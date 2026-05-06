گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که یک نفتکش ایرانی ممکن است موفق به شکستن محاصره دریایی آمریکا شده باشد. این در حالی است که تنش‌های خلیج فارس و تحریم‌های آمریکا همچنان ادامه دارند و بازارهای مالی ایران نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

بلومبرگ امروز سه شنبه با استناد به داده‌های «تانکر ترکرز» اعلام کرد که یک نفتکش ایرانی احتمالا موفق به شکستن محاصره دریایی آمریکا شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، طبق گزارش «تانکر ترکرز» (شرکتی که از تصاویر ماهواره‌ای برای رصد حرکت کشتی‌ها استفاده می‌کند)، یک نفتکش ایرانی ممکن است از محاصره دریایی این کشور در خلیج فارس توسط آمریکا عبور کرده باشد. بلومبرگ افزود: نفتکش بسیار بزرگ ایرانی با نام «هیوج» که با پرچم ایران حرکت می‌کرد، روز یکشنبه اعلام کرد که در سواحل بالی است و ماه‌ها در سیستم‌های ردیابی کشتی دیجیتال قرار نداشته است.

سمیر مدنی، یکی از بنیانگذاران «تانکر ترکرز» در این خصوص گفت که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این کشتی تنها چند ساعت قبل از شروع محاصره دریایی آمریکا در ۱۳ آوریل، هنوز در یک بندر ایرانی بوده است. این گزارش در حالی منتشر شده است که تنش‌های سیاسی و اقتصادی بین ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد.

تنش‌های اخیر در خلیج فارس و افزایش محدودیت‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران، باعث شده که این کشور به دنبال راه‌های جدیدی برای انتقال نفت خود باشد. تحلیلگران معتقدند که عبور احتمالی این نفتکش می‌تواند نشانه‌ای از تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها و ادامه صادرات نفت خود باشد. در همین حال، دولت آمریکا همچنان بر اجرای تحریم‌های خود علیه ایران پای می‌دارد و هرگونه تلاش برای دور زدن این تحریم‌ها را با واکنش‌های شدید پاسخ می‌دهد.

این در حالی است که مذاکرات بین ایران و آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای همچنان ادامه دارد و هر دو طرف به دنبال یک راه‌حل دیپلماتیک برای حل اختلافات خود هستند. در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در اظهاراتی گفت که پروژه آزادی تعلیق شد و آمریکا در مذاکرات با ایران برای دستیابی به توافق کامل و نهایی به «پیشرفت بزرگ» دست یافته است.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که بازارهای مالی و اقتصادی ایران همچنان تحت تأثیر تحریم‌ها و نگرانی‌های سیاسی قرار دارند. آخرین قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دلار آزاد سقوط کرده است. این کاهش قیمت در حالی رخ می‌دهد که قیمت طلا و سکه نیز ریزش سنگینی را تجربه کرده‌اند. این تغییرات در بازارهای مالی و اقتصادی ایران می‌تواند نتیجه‌ای از نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی باشد.

همچنین، واریز کالابرگ از امروز برای این دهک‌ها آغاز شده است که جزییات آن نیز اعلام شده است





