نقد شدید نمایندگان مجلس بر واردات سرم در انباشت تولید داخلی

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از واردات سرم در شرایط انباشت موجودی داخلی و تأخیر در پرداخت مطالبات، بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع صادرات تأکید کرد.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در بازدید از یک واحد تولیدی دارویی در مشهد، به بررسی چالش‌های ساختاری بخش تولید سرم و محصولات دارویی پرداختند و ضمن تایید ظرفیت‌های داخلی، از تصمیمات اخیر در حوزه واردات انتقاد کردند.

انتقاد از صدور مجوز واردات سرم در شرایط انباشت موجودی

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در جریان این بازدید اعلام کرد که طبق قوانین جاری کشور، ورود کالاهایی که نمونه داخلی آن‌ها با ظرفیت مناسب تولید می‌شود، ممنوع بوده و نباید بدون در نظر گرفتن وضعیت تولیدکنندگان داخلی انجام پذیرد.

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وی با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو سال گذشته مجوز واردات سرم را صادر کرده است، خاطرنشان ساخت که در حال حاضر کمبودی در این حوزه وجود ندارد و مقدار قابل توجهی از سرم‌های تولیدی در انبارها باقی مانده است که نشان‌دهنده عدم نیاز واقعی به ورود کالای خارجی است.

اسحاقی افزود که در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است و تولیدکنندگان با مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، صدور مجوز برای واردات سرم مشابه تولید داخل، فشار مضاعفی بر بخش داخلی وارد کرده و توجیه اقتصادی و قانونی ندارد.

بررسی سهم تولید داخلی و موانع پیش روی صادرات

حسن حسن‌نتاج، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر دستاوردهای داخلی در حوزه تولید سرم، اعلام کرد که با وجود تحریم‌ها، ظرفیت‌های مناسبی ایجاد شده و تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تأمین کنند.

وی توضیح داد که این شرکت داروسازی خاص حدود ۱۸ درصد از سرم مورد نیاز کشور را تولید می‌کند و در کنار آن، یک کارخانه وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز حدود ۱۰ درصد تولید را بر عهده دارد که در مجموع حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد نیاز کل کشور را پوشش می‌دهد.

حسن‌نتاج در ادامه خاطرنشان کرد که در دوران کرونا بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شده بود، اما امروز سهم تولیدکنندگان داخلی بسیار بیشتر است و حتی در زمینه نوآوری و توسعه محصولاتی مانند هورمون رشد، این مجموعه‌ها موفق به کسب دستاوردهای ارزشمند شده‌اند.

برنامه‌ریزی برای رفع موانع پرداخت مطالبات و تسهیل صادرات

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که در آذرماه جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت داروسازی، مسئولان بانک مرکزی و سایر متولیان امر برگزار خواهد شد تا موانع پیش روی تولید و رفع مشکلات موجود بررسی گردد.

وی تأکید کرد که موضوعات مرتبط با سازمان غذا و دارو ابتدا با مسئولان این سازمان و سپس در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیری می‌شود تا با رفع مشکلات، مردم از ظرفیت تولید داخلی به طور کامل منتفع شوند.

حسن‌نتاج نیز با اشاره به جایگاه حاکمیتی ستاد اجرایی فرمان امام، خواستار حمایت بیشتر از این مجموعه‌های تولیدی شد و افزود که لازم است محصولات این شرکت توانمند از طریق شرکت‌های پخش عرضه شده و از ظرفیت آن به شکل مطلوب‌تری استفاده گردد.