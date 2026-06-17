نظارت کنگره بر توافق با ایران؛ ناکامی دوباره قطعنامه اختیارات جنگی در سنا

سنای آمریکا در نهمین تلاش برای توقف جنگ علیه ایران، قطعنامه اختیارات جنگی را با اختلاف یک رأی رد کرد. همزمان، شاهزاده رضا پهلوی هرگونه توافق با جمهوری اسلامی را شکستخورده خواند.
سنا ی آمریکا در نهمین تلاش خود برای توقف اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۲۶ خرداد قطعنامهای مبتنی بر قانون اختیارات جنگی را به رأی گذاشت که با ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف ناکام ماند.
این قطعنامه که توسط رافائل وارناک، سناتور دموکرات جورجیا پیشنهاد شد، خواستار پایان حملات آمریکا علیه ایران بود. چهار سناتور جمهوریخواه شامل لیزا مورکوفسکی، سوزان کالینز، رند پال و بیل کسیدی به همراه اکثر دموکراتها از آن حمایت کردند، اما جان فترمن از پنسیلوانیا بهعنوان تنها دموکرات مخالف رأی داد. این نتیجه نشاندهنده شکاف عمیق در کنگره درباره صلاحیت رئیسجمهور برای آغاز و ادامه جنگ بدون تأیید قانونگذاران است.
مجلس نمایندگان آمریکا اوایل ماه جاری برای نخستین بار قطعنامه مشابهی را تصویب کرده بود، اما سنا همچنان در تصویب آن ناکام میماند. تیم کین، سناتور دموکرات ویرجینیا، که رهبری تلاشهای حزبش را بر عهده دارد، تأکید کرد که این اقدامات تقریباً بهصورت هفتگی ادامه خواهد یافت تا کنگره از هرگونه ازسرگیری حملات بدون مجوز جلوگیری کند. وی گفت اگر دولت ترامپ به دورهای از ثبات با ایران دست یافته، نباید بدون نظارت کنگره دوباره جنگ را آغاز کند.
این در حالی است که دولت ترامپ در حال مذاکره برای توافق با ایران است و تا جمعه ۲۸ خرداد مهلت امضا دارد، اما قانونگذاران از عدم ارائه جزئیات توسط کاخ سفید ناراضی هستند. برخی سناتورها معتقدند هر توافق هستهای باید به رأی سنا گذاشته شود، درحالی که گروهی دیگر چنین الزامی را ضروری نمیدانند.
در همین راستا، شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با شبکه آیتیوی بریتانیا و مجله تایم هرگونه توافق با جمهوری اسلامی را مردود دانست و تأکید کرد که این رژیم همچنان به سرکوب و اعدام شهروندان خود ادامه میدهد و هر توافقی با آن شکست خواهد خورد. وی خواستار حضور مردم ایران در مذاکرات درباره آینده کشور شد و گفت جمهوری اسلامی در حالی که درباره مذاکره صحبت میکند، همچنان به کشتن مخالفان خود مشغول است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نگرانیها درباره هزینهها، راهبرد و هدف نهایی جنگ علیه ایران در کنگره افزایش یافته است. وزارت خارجه آمریکا هنوز به طور رسمی به این قطعنامه واکنش نشان نداده، اما انتظار میرود فشار بر قانونگذاران برای نظارت بیشتر بر اقدامات نظامی ادامه یابد. تحولات اخیر نشاندهنده افزایش نقش کنگره در تصمیمگیریهای مرتبط با ایران است؛ موضوعی که میتواند بر روند مذاکرات و توافق نهایی تأثیر بگذارد.
با این حال، اختلافات میان دو حزب و حتی درون احزاب درباره نحوه برخورد با ایران، چشمانداز روشنی برای تصویب قطعنامههای الزامآر مانند اختیارات جنگی ترسیم نمیکند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که جزئیات توافق با ایران توسط کاخ سفید شفاف نشود، این شکافها باقی خواهد ماند و سناتورها همچنان به بررسی نقش خود در نظارت بر توافق احتمالی ادامه خواهند داد
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