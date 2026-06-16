نقد عضو شورای شهر تهران به اهداف طرح حریم پایتخت

ناصر امانی با اشاره به غیراستاندارد بودن ۱۰ هدف برای طرح حریم پایتخت، تأکید کرد که هدف اصلی مدیریت یکپارچه حریم و جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهر است و سایر موارد نتایج طرح هستند.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه طرح ساختاری حریم پایتخت ضمن تسلیت ایام محرم گفت: به نظر من ۱۰ هدف برای این طرح غیراستاندارد است.

بسیاری از این موارد که به عنوان هدف ذکر شدهاند در واقع نتایج و دستاوردهای طرح هستند. هدف اصلی و یکپارچه مدیریت حریم و جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهر تهران است. بقیه موارد مانند ممانعت از استقرار عملکردهای جاذب یا سامانبخشی به اسکان بی‌رویه، پس از اجرای طرح محقق میشوند و نباید به عنوان هدف مستقل مطرح شوند. او پیشنهاد کرد که هدف اصلی تقویت شود و سایر موارد به عنوان نتایج در نظر گرفته شوند.

امانی با اشاره به توضیحات میرمیران گفت: ابهامات برطرف شد و به نظر میرسد جداول و نقشههای پیوست طرح از متن اصلی مهمتر هستند. کار بزرگی انجام شده که در حوزه مدیریت حریم تهران بیسابقه است. او همچنین از ارجاع بخش عمده طرح به شورای عالی شهرسازی و معماری استقبال کرد و آن را تضمینی برای بررسی کارشناسی بیشتر دانست.

به اعتقاد او اگر این طرح در دوره فعلی به نتیجه برسد یکی از آثار ماندگار این دوره مدیریت شهری خواهد بود. این عضو شورا با اشاره به آمار حملات اخیر به تهران گفت: بیش از ۶۵۳ نقطه در تهران هدف قرار گرفته است و اگر استان تهران را اضافه کنیم عدد بالاتر میرود. او تأکید کرد که در هر تصمیمگیری آینده نباید از پیوست پدافند غیرعامل غفلت کرد.

تجربه تلخ دو جنگ اخیر اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. او همچنین به نکته میرمیران اشاره کرد که در طرح پیشبینی شده دیگر نیازی به واحدهای صنعتی جدید در حریم نیست اما تأکید کرد که سایر کاربریها نیز در حوادث هدف قرار گرفتهاند و باید در طرح مورد توجه راهبردی قرار گیرند.

امانی در بخش دیگری از سخنان خود به لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه مأموریتی در دوره جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: پس از تصویب شورا فرمانداری این مصوبه را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع داد اما تاکنون نتیجهای به شورا بازنگشته است. او پرسید چگونه است که شهرداری بدون مجوز شورا هزاران میلیارد تومان هزینه میکند اما برای مسائل جزیی از شورا مجوز میخواهد؟ این موضوع نشاندهنده ناهماهنگی در فرآیندهای مدیریت شهری است





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