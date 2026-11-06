نقد دیوید کیشیک بر تفسیرهای سنتی کتاب مقدس در کتاب سام

دیوید کیشیک در کتاب سام با نقد تفسیرهای هزارساله، خوانش جدیدی از سفر پیدایش ارائه می‌دهد و مفهوم سامی بودن را از نژاد می‌رهاند. اثری برای درک فلسفی پیش از پیامبران.

کتاب سام تألیف دیوید کیشیک ، نویسنده و پژوهشگر برجسته، دعوتی جسورانه برای بازخوانی بنیادین متون کهن است. این اثر نه یک رساله تبارشناسی، بلکه فراخوانی برای بازگشت به منطق شرقی اصیل است. کیشیک با کنار زدن پرده‌های ضخیم تفسیر ابراهیم ی، به فصل‌های آغازین سفر پیدایش می‌نگرد.

نقد تفسیرهای دوجانبه کتاب مقدس

کیشیک معتقد است تفسیر سفر پیدایش زحمتی بی‌مزد و مواجب بوده است. این عمل بیش از دو هزار سال ادامه داشته و مشابه خرس لافونتن عمل کرده است. خرس داستان با پراندن مگس از بالین دوستش، سر او را با سنگ خرد کرد. نویسنده استدلال می‌کند معنای نهان متن مانند همان مگس از چنگ ما گریخته است.

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به عبارتی هیچ بعید نیست یک قفسه کتاب تابوت شود. تکثیر یک متن می‌تواند دلیل فهم نادرست و فاسد ما از داستانی آغازین باشد. این داستان از حکایت خلقت آسمان و زمین آغاز می‌شود. سپس تا ویرانی برج بابل و تغییر سرنوشت‌های بزرگان پیشینه را در بر می‌گیرد.

جداسازی بخش‌های اسطوره‌ای از روایت قومی

نوشداروی این بلا، رویکردی متفاوت در خواندن متن است. به جای یک‌تاباوری باید به سراغ یگانه‌متن‌باوری رفت. یعنی باید گفت فقط یک متن وجود دارد و حجم آن بسی کمتر از تصور ماست. این اثر گرانیگاه ادبیات عالم را مشخص می‌کند. روایت دقیقاً زمانی پایان می‌یابد که ابراهیم وارد ماجرا می‌شود.

با ورود ابراهیم، روایت قومی خاص و سرزمین موعود مطرح می‌شود. رفتار ویژه خداوند با آن قوم به محور اصلی تبدیل می‌گردد. سفر پیدایش به سه بخش مجزا تقسیم می‌شود. بخش نخست پیشاتاریخ اسطوره‌ای شامل داستان آفرینش و عدن است. داستان‌های قابیل، توفان نوح و چند تبارشناسی دیگر در این بخش جای دارند.

بخش دوم گزارشی درباره آبای این قوم است. ابراهیم، اسحاق و یعقوب در این قسمت معرفی می‌شوند. در نهایت بخش سوم داستان مستقل یوسف را روایت می‌کند. درهم‌آمیختن این سه بخش در یک کتاب واحد، درزهای پردامنی را از چشم پنهان می‌کند.

مفهوم سامی بودن فراتر از نژاد و آیین

نام کتاب سام از نخستین فرزند نوح گرفته شده است. سام صاحب نام نماینده منطق شرقی در این اثر است. کیشیک در پی آن است سامی بودن را از چنگال نژاد برهاند. او سنخی کلی را در کالبد زیستنی باستانی بازیابی می‌کند. راهی متفاوت در این اثر گشوده شده است.

نویسنده نه به دنبال اثبات یک حقیقت دینی است. او در پی کشف حقیقت فلسفی بنیادینی است. این حقیقت پیش از ظهور پیامبران در بطن جهان جاری بود. اکنون این حقیقت زیر آوار سنت‌ها مدفون شده است. این کتاب برای مؤمنان به آیین‌های مألوف نوشته نشده است.

این اثر برای جماعتی نگاشته شده که هنوز در راه هستند. آنان که در جست‌وجوی گشودن گره‌های ناگشوده هستی‌اند. این گروه در پی میراثی می‌گردند که نه در خون جاری است. میراثی که تنها در نام جریان دارد. کتاب سام بازخوانی امر کهن برای آینده‌ای است که هنوز نیامده است.

در بخشی با عنوان روز صفر، این ایده به وضوح بیان شده است. تفسیرهای متعدد باعث کمر خم شدن زیر آوار شده‌اند. اما معنای اصلی متن بی‌سروصدا از دسترس خارج شده است. خوانش جدید به معنای آزادی همان مگس لافونتن است. خرس داستان نیز مانند جالول نقش بر زمین است.

سر منهدم جالول به ضرب سنگ فلاخن داوود کوبیده شد. داستان‌های کهن نیازمند پاکسازی تفسیری هستند تا معنای واقعی خود را نشان دهند. این کتاب به دنبال زنده کردن منطقی است که در خلأیی از زمان می‌تپد. متنی مستقل و بی‌پروا که هنوز زنده است.