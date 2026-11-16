رئیس و نایب رئیس اتاق ایران در نشست با سازمان بورس، بر ضرورت حذف مداخلات در بازار سرمایه و رفع موانع تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید کردند.

نشست تخصصی فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حضور صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دکتر حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار شد. در این گردهمایی، محوریت بحث‌ها بر رفع مداخلات دولتی در سازوکار عرضه و تقاضای بازار سرمایه و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان دو نهاد اصلی اقتصادی کشور متمرکز بود. صمد حسن‌زاده در این دیدار، خدمات سازمان بورس را در زمینه تامین سرمایه برای توسعه برنامه‌های اقتصادی شایسته قدردانی دانست و بر اهمیت تنظیم جهت بازار سرمایه به سمت تأمین مالی تولید تاکید کرد.

چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

صمد حسن‌زاده با اشاره به فشارهای سنگین اقتصادی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، گفت: شرایط سخت اقتصادی از نظر تامین مواد اولیه، افزایش نرخ‌ها بخصوص در حوزه دستمزد، مواد اولیه، انرژی و لجستیک، موجب فشار بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی شده است. وی بیان کرد که لازم است در کنار بنگاه‌ها باشیم و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط را در زمینه حفظ آرامش اجتماعی واجد اهمیت بالا دانست. رئیس اتاق ایران انتظار داشت بازار سرمایه به اندازه ظرفیت خود به تأمین منابع مالی تولید کمک کند و ابزارهایی متناسب با نیاز شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ طراحی و توسعه پیدا کند.

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کمبود سرمایه در زیرساخت‌ها و انرژی

پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست، با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی در اقتصاد کشور گفت: موضوع سرمایه و تأمین منابع مالی، نه‌تنها در اقتصاد ایران، بلکه در سراسر جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از ارکان اصلی توسعه به شمار می‌رود. او با اشاره به کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد ایران و با توجه به تجربیات خود در حوزه انرژی، درباره مشکل اصلی که امروز کشور را به این شرایط رسانده است، گفت: به اعتقاد من، کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها از دلایل اصلی مشکلات امروز در بخش انرژی است. نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: این مسئله در مقیاس کلان اقتصاد کشور نیز اهمیت دارد و نشان می‌دهد جذب منابع مالی، به‌ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها، تا چه اندازه ضروری است. همین موضوع اهمیت بازار سرمایه و بورس را نشان می‌دهد و ضرورت توجه به این بازار را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور برجسته می‌کند.

لزوم شفافیت و پرهیز از مداخله در بازار

باقری با بیان اینکه بازار سرمایه ایران در مقایسه با بسیاری از بازارهای جهانی سابقه کوتاه‌تری دارد، ادامه داد: با وجود جوان‌تر بودن بازار سرمایه کشور، در این حوزه پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و بخش خصوصی نیز توجه بیشتری به آن نشان داده و حضور پررنگ‌تری در بازار سرمایه دارد. البته همچنان با شرایط ایده‌آل، استانداردهای رایج جهانی و آنچه در بازارهای بین‌المللی متداول است، فاصله داریم؛ با این حال، روند حرکت و توسعه در این حوزه مثبت بوده است. وی، شفافیت و پرهیز از مداخله در سازوکار بازار را از الزامات کارآمدی بورس دانست و گفت: ماهیت بازار سرمایه باید بر پایه عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد. اگر قرار است قیمت یک کالا، خدمت یا هر آنچه در بورس عرضه می‌شود کشف شود، این فرایند باید در بستری شفاف و بدون مداخله انجام شود.

به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران در گذشته تجربه مداخله در بازار بورس را داشته‌ایم و همچنان نیز در برخی بخش‌های بازار سرمایه، از جمله حوزه انرژی و کالا، مداخلاتی در سمت عرضه و تقاضا مشاهده می‌شود. این مداخلات ماهیت نظام عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب می‌شود فعالان اقتصادی اطمینان لازم را برای عرضه و فعالیت در بازار نداشته باشند و در نتیجه، استقبال از بازار کاهش پیدا کند. او با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های راهبردی کشور افزود: بازار سرمایه مرجع بسیار مهمی برای تأمین منابع مالی در گردش و منابع بلندمدت است و به‌ویژه در تعریف و اجرای پروژه‌های استراتژیک و زیرساختی می‌تواند نقش‌آفرینی کند. باقری با اشاره به گستردگی شبکه فعالان اقتصادی عضو اتاق ایران اظهار کرد: اتاق ایران ۲۰ کمیسیون تخصصی و بیش از ۶۰۰ تشکل، اعم از تشکل‌های سراسری، در اختیار دارد و ۳۴ اتاق استانی نیز در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. این مجموعه، شبکه گسترده‌ای از فعالان اقتصادی را تشکیل می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن‌ها با بازار سرمایه در ارتباط هستند یا علاقه‌مندند همکاری خود را با این بازار گسترش دهند.

افت کیفیت حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ

در ادامه نشست فعالان اقتصادی، دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره موانع تامین مالی بنگاه‌ها، چالش‌های حاکمیت شرکتی، توسعه ابزارهای بازار سرمایه و ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی مطرح کردند. در این نشست، موضوعاتی از جمله ارزیابی اثربخشی حاکمیت شرکتی، دشواری انتشار اوراق برای شرکت‌های خصوصی، تامین مالی پروژه‌های گردشگری و صنعت برق، ایجاد بازار اختصاصی برای بنگاه‌های فاقد شرایط ورود به بورس، توسعه مراکز مالی استانی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی مورد بحث قرار گرفت. محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، با اشاره به افت کیفیت حکمرانی بنگاه‌های بزرگ کشور در سال‌های اخیر گفت: در حدود پنج سال گذشته، کیفیت حکمرانی در بنگاه‌های بزرگ کشور به‌طور محسوسی کاهش یافته است. شفافیت، پاسخ‌گویی و بهره‌وری از ارکان اصلی یک نظام حکمرانی مطلوب هستند، اما آنچه فعالان اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ کشور مشاهده می‌کنند، نشان‌دهنده افت مستمر این شاخص‌هاست.