نشست غیررسمی سران اتحادیه اروپا در قبرس با محوریت بحران‌های منطقه‌ای و اقتصاد ی برگزار شد. این نشست در حالی آغاز شد که تنش ‌ها در خاورمیانه به دلیل جنگ ایران و تهدیدات جمهوری اسلامی به افزایش قیمت انرژی در جهان دامن زده است.

رهبران اروپایی در جریان این نشست درباره گام‌های احتمالی برای آرام کردن اوضاع و یافتن راهکارهایی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی این بحران‌ها به ویژه افزایش بهای انرژی بحث و تبادل نظر کردند. یکی از موضوعات اصلی مورد بحث، تهدید به امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و تاثیر آن بر قیمت نفت و گاز بود.

اتحادیه اروپا در تلاش است تا سیاستی واحد در قبال این مسائل اتخاذ کند، اما اختلافات داخلی و نگرانی‌های مربوط به تحریم‌های ایران همچنان وجود دارد. در این نشست همچنین به موضوع کمک‌های مالی به اوکراین و تحریم‌های جدید علیه روسیه پرداخته شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی به کشورش استقبال کرد.

علاوه بر این، رهبران اروپایی درباره بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ و نحوه تامین مالی برنامه‌های بلندپروازانه این اتحادیه، از جمله تقویت توان رقابتی و گسترش توان دفاعی، گفتگو کردند. در حاشیه این نشست، دیدارهایی نیز بین رهبران کشورهای مختلف برگزار شد، از جمله دیدار بین صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه که محور اصلی آن پروژه تسلیحاتی اف‌کَس بود.

همزمان با این نشست، اعتراضات مردمی در ایران ادامه دارد و پارلمان اروپا تماس با مقامات جمهوری اسلامی را تعلیق کرده است. افزایش قیمت سوخت در آلمان و سایر کشورهای اروپایی نیز از دیگر پیامدهای جنگ ایران و تشدید بحران در خاورمیانه است. آمریکا نیز دسترسی عراق به دلار را محدود کرده و همکاری‌های امنیتی با این کشور را تعلیق کرده است.

رضا پهلوی نیز در برلین با اشاره به اعدام‌ها در ایران، خواستار موضع قاطع‌تر جامعه بین‌المللی در قبال جمهوری اسلامی شد. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که تمام نگاه‌ها به خاورمیانه دوخته شده و همه بر ضرورت پایان دادن به جنگ تاکید دارند، اما در مورد نحوه دخالت اتحادیه اروپا اختلاف نظر وجود دارد.

در نهایت، نشست قبرس با صدور بیانیه‌ای مشترک به پایان رسید که در آن بر تعهد اتحادیه اروپا به حفظ صلح و ثبات در منطقه و حمایت از اوکراین تاکید شده بود





