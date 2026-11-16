اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه، سخنان مقامات آمریکایی را تقدیس قدرت بی‌مسئولیت دانست و با ارجاع به تاریخ و فلسفه سیاسی، هشدارهای جدی درباره فروپاشی نظم بین‌المللی صادر کرد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ، در واکنش مستقیم و تندی به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی، منطق حاکم بر سیاست خارجی واشنگتن را به راندن جهان به سمت تروریسم و بازگشت به قانون جنگل متهم کرد. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تکیه بر شعار برتری شمشیر بر قانون، در واقع به معنای تقدیس قدرت بی‌مسئولیت است که پیامدهای آن برای ثبات جهانی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

نقد فلسفه قدرت آمریکا و ارجاع به تاریخ

بقایی در این نوشته به مقایسه تاریخی دقیقی پرداخت و اشاره کرد که جهان پیش‌تر تقاص سنگینی را بابت بی‌تفاوتی در قبال چنین منطق‌هایی پس داده است. وی با یادآوری واقعه آتش‌سوزی رایختاگ توضیح داد که آدولف هیتلر چگونه به بهانه امنیت ملی وضعیت اضطراری اعلام کرد و با تعلیق حقوق اساسی، راه را برای استقرار دیکتاتوری هموار ساخت. سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد که هیتلر هرگز قانون را یکباره انکار نکرد، بلکه ابتدا آن را به نام ضرورت و امنیت از درون تهی کرد.

Also read منافع استراتژیک روسیه از تنش‌های ایران و غرب

مقایسه منطقی با گروه تروریستی داعش

متن بیانیه بقایی با پرسشی چالش‌برانگیز به جامعه جهانی خطاب می‌کند که اگر آمریکا معتقد است به خاطر در دست داشتن سلاح نباید از قوانین بین‌المللی تبعیت کند، چگونه می‌توان بین این منطق و ایدئولوژی گروه تروریستی داعش تفاوت قائل شد. وی هشدار داد که نظم بین‌المللی درست در لحظه‌ای فرو می‌ریزد که قدرتمندان برای خود حقی قائل شوند که برای سایر کشورهای جهان به رسمیت نمی‌شناسند. این رویکرد دوگانه، پایه‌های حقوقی حاکم بر روابط دیپلماتیک را هدف قرار می‌دهد.

ارجاع به پدران بنیان‌گذار آمریکا و جیمز مدیسون

برای تقویت استدلال خود، سخنگوی وزارت خارجه به مجموعه مقالات فدرالیست و نوشته‌های جیمز مدیسون، یکی از پدران بنیان‌گذار ایالات متحده، ارجاع داد. وی آمار شماره ۵۱ را نقل کرد که در آن مدیسون بر این نکته تأکید دارد که نخست باید حکومت را قادر ساخت بر مردم حکومت کند و سپس آن را واداشت که خود را مهار نماید. بقایی استدلال می‌کند که این اصل بنیادین، سندی بر ضرورت محدود کردن قدرت است.

هشدار صریح به مارتین روبیو و ملت آمریکا

اسماعیل بقایی به طور مستقیم خطاب به مارتین روبیو و نمایندگان مجلس سنای آمریکا اعلام کرد که ملت آمریکا باید از سخنان و اقدامات این سناتور احساس خطر شدید کند. وی با تکیه بر فلسفه سیاسی مدیسون توضیح داد که قدرتی که نتواند خود را مهار کند و از پاسخ‌گویی حقوقی مستثنا باشد، دیر یا زود آزادی و حقوق دیگران را نشانه خواهد گرفت. این هشدار، پیامدهای داخلی و بین‌المللی نادیده گرفتن تعادل قدرت را روشن می‌کند.

رد ادعاهای تروریستی و تأکید بر برنامه هسته‌ای

در بخش دیگری از مواضع اعلام شده، بقایی به واکنش به ادعاهای مبنی بر تلاش ایران برای ترور مقامات آمریکایی پرداخت و تصریح کرد که ایران هیچ نیازی به تقلید از دشمنان و روش‌های غیرقانونی آن‌ها ندارد. وی همچنین در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده درباره نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ، تأکید کرد که ایران از حق کامل خود برای استفاده و داشتن برنامه هسته‌ای طبق معاهده عدم انتشار سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) به هیچ وجه نخواهد گذشت و این حق غیرقابل مذاکره است.