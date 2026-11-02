نقد عملکرد وزارت راه در مدیریت ترانزیت و بحران مرزهای شرقی

بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تقویت کریدورهای ترانزیتی، دیپلماسی حمل‌ونقل با قزاقستان و چین و کاهش صف‌های طولانی در مرزهای شرقی کشور.

وزارت راه و شهرسازی در حالی که ایران از موقعیت جغرافیایی ممتازی برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه برخوردار است، با انتقادات جدی فعالان اقتصادی و کارشناسان مواجه شده است. ترانزیت و حمل‌ونقل دیگر تنها یک موضوع اجرایی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی امنیت اقتصادی، تجارت خارجی و جایگاه راهبردی ایران در جهان محسوب می‌شود. در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیکی مسیرهای تجاری کلاسیک را تحت تأثیر قرار داده و رقابت شدید میان کشورها برای تصاحب بازارهای ترانزیتی افزایش یافته، انتظار می‌رود این وزارتخانه با ابتکار عمل و دیپلماسی فعال، از فرصت‌های جغرافیایی کشور به بهترین شکل استفاده کند. با این حال، شفاف‌سازی عملکرد و ارائه برنامه‌های مشخص برای این وزارتخانه به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.

مسیر کراچی به ریمدان و کریدورهای متعددی که ایران را به چین و قزاقستان متصل می‌کنند، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به مرز سرخس، از اهمیت استثنایی و راهبردی برخوردار هستند. با توجه به محدودیت‌های موجود در مسیرهای دریایی، این گذرگاه‌های زمینی می‌توانند نقش حیاتی و غیرقابل جایگزینی در تداوم ورود و خروج کالا و کاهش آسیب‌پذیری بخش تجارت کشور ایفا نمایند. با این وجود، سوال اصلی این است که وزارت راه و شهرسازی چه اقدام عملی و برنامه مشخصی را برای تقویت و توسعه این مسیرهای استراتژیک در دستور کار خود قرار داده است تا از ظرفیت‌های موجود بهینه‌سازی صورت گیرد.

Also read ترامپ هشدار نظامی به ایران و تأکید بر دیپلماسی در کنار عراقچی

حسابرسی دیپلماسی ترانزیتی و نتایج سفر قزاقستان

حضور مقامات وزارت راه و شهرسازی در اجلاس‌های بین‌المللی مانند اجلاس اخیر در قزاقستان، فرصتی طلایی برای پیگیری منافع ترانزیتی ایران بود، اما بازدهی ملموس و قابل سنجش این سفرها هنوز مورد ابهام است. پرسش اساسی فعالان این حوزه این است که آیا در این سفرها به توافق‌نامه‌های اجرایی یا تفاهم‌نامه‌های مشخصی برای توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی دست یافته‌اند یا خیر. آیا مسئولین مربوطه از ظرفیت‌های مرزی چین و قزاقستان بازدید میدانی انجام داده و برنامه‌ای برای اتصال مؤثرتر این مسیرها به شبکه ترانزیتی داخلی کشور تدوین شده است. اگر اقداماتی در این راستا انجام شده، دلیلی بر اینکه نتایج آن به‌صورت شفاف و قابل ارزیابی در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفته، وجود ندارد.

حضور در اجلاس‌های بین‌المللی به‌خودی‌خود به معنای دستیابی به دستاورد محسوب نمی‌شود و معیار اصلی سنجش موفقیت، توافق‌های عملیاتی، کاهش هزینه‌های حمل، کاهش زمان بارگیری و ترخیص، تسهیل عبور کالا و افزایش سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه است. فعالان اقتصادی معتقدند که شفاف‌سازی نتایج این سفرها و ارائه آمار دقیق از دستاوردهای حاصله، برای اعتمادسازی در بازار و برنامه‌ریزی بهتر ضروری است و عدم ارائه این اطلاعات باعث ایجاد شک و تردید در کارایی دیپلماسی حمل‌ونقل می‌شود.

بحران صف‌های مرزی و فشار بر زنجیره تأمین کالا

یکی از نگران‌کننده‌ترین مسائل در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت، مشاهده صف‌های بیش از ۲۰ روزه در مرزهای شرقی کشور است، در حالی که ورود کالا به بنادر کشور به حداقل رسیده است. این مرزهایی که باید در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی به‌عنوان مسیرهای جایگزین و پشتیبان قوی برای تجارت کشور عمل کنند، متاسفانه خود با گلوگاه‌های شدید و تأخیرهای طولانی مواجه شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها باعث افزایش هزینه توقف ناوگان حمل‌ونقل شده، بلکه هزینه حمل کالا را نیز بالا برده و فشار مالی سنگینی را بر دوش فعالان اقتصادی قرار داده است.

تداوم این روند می‌تواند زنجیره تأمین کشور را با اختلال مواجه کند و باعث نوسانات قیمت و کمبود کالاهای اساسی شود. پرسش اساسی این است که چرا در شرایطی که اهمیت مسیرهای زمینی و کریدورهای جایگزین بیش از گذشته شده، آمادگی لازم برای تسهیل عبور کالا و مدیریت هوشمند جریان ترانزیت در مرزها وجود ندارد. این ناکارآمدی مدیریتی مستقیماً بر قدرت رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای منطقه تأثیر گذاشته و جایگاه ایران را در برابر رقبای منطقه‌ای تضعیف می‌کند.

مسئولیت‌های مشترک و برنامه‌ریزی فوری برای آینده

رفع مشکلات موجود در مرزهای شرقی و بهبود وضعیت ترانزیت، تنها در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و همکاری صمیمانه گمرک و سایر دستگاه‌های مرزی نیز برای حل این بحران ضرورت دارد. با این حال، این موضوع مسئولیت وزارتخانه را در زمینه هماهنگی، پیگیری مستمر و رفع موانع ساختاری حمل‌ونقل منتفی نمی‌سازد. انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای فوری و زمان‌بندی‌شده برای کاهش صف‌ها، افزایش ظرفیت عبور مرزی و تسهیل تردد کامیون‌ها را به سرعت ارائه و اجرا کند تا از اتلاف منابع ملی جلوگیری شود.

نگرانی‌ها درباره مدیریت این وزارتخانه موضوع تازه‌ای نیست و پیش از رأی اعتماد مجلس نیز همواره معتقد بودم که با توجه به تنوع و پیچیدگی‌های وظایف این وزارتخانه، تصدی مدیریت آن نیازمند علم و توانایی بالایی است. ایران دارای موقعیت جغرافیایی ممتازی است، اما این مزیت تنها زمانی به درآمد پایدار، اشتغال و قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود که با مدیریت فعال، دیپلماسی حمل‌ونقل کارآمد و زیرساخت‌های مدرن همراه باشد. اگر در پیگیری کریدورهای بین‌المللی فرصت‌سوزی کنیم و هم‌زمان مرزهای شرقی کشور با صف‌های طولانی مواجه باشند، چگونه می‌توان انتظار داشت سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه افزایش یابد.

انتظارات فعالان اقتصادی و آینده ترانزیت ایران

انتظار فعالان اقتصادی و ذینفعان بخش حمل‌ونقل روشن و قاطع است: اعلام دستاوردهای واقعی سفر قزاقستان، ارائه برنامه مشخص و عملیاتی برای توسعه مسیر کراچی به ریمدان و کریدورهای متصل به چین و قزاقستان، و اقدام فوری و جدی برای کاهش زمان توقف کامیون‌ها در مرزهای شرقی کشور. کریدورهای ترانزیتی با حضور در اجلاس‌ها فعال نمی‌شوند و تجارت کشور را نمی‌توان به صف‌های ۲۰ روزه مرزی سپرد. شریان‌های اقتصادی ایران به تصمیم‌گیری سریع، ابتکار عمل، پیگیری مستمر و پاسخ‌گویی شفاف نیاز دارند تا بتوانند از رقبای سرسخت خود پیشی بگیرند.

امروز باید به وضوح روشن شود که وزارت راه و شهرسازی برای حفظ منافع ترانزیتی کشور چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌ای برای جبران فرصت‌های از دست رفته در نظر دارد. در رقابت شدید کریدورهای تجاری، هیچ کشوری منتظر تصمیم‌گیری یا تعلل ما نمی‌ماند و فرصت‌های استراتژیک به سرعت از دست می‌روند. بنابراین، تغییر رویکرد از دیپلماسی آیینی به دیپلماسی اقتصادی و اجرایی، ضرورتی انکارناپذیر برای بقای جایگاه ایران در جغرافیای اقتصادی منطقه است.