به دلیل اختلاف نظر آمریکا و ایران در مورد چارچوب پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر انرژی حیاتی، نفتکش حامل گاز طبیعی مایع از قطر پس از تغییر مسیر، به تنگه هرمز بازگشت.

بلومبرگ امروز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که به نظر می‌ رسد یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع از قطر پس از نزدیک شدن اولیه به تنگه هرمز ، مسیر خود را تغییر داده و از آن بازگشته است، موضوعی که نشان‌ دهنده ادامه عدم قطعیت در مورد انتقال جریان‌ های انرژی منطقه‌ای است.

طبق داده‌ های ردیابی کشتی که توسط بلومبرگ گردآوری شده است، کشتی «محمزم» مسیر خود را از هرمز تغییر داده است، اگرچه همچنان پاکستان را به عنوان مقصد بعدی خود نشان می‌ دهد. بلومبرگ افزود: اوایل امروز دوشنبه، این کشتی که در اواخر فوریه محموله‌ ای را از راس لفان قطر بارگیری کرده بود، پس از مذاکرات دوحه با پاکستان، به سمت منطقه‌ ای در تنگه هرمز که در کنترل ایران است، حرکت کرد.

این اقدامات نشان می‌ دهد که کشورهای خلیج فارس هنوز قادر به صادرات انرژی از طریق هرمز نیستند، زیرا ایران و آمریکا در مورد چارچوبی برای پایان دادن به جنگ (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به تهران) و بازگشایی این مسیر حیاتی اختلاف نظر دارند. این رسانه اضافه کرد: در صورت موفقیت، سفر کشتی «محمزم» تنها دومین محموله LNG قطری است که از زمان جنگ (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به تهران) در اواخر فوریه از این آبراه عبور می‌کند.

برخی از کشتی‌ها قبل از تکمیل تردد خود تغییر مسیر داده‌اند، در حالی که برخی دیگر هنگام ورود به خلیج عمان مورد حمله قرار گرفته‌اند. گفتنی است که به دلیل تنش آفرینی و جنگ افروزی ترامپ و تبعات آن پیرامون عدم امنیت کافی در تنگه هرمز، ایران پیشتر اعلام کرد که مسیر مشخصی را برای عبور کشتی ها از این آبراه در نظر گرفته و آن ها می توانند پس از رعایت پروتکل های اعلامی از سوی تهران، از آن عبور کنند





