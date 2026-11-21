نفت‌کش خط‌شکن با پرچم ایران در تنگه هرمز در حرکت است و گمانه‌زنی‌ها درباره شکستن محاصره دریایی آمریکا را بیشتر کرده است.

همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره قصد ایران برای شکستن محاصره دریایی آمریکا، داده‌های وبسایت ردیابی کشتی‌های مارین‌ترافیک نشان می‌دهد که یک نفت‌کش با پرچم ایران به نام "خط‌شکن" در تنگه هرمز در حال حرکت است. این گزارش بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در مارین‌ترافیک منتشر شده و وضعیت بارگیری این کشتی به‌طور مستقل تایید نشده است.

تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های رهگیری کشتی‌ها که در چند روز اخیر منتشر شده، از تجمع بیش از ۱۴ نفتکش در اطراف جزیره خارک خبر می‌دهد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه تاکید کرد که محاصره دریایی باید شکسته شود.

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ردیابی نفت‌کش خط‌شکن در تنگه هرمز

نفت‌کش خط‌شکن با پرچم ایران در داخل تنگه هرمز سیگنال سامانه شناسایی خودکار یا AIS خود را ارسال می‌کند و به سمت شرق حرکت می‌کند. گرگوری برو، تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا، این روند را در اظهارات خود توضیح داده است.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در مارین‌ترافیک، آبخور این کشتی ۲۲٫۵ متر گزارش شده است. این عدد می‌تواند نشان‌دهنده حمل بار سنگین باشد، اما وضعیت بارگیری کشتی به‌طور مستقل تایید نشده است. مقصد اعلام‌شده برای این نفت‌کش نیجریه است.

اختلاف اطلاعات سامانه AIS و گمانه‌زنی‌ها

گرگوری برو، تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا، گمانه‌زنی‌های اولیه‌ای را مطرح کرده که بر اساس آن این کشتی تلاش خواهد کرد محاصره دریایی را بشکند. او این گمانه‌زنی را با توجه به اظهارات اخیر طرف ایرانی عنوان کرده است.

برو یادآور شد که کشتی‌های ایرانی اغلب با ارسال سیگنال‌های جعلی سامانه AIS، موقعیت خود را به‌طور نادرست نشان می‌دهند. او افزود که اگر موقعیت اعلام‌شده دقیق باشد و این کشتی در همین مسیر و با سرعت فعلی حرکت کند، روز یکشنبه یا بامداد دوشنبه از خط محاصره آمریکا عبور خواهد کرد.

برخی اطلاعات مربوط به نفت‌کش خط‌شکن در سامانه AIS نیز مشکوک ارزیابی شده است. علامت فراخوان ثبت‌شده در این سامانه، یعنی A8XZ9، متعلق به نفت‌کشی با پرچم لیبریا به نام استولت بابکت است که در حال حاضر در بندر تاراگونا در اسپانیا، در غرب دریای مدیترانه، لنگر انداخته است. همچنین شماره شناسایی سازمان بین‌المللی دریانوردی یا IMO برای خط‌شکن ثبت نشده است.

عراقچی و تاکید بر شکستن محاصره دریایی

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه بر لزوم شکستن محاصره دریایی تاکید کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های منتشرشده مبنی بر بارگیری نفت ایران برای صادرات، گفت که هر تلاشی برای صادرات نفت و مذاکرات را انجام می‌دهند و محاصره باید بشکند.

برو با اشاره به ظاهر شدن ناگهانی سیگنال این کشتی گفت که سیگنال خط‌شکن چند ساعت پیش و به‌طور ناگهانی نمایان شده و هیچ نشانه‌ای از خروج آن از خارک وجود ندارد. این موضوع، همراه با تجمع بیش از ۱۴ نفتکش در اطراف خارک، پرسش‌ها درباره مسیر و وضعیت بار این کشتی را بی‌پاسخ گذاشته است.