این تفاوت‌ها می‌تواند بر آینده سیاست خارجی آمریکا تاثیر بگذارد. او بر این باور است که آمریکا نیاز به رهبری دارد که امنیت ملی و ارزش‌های دموکراتیک را در اولویت قرار دهد.