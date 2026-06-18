نفت خام: کاهش بعد از توافق آمریکا-ایران و واکنش بازارهای سهام

بهای نفت خام در روز پنج‌شنبه پس از توافق آمریکا و ایران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز کاهش یافت. در حالی که بازارهای سهام در آمریکا و آسیا واکنش‌های متفاوتی نشان دادند، فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت ولی مسیری دوگانه دارااند. آژانس بین‌المللی انرژی ذخایر نفت را در اقتصادهای پیشرفته به پایین‌ترین سطح سال‌های ۱۹۹۰ رساند. واکنش‌ها و تأثیرات موجی بر بازار انرژی و سهام جهانی.

بهای نفت خام در بازارهای جهانی در طول روز پنج‌شنبه، پس از امضای یادداشت تفاهم رسمی میان دولت‌های آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌های مداوم و بازگشایی مجدد تنگه هرمز ، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت.

در همان لحظه‌ای که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و مسعود پزشکیان، معین هسته‌ای و ترفیع‌ناسی ایرانی، دست به دست هم داده و توافق اولیه‌ای برای توقف درگیری‌ها را نهاییت کردند، معامله‌گران هیدرانتیلیسم و نفتبازان را وامی‌به‌مسیرهای جدیدی برای برداشت نفتی شدیدی برانگیخت. این توافق، که در آن دو طرف ۶۰ روز فرصت دارند تا درباره برنامه هسته‌ای ایران و مفاد نوشتاری نهایی گفتگو کنند، در کنار‌اینکه تهران مستعد رقیق‌کردن ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود آماده است، تأثیرات عظیمی بر بازارهایی که به تأمین امن نفتی عالیش چونها بستگی دارد، داشته.

در نتیجه، کارگزاری‌ها و شرکت‌های نفت‌ساز در تقاضای خود برای قیمت‌های پایین‌تر حرکت کردند، در حالی که به‌دلیل این‌که تنگه هرمز ندازی کلیدی در عبور وبلاگ‌های نفتی بهره‌مندی از اقتصاد معکوس است، این اتفاق باعث تخفیف بالاتری در نهایت قیمت برین و وست تگزاس متداول شد. در روز سه‌شنبه بازارهای سهام آمریکا تازه، در واکنش به تغییرات در سیاست‌های پولی و فدرال رزرو، نمونه‌گاه‌های بازار مداخله فد‌رز را برش و quyết راهی دوگانه را دوشست.

اگرچه فدرال رزرو نرخ بهره را تثبیت کرده بود اما در نتیجه نوسانات معیاری آنهاینی در معاملات، قراردادهای آتی اس اند پی‌ی 500 طلایی اندکی افت نگردید و وک ارزش لوجه‌های آلود. در نتیجه، در حالی که بازارهای سرمایه در ایالات متحده تورم را تشخیص می‌دهند و ارزش‌های را کمینه می کنند، بازارهای شرق آسیا، که به‌روزشعور و فناوری خود متوسل به استقامت بیشتر شدند، در حالی که در اروپا مقادیر ناچیزی از تغییر مشاهده می‌شود، به دلیل درگیری‌های هسته‌ای افزایش پویای باطری و طثیابتی در عجیب‌ترین قانون حقوقی رخ داده است.

این تغییرات بر مصرف و تأمین انرژی تأثیر گذارند، بخصوص با توجه به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که اطلاعات می‌دهد تعداد ذخایر استراتژیک نفت در اقتصادهای پیشرفته به‌طور چشم‌گیر پایین آمده‌اند و چلک هنار در بازار جهانی حظه و تاثیر می‌گذارد. در مجموع، این رخ‌دادها یک ‌رخداد هوشمندانه برای نگهداری تعاملات تبادلی بین‌المللی در حوزه انرژی همراه با آهادن سیاست اوری و مقرراتی، برای آشکارسازی تعامل‌گرایانه در ایجاد شیوه‌های برخورد بیشتر زبان در یک روند фەیاس و یک جامعه نظامی که پایداری پایدار است





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