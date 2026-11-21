گزارش‌های جدید از حملات سایبری به نهادها و تکذیب حمله به جنگنده آمریکا در خاورمیانه. همچنین جزئیات تعطیلی مدارس ایرانی در امارات و کویت منتشر شد.

رسانه‌های آمریکایی از دو مورد نفوذ سایبری جداگانه به سامانه‌های حساس اداره تحقیقات فدرال آمریکا و وزارت کشاورزی این کشور خبر داده‌اند. حملاتی که یکی از آن‌ها پایگاه اطلاعات کیفری پلیس و دیگری سامانه پرداخت به کشاورزان را هدف قرار داده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه ۳۰ آبان به نقل از شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که اف‌بی‌آی در حال بررسی احتمال نفوذ به پایگاه ملی اطلاعات جرایم است.

تحقیقات نفوذ به پایگاه اطلاعات جنایی اف‌بی‌آی

پایگاه ملی اطلاعات جرایم سامانه‌ای است که نهادهای انتظامی فدرال، ایالتی و محلی آمریکا برای ثبت و تبادل اطلاعات مربوط به احکام بازداشت، سوابق کیفری و بررسی پیشینۀ افراد از آن استفاده می‌کنند. سی‌ان‌ان به نقل از دو منبع آگاه از تحقیقات گزارش داده که احتمال نفوذ به این پایگاه داده در دست بررسی است. اف‌بی‌آی به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

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نفوذ به سیستم پرداخت کشاورزان و هشدارهای امنیتی

در گزارشی جداگانه، شبکه ان‌بی‌سی نیوز به نقل از دو مقام پیشین وزارت کشاورزی آمریکا خبر داد که هکرها در هفته گذشته به سامانه‌ای نفوذ کرده‌اند که این وزارتخانه برای پرداخت پول به کشاورزان از آن استفاده می‌کند. به گفته این منابع، کارکنان وزارت کشاورزی روز پنجشنبه از این رخداد مطلع شده‌اند. آن‌ها هشدار داده‌اند که نفوذ به سامانه پرداخت ممکن است راه دسترسی به اطلاعات حساس‌تری، از جمله داده‌های ایمنی مواد غذایی و تحقیقات مربوط به بیماری‌های قابل انتقال از حیوانات، را نیز باز کند.

پس‌زمینه حملات سایبری اخیر به زیرساخت‌های آمریکا

هنوز هویت عاملان این نفوذ مشخص نشده و وزارت کشاورزی آمریکا نیز به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده است. این دو گزارش در حالی منتشر شده که در ماه‌های اخیر چندین نهاد و زیرساخت مهم آمریکا با رخدادهای سایبری روبه‌رو بوده‌اند. بانک جی‌پی مورگان چیس و شرکت‌های ویزا و مسترکارت روز ۲۸ آبان از حملات سایبری به شرکت‌های خدمات‌دهندۀ طرف قرارداد خود خبر دادند. این حملات احتمالاً به افشای بخشی از اطلاعات شخصی مشتریان منجر شده، اما شرکت‌های یادشده اعلام کردند که شبکه‌های اصلی پرداخت و اطلاعات کارت‌های بانکی آسیب ندیده‌اند.

تکذیب حمله به جنگنده اف-۱۶ توسط فرماندهی مرکزی آمریکا

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) گزارش ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آسیب دیدن یک جنگندۀ اف-۱۶ این کشور و فرود اضطراری آن را تکذیب کرد. این نهاد نظامی روز شنبه ۳۰ آبان در شبکه ایکس اعلام کرد گزارش مربوط به هدف قرار گرفتن یک جنگندۀ اف-۱۶ آمریکایی در روز جمعه و آسیب دیدن آن نادرست است. سنتکام تأکید کرد که ایران روز گذشته هیچ حمله‌ای به جنگندۀ اف-۱۶ آمریکایی انجام نداد.

وضعیت مدارس ایرانی در امارات و کویت پس از جنگ

یک مقام وزارت آموزش‌وپرورش ایران اعلام کرد که مدارس ایرانی در امارات متحده عربی و کویت همچنان مجوز فعالیت ندارند و تلاش‌ها برای بازگشایی مدارس در امارات تاکنون به نتیجه نرسیده است. محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، روز شنبه ۳۰ آبان گفت مجوز فعالیت مدارس ایرانی در امارات سه روز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اسفند پارسال لغو شد.