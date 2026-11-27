گزارش‌های تازه از نفوذ هکرها به پلتفرم ابری Cloud One نیروی هوایی آمریکا خبر می‌دهد که منجر به توقف آپدیت‌ها و اختلال در سیستم‌های لجستیکی و امنیتی شده است.

سه منبع آگاه گزارش داده‌اند که هکرها به موفقیت‌آمیز به پلتفرم ابری استراتژیک و پرچمدار نیروی هوایی آمریکا ، که با نام Cloud One شناخته می‌شود، نفوذ کرده‌اند. این رخداد امنیتی می‌تواند حجم عظیمی از داده‌های حساس تاکتیکی، پرسنلی و لجستیکی را در معرض خطر جدی قرار دهد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این نفوذ در حدود یک ماه گذشته و در جریان کارهایroutine برای ارتقای سیستم کشف گردید.

ساختار و اهمیت حیاتی پلتفرم Cloud One

پلتفرم Cloud One که در سال ۲۰۱۷ آغاز به کار کرد، با هدف ایجاد یک نقطه متمرکز برای تمام نیازهای فناوری اطلاعات نیروی هوایی طراحی شد. این زیرساخت حیاتی منابع چهار اپراتور ابری بزرگ جهان شامل مایکروسافت، آمازون، اوراکل و آلفابت را در کنار هم ترکیب می‌کند تا پشتیبانی لازم را برای ده‌ها اپلیکیشن حیاتی فراهم آورد.

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یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده بر این بستر، سیستم "فرماندهی و کنترل مبتنی بر فضای ابر" نیروی هوایی است که وظیفه جمع‌آوری داده‌های رادار دفاع هوایی و سایر منابع داده‌ای را از سراسر آمریکای شمالی بر عهده دارد. این سیستم نقش کلیدی در پایش آسمان‌های این قاره ایفا می‌کند.

علاوه بر این، "سیستم یکپارچه مهمات رزمی صحنه" نیز بر روی این پلتفرم میزبانی می‌شود. این سیستم پیچیده وظیفه ردیابی دقیق بمب‌ها و موشک‌ها را در بیش از ۲۰۰ پایگاه نیروی هوایی آمریکا در سراسر جهان بر عهده دارد. ترکیب داده‌های پرسنلی، حقوق و دستمزد و لجستیک نگهداری تجهیزات نیز دیگر بخش‌های مهمی است که در این محیط ابری مدیریت می‌شوند.

واکنش مقامات و توقف عملیات‌های فنی

نیروی هوایی آمریکا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که درباره وضعیت امنیتی، آسیب‌پذیری‌ها یا وضعیت عملیاتی شبکه‌ها و سیستم‌های خاص اظهارنظر نمی‌کند. این مقامات تأکید کردند که به‌طور مستمر اقدامات احتیاطی لازم را برای محافظت از اطلاعات، سیستم‌ها و قابلیت‌های ماموریتی وزارت نیروی هوایی انجام می‌دهند. با این حال، منابع داخلی خبر از اختلالات گسترده داده‌اند.

کشف این هک منجر به توقف تلاش‌های دیرینه برای انتقال اپلیکیشن‌های اداری به Cloud One شده است که همواره اولویت نظامی داشته است. همچنین به‌روزرسانی اپلیکیشن‌هایی که از قبل روی این پلتفرم اجرا می‌شدند، مسدود گردید. پرسنل نیروی هوایی نتوانستند اصلاحات لازم را اعمال کنند، به ویژه در زمانی که دسته جدیدی از آسیب‌پذیری‌های جدی نرم‌افزاری در سراسر صنعت فناوری افشا شده بود.

بر اساس گزارش‌ها، دسترسی برخی از کاربران نیز لغو شده است. یکی از منابع آگاه اعلام کرد که بازرسان، فرماندهی سایبری نیروی سایبری ارتش آمریکا را برای ارزیابی دقیق خسارت فراخوانده‌اند. این منبع همچنین تأکید کرد که نفوذ در Cloud One موضوعی بسیار بزرگ محسوب می‌شود، زیرا این پلتفرم یکی از بزرگترین پلتفرم‌های ابری ارتش آمریکا به شمار می‌رود.

زمینه امنیتی و تهدیدات هوش مصنوعی

انتشار این خبر در بحبوحه اضطراب فزاینده درباره نفوذ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی صورت گرفته است. این موضوع برای شبکه‌های مبتنی بر فضای ابری به‌طور خاص جدی است، زیرا مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند به سرعت ضعف‌ها را در سطوح گسترده تشخیص دهند. دولت آمریکا پیش‌تر با پیامدهای حداقل ۶ حادثه سایبری دیگر که اخیراً فاش شده‌اند دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این حوادث شامل دو مورد در سازمان FBI، یک هک در مرکز داده‌های پنتاگون، افشای اخیر اطلاعات پرسنل وزارت امنیت داخلی، نفوذی که حداقل دو آژانس جاسوسی را تحت تأثیر قرار داد و یک هک در وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده است. این زنجیره رویدادها نشان‌دهنده تشدید حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده است.