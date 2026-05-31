پس از سقوط دولت بشار اسد رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از بی‌ثباتی امنیتی در جنوب سوریه، عملیات‌های نظامی گسترده‌ای از جمله بمباران تأسیسات دفاعی و نفوذ زمینی انجام داده است. استان درعا به ویژه شاهد تجاوزات مکرر هوایی و هجوم‌های زمینی بوده است.

روز گذشته شنبه چهار خودروی نظامی به منطقه‌ای در حدفاصل بین روستاهای معریه و العارضه در حوض الیرموک غرب درعا نفوذ کردند. همزمان شاهد یورش یک یگان ارتش رژیم صهیونیستی متشکل از سه خودروی حامل نظامیان و تجهیزات به حومه جنوبی قنیطره نزدیک مرز با بلندی‌های جولان اشغالی سوریه بودیم.

این یگان با عبور از شهر کودنه و روستای اصبه، به عمق خاک سوریه پیش رفته است. از زمان سقوط دولت بشار اسد در آذر ۱۳۹۳ رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، همه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی سوریه را در قنیطره بمباران کرده است.

پس از قنیطره، استان درعا به عنوان بخشی از جنوب سوریه بیش از سایر مناطق در معرض تجاوزات هوایی و حملات زمینی و توپخانه‌ای ارتش رژیم اشغالگر قرار گرفته است





