هیئت‌نگهبانی لبنان جلسه‌ای را با تاکید بر لزوم آتش‌بس جامع آغاز کرد. مذاکرات شامل بررسی پرونده‌های متعدد و ارائه پیشنهادهای عملی توسط طرفین و میانجیگری آمریکایی بود؛ اما تفاوت‌های اساسی باعث شد احتمال دست یافتن به توافق نهایی امروز کم باشد و مذاکرات به روزهای آینده کشیده شود.

در جلسه‌ای که توسط هیئت‌نگهبانی لبنان برگزار شد، نمایندگان لبنان با تاکید بر ضرورت دستیابی به آتش‌بس جامع، مذاکرات را آغاز کردند. این نشست که با حضور مقامات بحرانی و میانجیگری آمریکایی برگزار شد، با هدف یافتن راهکارهای عملی برای تثبیت وضعیت مرزی و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها بین لبنان و اسرائیل برگزار شد.

به گزارش منابع خبری آگاه، مذاکرات شامل بررسی پرونده‌های متعدد و مفاهیم مرجعی می‌شود که برای ایجاد سازوکارهای مؤثر آتش‌بس و تثبیت خطوط مرزی ضروری است. در این جلسه، هر دو طرف پیشنهادی‌های خود را برای رفع تنش‌ها و کاهش موارد تخطی از آتش‌بس ارائه دادند؛ ولی هنوز اختلافات ساختاری و اختلافات اصلی بین طرفین باقی‌مانده است.

طبق ارزیابی‌های اولیه متخصصان، احتمال دستیابی به توافق نهایی در این جلسه امروز کم است و گفت‌وگوها احتمالاً به روزهای آینده تمدید خواهد شد. منابع نزدیک به روند مذاکرات بر این باورند که مذاکرات امروز به نتیجه قطعی نمی‌رسند و ادامهٔ مذاکرات در روزهای آینده ضرورت دارد. این اظهارات نشان می‌دهد که با وجود جدیت آشکار طرف‌های مشارکت‌کننده، باز هم فاصله‌های فاحشی در مسائل کلیدی مانند مرزهای تعیین‌شده، تبادل اسرای جنگی و مکانیزم‌های نظارت بر آتش‌بس وجود دارد.

از سوی دیگر، میانجیگری ایالات متحده با ارائهٔ ایده‌ها و راهکارهای عملی، سعی در تسهیل فرآیند دارد؛ اما همان‌طور که منابع اشاره کردند، ارادهٔ واقعی برای تثبیت کامل و پایدار آتش‌بس هنوز به طور کامل به تصویر کشیده نشده است. در حالی که مذاکرات به پایان رسیده است، واقعیت ادامهٔ تخطی‌های هوایی اسرائیل از مناطق جنوبی لبنان همچنان چالش‌برانگیز است. این تجاوزات مداوم، فشار بر جامعهٔ بین‌المللی را برای دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک بیشتر می‌کند.

به گفته کارشناسان، نیاز مبرم به یک چارچوب نظارتی قوی و مشارکت همهٔ طرف‌ها در اجرای دقیق تعهدات آتش‌بس احساس می‌شود. در مجموع، اگرچه مذاکرات به سمت پیشرفت گام برمی‌دارد، اما مسیر طولانی و دشواری پیش روی دو کشور تا رسیدن به صلح دائمی و تثبیت کامل مرزها باقی مانده است. برای دستیابی به این هدف، نیاز به تعهد مستمر، نظارت بین‌المللی و همکاری فعال تمام طرف‌های درگیر است





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