در این متن، نقاشی‌های مهدی چیت‌سازها به بررسی وضعیت معلق میان خاطره و فراموشی، سکونت و عبور، سنت و مدرنیته در شهر ایرانی پرداخته می‌شود. کوچه‌های او، با سطوح فرسوده و فیگورهای کم‌اثر، بیش از آنکه دیده شوند، باید «خوانده» شوند. این انتخاب، به پروژه‌ای جدی در نقاشی معاصر ایران تبدیل شده است.

در نقاشی ‌های مهدی چیت‌سازها ، شهر نه پس‌زمینه است و نه سوژه، بلکه « وضعیت » است؛ وضعیت ی معلق میان خاطره و فراموشی، سکونت و عبور، سنت و مدرنیته ‌ای که هرگز به سرانجام نرسیده است.

کوچه‌های او، با نور بی‌رحم نیمروز، سطوح فرسوده و فیگورهای کم‌اثر، بیش از آنکه دیده شوند، باید «خوانده» شوند؛ همچون متنی بصری درباره بحران باشندگی در شهر ایرانی. مهدی چیت‌سازها، نقاشی است که مسیر خود را نه از بازنمایی طبیعت یا فیگور، بلکه از دل تجربه زیسته شهر آغاز کرده است؛ شهری که برای او نه یک کلان‌روایت، بلکه مجموعه‌ای از فضاهای خرد، حاشیه‌ای و به‌ظاهر بی‌اهمیت است: کوچه‌ها





