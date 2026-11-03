رئیس اتحادیه تهران از مصوبه جدید وزارت صمت خبر داد. صدور مجاز پلتفرم‌های مجازی طلا بر عهده اتحادیه تخصصی قرار گرفت تا از نوسانات بازار جلوگیری شود.

نادر بذرافشان ، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، هشدارهای مکرر خود درباره پیامدهای گسترش فروش طلای آب‌شده از طریق پلتفرم‌های آنلاین را تکرار کرد. او اعلام کرد که طی دو سال گذشته، هم‌زمان با تبلیغات گسترده و فروش این کالا در فضای مجازی، بارها نسبت به خطرات این روند برای صنعت طلا هشدار داده است. این نگرانی‌ها منجر به برگزاری جلسات متعدد و مکاتبات با دستگاه‌های نظارتی مهمی چون پلیس امنیت اقتصادی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

تهدید چرخه تولید و توزیع طلا

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه فروش گسترده طلای آب‌شده در بستر آنلاین می‌تواند یک تهدید جدی برای این صنعت در بلندمدت باشد، توضیح داد که این شیوه فعالیت باعث برهم خوردن تعادل چرخه تولید و توزیع شده است. این اختلال منجر به ایجاد مشکلات متعددی برای فعالان صنفی شده و در دو سال اخیر، میزان تولید در این بخش را بین سی و پنج تا پنجاه و پنج درصد کاهش داده است. بسیاری از همکاران و فعالان این حوزه نیز در این مدت متحمل خسارات مالی سنگینی شده‌اند.

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مصوبه هیئت عالی نظارت وزارت صمت

پیگیری‌های مستمر و مکاتبات انجام‌شده در نهایت منجر به طرح موضوع فعالیت کسب‌وکارهای مجازی در جلسه بیست و هفتم مهرماه یک هزار و چهارصد و پنج هیئت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. در این جلسه مهم، بر اساس مصوبه شماره یکصد و سی و هشت مقرر شد که از این پس، فعالان صنف و صنعت طلا و حتی سایر صنوفی که در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند، مجوز فعالیت خود را از اتحادیه تخصصی مربوطه دریافت کنند، نه از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی. این تغییر رویکرد旨在 افزایش نظارت تخصصی بر بازار طلا است.

نظارت دقیق و ابلاغ سریع مجوزها

بذرافشان با تأکید بر اینکه این مصوبه ارزشمند هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است، گفت که بر اساس تصمیم اتخاذشده، صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های مجازی حوزه طلا مستقیماً بر عهده اتحادیه تخصصی طلا و جواهر خواهد بود. این اتحادیه با تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط مشخص، قادر خواهد بود نظارت دقیق‌تری بر عملکرد این کسب‌وکارها اعمال کند. وی پیش‌بینی می‌کند که مصوبه مذکور حداکثر طی یک ماه آینده ابلاغ شود و پس از آن، فرآیند صدور مجوز و نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین مطابق با ضوابط تعیین‌شده توسط اتحادیه تخصصی آغاز خواهد شد.