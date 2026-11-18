جلسه علنی مجلس روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با ریاست حمیدرضا حاجی بابایی آغاز شد. بررسی لایحه‌های کلیدی امنیتی، اقتصادی و روابط بین‌الملل از محورهای اصلی این نشست بود.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ دقایقی پیش با ریاست حمیدرضا حاجی بابایی ، نایب رئیس مجلس، برگزار شد. این نشست که به صورت مجازی برگزار گردید، وارد بررسی گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی شد که از اهمیت بالایی در سیاست خارجی و اقتصاد برخوردارند.

بررسی لایحه مبارزه با فساد و معاهده مکه

اولین دستور کار این جلسه مربوط به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی بود. نمایندگان در حال بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه بودند. این معاهده در چارچوب دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی تدوین شده و بر همکاری مجریان قانون مبارزه با فOCUS بر مبارزه با فساد تأکید دارد. پیش‌نویس این لایحه پیش از این از سوی شورای نگهبان بازگردانده شده بود و اکنون به دستور کار مجلس بازگشته است.

Also read سکوت الیگارش‌های روسی در برابر جنگ اوکراین و ترس از آینده پس از پوتین

توافق حقوقی با مجمع مجالس آسیایی

در بخش دیگری از این نشست، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بحث قرار گرفت. این گزارش مربوط به لایحه موافقتنامه بین‌دولتی بین جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی است. محور اصلی این موافقتنامه تعیین حقوق، مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک برای اعضاء دائمی مجمع مجالس آسیایی در خاک ایران است. این مورد نیز از سوی شورای نگهبان اصلاح و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شده است.

همکاری‌های اداری با اندونزی و روسیه

کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی دو لایحه مهم دیپلماتیک و اقتصادی پرداخت. نخستین مورد، لایحه موافقتنامه دوجانبه با جمهوری اندونزی در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی است. دومین مورد مربوط به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه است. همچنین گزارش موافقتنامه با دولت فدراسیون روسیه در خصوص شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز نیز در دستور کار بود.

تغییرات آینده در شیوه برگزاری جلسات

پس از اتمام بررسی لایحه‌های فوق‌الذکر، خبر مهمی مبنی بر تغییر شیوه برگزاری جلسات علنی مجلس مطرح شد. نماینده مجلس اعلام کرد که از هفته آینده، فرآیند برگزاری این جلسات دستخوش تغییراتی خواهد شد. این خبر زمینه‌ساز بحث‌های جدیدی درباره روند کارآمدی مجلس و تعاملات بعدی با قوه مجریه و نهاد نظارتی است.

هشدار رسانه‌ای درباره روابط با طالبان

همزمان با تحولات مجلس، روزنامه جمهوری اسلامی هشدار جدی را درباره عادی‌سازی روابط با طالبان منتشر کرد. این هشدار در روزنامه شرق چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با تیتر "پرچم دروغین در مسیر باد موافق" منتشر شد. حسین علائی در مصاحبه با این روزنامه، شباهت‌های جنگ کنونی با دهه شصت و نقش اسرائیل در ناکامی مذاکرات را برشمرد و بر ضرورت پایان جنگ تأکید کرد.