گرنده ثندر نشان می‌دهد GTA 6 در 24 ساعت اول 2.36 میلیارد دلار فروش داشت. این بازی به نمادی برای سیاستمداران جهان تبدیل شد.

در تاریخ ۲۸ آبان، میلیون‌ها نفر با اشتیاق فراوان منتظر لحظه‌ای بودند که پس از یک انتظار سراسر هیجان به طول انجامید، بالاخره نسخه جدیدترین بازی محبوب جهان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. این رویداد که سال‌هاست با کمال علاقه دنبال می‌شد، نه‌تنها به یک پدیده سرگرمی محدود گردید، بلکه به فرصتی بی‌نظیر برای بررسی تحولات عمیق جهانی تبدیل شد. نسلی که در فضای دیجیتال بزرگ شده است، امروزه در مقام‌های حساسی چون سیاستمداری، حقوق‌دانی، روزنامه‌نگاری، خدمت در ارتش یا به‌عنوان نیروی کار فعال، حضور پررنگی دارد و این بازی را به ابزاری برای درک تحولات روز جستجو می‌کند. شخصیت اصلی داستان با نام "لوسیا" که از بدو معرفی با حاشیه‌های متعددی همراه بود، نمادی از جنسیت‌گرایی و نقدهای اجتماعی واردکننده در فضای باز این مجموعه بود. تمرکز اصلی بحث‌ها نه بر روی خشونت در بازی، بلکه بر روی حضور زنان قدرتمند در میان شخصیت‌های اصلی متمرکز بود.

رکوردشکنی اقتصادی و فروش خیره‌کننده GTA 6

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت تحلیل بازار Sensor Tower، آخرین نسخه از این مجموعه بازی‌های محبوب، در روز نخست انتشار رکوردی بی‌سابقه در صنعت سرگرمی جهان به ثبت رساند. برآورد دقیق‌ها حاکی از آن است که این بازی با احتساب فروش‌های پیش‌دستانه، در همان ساعات آغازین حدود ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نسخه به فروش رساند. این رقم فروش منجر به ایجاد درآمدی کلان به مبلغ ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار شد که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر مخاطبان است. این درآمد تقریبا معادل سه برابر فروش روز نخست نسخه قبلی در سال ۲۰۱۳ است که ابعاد شگفت‌انگیز محبوبیت این محصول را به تصویر می‌کشد.

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شبکه‌های اجتماعی در کمتر از ۲۴ ساعت از ویدیوها و تصاویر به‌دست‌آمده از این بازی مملو گردید. نوجوانان و جوانان در سراسر جهان ساعت‌ها را در پای صفحه‌نمایش‌ها گذراندند تا آزادی عمل و تجربه‌ای متفاوت را از فاکتورهای مهم این بازی بچشند. انتظار ۱۳ ساله برای این محصول، نهایتاً به حقیقتی ملموس تبدیل شد و پایانی بر یک دوره طولانی از بی‌قراری گیمرهای سراسر جهان بود. بسیاری از بازیکنان برای تجربه این دنیای موازی، مرخصی گرفته‌اند یا غذاها را برای چندین روز آماده نموده‌اند تا هیچ وقفه‌ای در گیم‌پل خود ایجاد نکنند. برنامه‌ریزی شده برای چهل تا شصت ساعت بازی، با گرافیک پیشرفته و نقشه‌ای بزرگ‌تر از پیش، مخاطبان را در ملغمه‌ای از خشونت و عشق غرق کرده است.

ورود شخصیت‌های سیاسی به صحنه بازی GTA 6

نفوذ این بازی دیجیتال فراتر از دنیای سرگرمی، راهش را به سیاست، انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی پیام‌های میان کشورهای درگیر جنگ باز کرد. تصاویر ساختگی که در فضای مجازی پخش شد، چهره‌های قدرتمند جهان را در موقعیت‌های غیرمنتظره‌ای قرار داد. تصاویری از "دونالد ترامپ" رئیس‌جمهوری آمریکا و "جی‌دی ونس" معاونش که روی جلد یک بازی خیالی نقش بسته بودند، نشان از پیوند ناگسستنی بازی با سیاست داشت. همچنین تصویر "مجتبی خامنه‌ای" رهبر سوم جمهوری‌اسلامی در حال بازی، فرمانده قرارگاه "خاتم‌الانبیا" در حال شلیک و نبرد در تنگه هرمز، و "ژان لوک ملانشون" سیاستمدار چپ‌گرای فرانسوی از نمونه‌های بارز این پدیده بودند.

روی جلد این تصاویر ساختگی، عنوان "عصر طلایی ۴۷" نیز نقش بسته بود که اشاره‌ای مستقیم به شعار سیاسی دولت ترامپ و جایگاه او به‌عنوان چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهوری آمریکا داشت. این محبوبیت عظیم به فرصتی برای تبلیغات دولتی تبدیل شد که شاید سیاستمدارانش هم خود از گیمرهای مشتاق باشند. وقتی حساب رسمی "اسراییل به فارسی" مجتبی خامنه‌ای را در حالی که پاپ‌کورن جلویش قرار دارد و خیره به صفحه منتظر شروع بازی است، منتشر کرد، هدف صرفا تبلیغات نبود بلکه پیامی سیاسی قوی را نیز منتقل می‌کرد. در زیر این تصویر با لحنی کنایه‌آمیز نوشته شده بود: "بازی تازه شروع شده؛ این‌بار لوکیشن تنگه هرمزه و قواعد بازی رو ایران تعیین می‌کنه!"

واکنش‌های جهانی و نمادپردازی‌های اجتماعی در GTA 6

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا در تصاویر پخش‌شده در حالی‌که لبخندی بر لب داشت، انگار بازی GTA 6 را کنار می‌گذاشت و سیگار برگی را آتش می‌زد تا در نهایت آرپی‌جی را شلیک کند. چهره‌های دیگری چون "محسن رضایی" دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این سناریوهای خیالی حضور داشتند. در فرانسه، شعار "جمهوری ششم" که یکی از خواسته‌های اصلی ملانشون است، در پیوند با این بازی در نظر گرفته شد. در نشریه کاریکاتوری "شارلی‌ ابدو" که به نقادی تندوتیز شهرت دارد، یکی از نامزدهای جدی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در حین بازی نشان داده شد که با خودش می‌گوید: "می‌شود خبرنگاران را زیر گرفت، بی‌آن‌که کسی بازخواستت کند."

یکی از حقوق‌دانان جوان فرانسوی که خودش را گیمر نیز معرفی می‌کند، درباره مکانیزم آزادی در بازی توضیح داد که آزادی مطلق در این جهان مجازی معنا ندارد. او گفت: "آزادی در این بازی حرف اول را می‌زند اما بی‌مجازات نیست. شما می‌توانید غیرنظامیان و پلیس را بکشید و شهر را تخریب کنید، اما سطح بزهکاری‌تان بالاتر می‌رود و جامعه علیه شما می‌شود. پلیس هم برای مقابله با شما خشونت بیشتری به‌کار می‌گیرد و سریع‌تر اقدام به دستگیری‌تان می‌کند." این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که چگونه قوانین حاکم بر بازی، بازتابی از چالش‌های اجتماعی واقعی است.

نمونه‌های دیگری از استفاده سیاستمداران از محبوبیت بازی در فاصله زمانی ۲۸ تا ۲۹ آبان مشاهده شد. "نارندرا مودی" نخست‌وزیر هند با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی، از این محبوبیت برای تبلیغ عملکرد دولت خود بهره جست. او فاصله ۱۳ ساله انتشار نسخه قبلی این بازی تا سال ۲۰۲۶ را مبنای مقایسه قرار داد و با نمایش آمار اقتصادی، کاهش فقر، توسعه راه‌آهن و انرژی خورشیدی، تلاش کرد پیشرفت هند را در دوران سیاستمداری خود به رخ بکشد. او نوشت: "هند وارد بازی کاملا تازه‌ای شده است!" البته حزب مخالف هم واکنش کنایه‌آمیزی نشان داد که نمونه آن را می‌توان در مورد سیاستمداران کشورهای دیگر نیز یافت.