بهمن عبدی مدیرکل جوانان وزارت ورزش و جوانان جزئیات نظارت بر مراکز همسان‌گزینی و سامانه‌های دیجیتال را تشریح کرد.

بهمن عبدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان جزئیات دقیق نظارت بر مراکز همسان‌گزینی و سامانه‌های دیجیتال را تشریح کرد. بر اساس ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، صدور مجوز فعالیت این مراکز منوط به تأیید صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان از سوی سازمان تبلیغات اسلامی است. این فرایند نظارتی شامل بررسی هویت افراد و تایید دفاتر فیزیکی و محل فعالیت مؤسسات می‌باشد.

الزامات فیزیکی و دیجیتال مراکز مجاز

رویکرد اولیه وزارتخانه بر این است که مراکز همسان‌گزینی باید دارای دفتر فیزیکی با استانداردهای مشخص و تابلوهای نصب شده در مناطق مختلف شهری باشند. دفاتر برای نظارت و ارزیابی در دسترس وزارتخانه و معاونت امور جوانان قرار دارند و متقاضیان به شیوه سنتی برای آن‌ها پرونده فیزیکی تشکیل می‌دهند. با این حال، برخی مؤسسات فعالیت خود را به بسترهای دیجیتال منتقل کرده و سامانه‌های اختصاصی راه‌اندازی نموده‌اند.

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ممنوعیت ازدواج موقت در سامانه‌های قانونی

بهمن عبدی با اشاره به فعالیت صفحات و کانال‌های جعلی در فضای مجازی شائبه‌هایی را درباره سوءاستفاده از نام مراکز شناخته‌شده مطرح کرد. برخی افراد سودجو در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، ایتا و اینستاگرام کانال‌هایی ایجاد کرده و با انتساب خود به مراکز مجاز، خدماتی نظیر ازدواج موقت (صیغه) را ارائه می‌دهند که مغایر با قانون است.

قوانین صریح تک‌همسری و جلوگیری از چندهمسری

بر اساس تصریح قانون، مراکزی که از سازمان مربوطه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، صرفا مجاز به ارائه خدمات در حوزه ازدواج دائم و در چارچوب نظام تک‌همسری هستند. این مراکز حتی اجازه ارائه خدمات در زمینه ازدواج مجدد و چندهمسری را نیز ندارند و فردی که همسر دارد، مجاز به ثبت اطلاعات در سامانه‌های قانونی همسان‌گزینی نیست.

شرایط سنی و نقش رابط قانونی متقاضیان

در فرایند ثبت‌نام، وضعیت تأهل و شرایط سنی افراد بررسی می‌شود و سامانه‌ها برای متقاضیان خانم زیر ۲۵ سال فیلترهای سنی خاصی دارند. این افراد باید از طریق معرفی یک رابط واجد شرایط مانند مادر، پدر یا خواهر بزرگتر که خود ازدواج کرده باشد، امور خود را با مؤسسات پیگیری کنند تا فرایند ارتباط و پیگیری به درستی انجام پذیرد.

حداقل سن قانونی و توصیه‌های اجتماعی

بهمن عبدی در پاسخ به ابهامات پیرامون ثبت‌نام افراد در سنین پایین گفت که حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال است و ثبت‌نام دختران بالای ۱۳ سال با رضایت خانواده از منظر قانونی قابل بررسی است. با این حال، با توجه به تفاوت میان سن قانونی و سن عرفی، توصیه شده است حداقل سن پذیرش بانوان در این سامانه‌ها به بالای ۱۵ سال افزایش یابد تا از برداشت‌های منفی اجتماعی جلوگیری شود.