حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس در نطق ۴ آذر بر آمادگی دفاعی، کنترل معیشت و دیپلماسی عزت تأکید کرد و هشدارهای سنگین به آمریکا و رژیم صهیونیستی را مطرح نمود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی ، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ، در نطق پیش از دستور روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵، خط مشی سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را در مقابل تهدیدات خارجی و چالش‌های داخلی تشریح کرد. وی با اشاره به وضعیت حساس منطقه و جهان، تصریح نمود که ایران نه از جنگ می‌هراسد، نه در برابر مشکلات معیشتی مردم بی‌تفاوت است و عزت خود را پای میز مذاکره معامله نخواهد کرد.

در محور نخست که به بزم نبرد و مقاومت اختصاص داشت، حاجی‌بابایی هشدار داد که آغاز جنگ ممکن است به اراده آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد، اما پایان آن هرگز در اختیار آنان نخواهد بود. نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد که ایران آماده‌تر از همیشه و دشمن در گرداب خطای محاسباتی غوطه‌ور است و اگر جنگی رخ دهد، شعله‌های آن دامن خودشان را خواهد گرفت.

Also read زنان ایران در محاصره خشونت حکومتی و خانگی؛ مسئولیت جامعه مدنی چیست؟

در بخش دیپلماسی و قدرت بازدارندگی، وی بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز به عنوان شاهرگ حیاتی انرژی جهان تأکید کرد. حاجی‌بابایی بیان داشت که نبض انرژی در مشت دلاورمردان ایران است و با توجه به قیمت‌های جهش‌یافته نفت و اقتصاد لرزان غرب، دشمن توان تاب‌آوری یک نبرد فرسایشی را ندارد و کوچک‌ترین دست‌درازی به این کهن‌بوم با پاسخی طولانی و دامنه‌دار روبرو خواهد شد.

در محور میانی یعنی معیشت و جهاد اقتصادی، نایب‌رئیس مجلس ضمن تایید وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، بر تاب‌آوری کم‌نظیر مردم ایران در برابر محاصره اقتصادی دلالت کرد. وی خاطرنشان ساخت که انبارهای کالاهای اساسی در وضعیت پایداری قرار دارد و ذخایر ارزی پاسخگوی نیازهای بنیادین کشور برای مدت طولانی است، اما این تاب‌آوری نباید مستمسکی برای کم‌کاری مجریان شود.

حاجی‌بابایی از دولت و سازمان برنامه و بودجه خواست تا با افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی، از سفره اقشار ضعیف حمایت کنند. وی کنترل تورم و مهار نرخ ارز را خاکریز مقدم این جنگ دانست و تأکید کرد که دولت باید با خدمت شبانه‌روزی پاسخگوی سرمایه اجتماعی بی‌نظیر ملت باشد و در میدان معیشت وظیفه خود را به‌تمامی انجام دهد.