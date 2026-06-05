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نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس استان تهران سرعت بیشتری خواهد گرفت

اقتصاد و سیاست News

نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس استان تهران سرعت بیشتری خواهد گرفت
نصب پنل‌های خورشیدیمدرسهاستان تهران
📆6/5/2026 3:13 PM
📰EtemadOnline
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرد که نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در مدارس استان سرعت بیشتری خواهد گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرد که نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در مدارس استان سرعت بیشتری خواهد گرفت. حسین سپهری از تخصیص ۳۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث و بهسازی مدارس استان خبر داد و گفت که علاوه بر حمایت از مقاوم سازی مدارس، اعتباراتی نیز برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نصب پنل‌های خورشیدی و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته شده است.

وی افزود که در سال گذشته مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای کمک به نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در مدارس استان تخصیص یافت و بر اساس طرح پایش جامع آلودگی‌های زیست‌محیطی، طی دو سال اخیر مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح اختصاص داده شده است. سپهری گفت که برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی لازم برای تجهیز و بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی در مساجد و اماکن مذهبی، مدارس، دستگاه‌های دولتی، واحد‌های تولیدی، کمیته امداد و سایر نهاد‌های حمایتی انجام شده است.

این طرح‌ها در نظر گرفته شده‌اند تا انرژی‌های تجدیدپذیر را توسعه دهند و مصرف انرژی را بهینه کنند

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