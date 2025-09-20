سریال «از یاد رفته» که با تبلیغات گسترده‌ای وارد شبکه نمایش خانگی شده بود، نتوانست انتظارات را برآورده کند و به یک اثر جریان‌ساز تبدیل شود. این سریال با ضعف‌های جدی در فیلمنامه، شخصیت‌پردازی و کارگردانی مواجه است و بیشتر به تکرار کلیشه‌های رایج در سریال‌های ایرانی و ترکی می‌پردازد. ترکیب بازیگران قدرتمند نیز نتوانسته این ضعف‌ها را پوشش دهد و خروجی کار، یک اثر سطحی و بی‌کیفیت است.

به گزارش مشرق، سریال « از یاد رفته » می‌توانست فرصتی برای شبکه نمایش خانگی باشد تا از قالب آثار تکراری خارج شده و مخاطب را غافلگیر کند، اما متاسفانه خود به یک نمونه بارز از اتلاف سرمایه و استعداد تبدیل شد. این سریال که به تازگی عرضه شده، نتوانسته به یک اثر جریان‌ساز تبدیل شود، برخلاف تبلیغات گسترده و وعده‌هایی که قبل از پخش داده شده بود.

این سریال با هدف ارائه یک درام متفاوت معرفی شد، اما در عمل به ترکیبی از کلیشه‌های تکراری، شخصیت‌پردازی‌های ناقص و پرداخت سطحی به موضوعات تکراری در سریال‌های ایرانی و ترکی روی آورد. بزرگ‌ترین ضعف سریال به فیلمنامه آن برمی‌گردد. داستان حول محور شخصیت «شهاب» می‌چرخد که قرار است رازهای خانوادگی و یک خط درام جذاب را به نمایش بگذارد. اما پس از گذشت چند قسمت، همچنان ابهامات زیادی در مورد گذشته خانواده و انگیزه‌های شخصیت‌ها وجود دارد. این کش‌دار کردن داستان به‌جای ایجاد تعلیق، باعث دلزدگی مخاطب می‌شود. ورود شخصیت «پریسا» به داستان نیز نمونه‌ای از ضعف در منطق دراماتیک است. او بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای به‌عنوان شخصیت اصلی زن و معشوقه قهرمان داستان معرفی می‌شود، بدون آنکه مخاطب فرصتی برای باور کردن او داشته باشد. دیالوگ‌های سریال نیز غالباً شعاری و مصنوعی هستند و بیشتر به بیانیه‌های اخلاقی شباهت دارند تا گفت‌وگوهایی که در دل موقعیت‌ها جاری می‌شوند. در نتیجه، مخاطب به‌جای هم‌ذات‌پنداری، با جملات تصنعی و بی‌اثر مواجه می‌شود. این مشکلات محتوایی باعث شده منتقدان، «از یاد رفته» را بیش از آنکه یک ملودرام تاثیرگذار بدانند، ترکیبی شکست‌خورده از آثار قدیمی‌تر مانند «ستایش» و تا حدودی «زخم کاری» بدانند. این آثار حداقل قصه‌ای منسجم‌تر داشتند و مخاطب از همان ابتدا تکلیفش با شخصیت‌ها روشن بود.\ترکیب بازیگران «از یاد رفته» از نسل‌های مختلف بازیگران سینما و تلویزیون تشکیل شده است. حسین مجوب، مجید مظفری و آزیتا حاجیان، در کنار بازیگران مطرحی چون فرهاد اصلانی، فریبا کوثری و حمیدرضا آذرنگ و همچنین بازیگران جوان‌تری همچون سینا مهراد، پردیس احمدیه و ارسطو خوش رزم، در این سریال حضور دارند. با این تیم بازیگری، انتظار می‌رفت که سریال در بخش بازیگری قوی باشد. اما ضعف فیلمنامه و کارگردانی سبب شده این بازیگران نتوانند توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند و نقش‌هایشان تک‌بعدی و کلیشه‌ای از آب درآمده است. ارسطو خوش رزم، که پیشتر سیمرغ بهترین بازیگر جشنواره فجر را کسب کرده بود، در این سریال نقش جوانی را بازی می‌کند که یکی از کم‌اهمیت‌ترین و بی‌اثرترین شخصیت‌های سریال است و عملاً درگیر کلیشه‌های عاشقانه جوانان کم‌عمق شده است. روابط عاطفی متعددی در سریال شکل می‌گیرد، از مثلث‌های عشقی گرفته تا روابط خانوادگی پیچیده، اما هیچ‌کدام کارکرد تازه‌ای ندارند.\انتقاد دیگری که به این سریال وارد است، شباهت زیاد آن به سریال‌های ترکی است. روابط عاطفی پیچیده، مثلث‌های عشقی، و نمایش اغراق‌آمیز روابط خانوادگی، یادآور ملودرام‌های ترکی است که سال‌هاست در ایران پخش می‌شوند. در این سریال تقریباً همه شخصیت‌ها درگیر روابط عاطفی هستند، که این موضوع، به‌جای عمق بخشیدن به داستان، آن را سطحی و تکراری کرده است. از نظر فنی نیز، «از یاد رفته» دارای ایرادات متعددی است. تدوین سریال، ضرباهنگ درونی را رعایت نمی‌کند و با نماهای اضافی و کش‌دار شدن صحنه‌ها، باعث از بین رفتن هیجان و خستگی مخاطب می‌شود. موسیقی متن نیز از نقاط ضعف جدی سریال است، به‌طوری‌که هیچ تم یا موتیف ماندگاری خلق نشده است





