بر اساس نظرسنجی اینسا، تنها ۱۷ درصد از پاسخ‌دهندگان تا حدی یا کاملاً با این گزاره موافق بودند که ارتش آلمان در صورت یک حمله احتمالی می‌تواند به میزان کافی از کشور دفاع کند، در حالی که ۷۲ درصد با این باوری نداشتند یا چندان به آن معتقد نبودند. همچنین، ۳۸ درصد از افرادی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، نگران این موضوع بودند، در حالی که از هر دو نفر، یک نفر (۵۰ درصد) نگرانی‌ای در این زمینه نداشتند. در نظرسنجی قبلی اینسا در سپتامبر ۲۰۲۵، اکثریت پاسخ‌دهندگان، یعنی ۵۲ درصد، نسبت به حمله روسیه ابراز نگرانی کرده بودند.

همچنین، مؤسسه افکارسنجی اینسا اعلام کرد که برای این نظرسنجی، هزار و پنج نفر در فاصله زمانی ۲۱ تا ۲۲ ماه مه ۲۰۲۶ مورد پرسش قرار گرفته‌اند





