نظرسنجی‌های Generic ballot می‌توانند در پیش‌بینی نتیجه انتخابات کنگره آمریکا گمراه‌کننده باشند، زیرا انتخابات کنگره پدیده‌ای محلی است و توزیع جغرافیایی آرا و عوامل محلی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

با وجود گذشت زمان و نزدیک شدن به انتخابات سراسری ایالات متحده آمریکا که حدود شش ماه دیگر برگزار خواهد شد، اتکا به نظرسنجی ‌های موسوم به برگه رای عمومی حزبی یا Generic ballot به عنوان ابزاری برای سنجش و درک موازنه قدرت در کنگره، می‌تواند به جای روشن کردن مسیر، موجب سردرگمی و ارائه تصویری نادرست شود.

در حالی که دموکرات‌ها اغلب در این نظرسنجی‌های سراسری با اختلاف اندکی پیش هستند، این برتری لزوماً به معنای داشتن شانس بیشتر برای کسب اکثریت کرسی‌ها در کنگره نیست. این موضوع به ویژه در شرایط کنونی که سایه جنگ تحمیلی و سیاست‌های دولت پیشین آمریکا به رهبری دونالد ترامپ بر کشورمان سنگینی می‌کند و عواقب این سیاست‌ها بر افکار عمومی تاثیرگذار است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در واقع، مشکل اصلی در ماهیت خود این نظرسنجی‌ها نهفته است.

برگه رای عمومی حزبی صرفاً یک تصویر کلی و ملی از ترجیحات حزبی ارائه می‌دهد، در حالی که انتخابات کنگره اساساً یک پدیده محلی است که در سطح حوزه‌های انتخاباتی مختلف رقم می‌خورد. بنابراین، آنچه در نهایت تعیین‌کننده است، نه مجموع آرا در سطح کل کشور، بلکه نحوه توزیع جغرافیایی این آرا در حوزه‌های انتخاباتی مختلف است.

به عبارت دیگر، ممکن است یک حزب در مجموع آرا بیشتری نسبت به حزب دیگر کسب کند، اما اگر این آرا در حوزه‌هایی متمرکز شده باشند که از قبل به نفع آن حزب امن هستند و احتمال تغییر نتیجه در آن‌ها بسیار کم است، این امر به افزایش تعداد کرسی‌های آن حزب در کنگره منجر نخواهد شد. علاوه بر این، ساختار حوزه‌های انتخاباتی نیز نقش بسیار مهمی در تعیین نتیجه انتخابات ایفا می‌کند.

فرآیند حوزه‌بندی مجدد حوزه‌های انتخاباتی یا Redistricting و به ویژه در بسیاری از موارد، دستکاری مرزهای انتخاباتی به منظور تغییر نتیجه به نفع یک حزب خاص که به آن Gerrymandering گفته می‌شود، نقشه انتخاباتی را به گونه‌ای طراحی کرده است که رقابت واقعی و تنگاتنگ به تعداد محدودی از حوزه‌ها محدود شده است. در نتیجه، سرنوشت اکثریت کنگره نه در سطح ملی و با توجه به آرا کل کشور، بلکه در چند ده رقابت فشرده و محلی تعیین می‌شود.

این رقابت‌های محلی هستند که می‌توانند نتیجه نهایی را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار دهند. از سوی دیگر، الگوی توزیع آرا نیز معمولاً به زیان دموکرات‌ها عمل می‌کند. دموکرات‌ها معمولاً در مراکز شهری بزرگ با حاشیه‌های قابل توجهی پیروز می‌شوند، در حالی که جمهوری‌خواهان در تعداد بیشتری از حوزه‌ها با اختلاف آرا کمتری برنده می‌شوند. این عدم تقارن در توزیع آرا باعث می‌شود که تبدیل برتری نسبی در آرا ملی به کرسی‌های بیشتر در کنگره برای دموکرات‌ها دشوارتر باشد.

به عبارت دیگر، دموکرات‌ها برای کسب اکثریت کرسی‌ها باید در حوزه‌هایی پیروز شوند که رقابت در آن‌ها بسیار نزدیک و حساس است، در حالی که جمهوری‌خواهان می‌توانند با پیروزی‌های کم‌اختلاف در تعداد بیشتری از حوزه‌ها، به تعداد کرسی‌های خود بیافزایند. در نهایت، متغیرهای دیگری مانند کیفیت و محبوبیت نامزدهای انتخاباتی، مسائل خاص و مهم هر حوزه انتخاباتی و میزان مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات نیز می‌توانند نتیجه نهایی را به طور قابل توجهی جابه‌جا کنند.

این عوامل مهم که در نظرسنجی‌های برگه رای عمومی حزبی اساساً بازتابی ندارند، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین ترکیب نهایی کنگره ایفا کنند. بنابراین، تحلیل دقیق و جامع انتخابات کنگره نیازمند توجه به جزئیات محلی، بررسی دقیق حوزه‌های انتخاباتی و در نظر گرفتن عوامل متعددی است که فراتر از نظرسنجی‌های سراسری هستند. درک این پیچیدگی‌ها برای پیش‌بینی دقیق نتیجه انتخابات و درک موازنه قدرت در کنگره ضروری است





