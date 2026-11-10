نخستین نشست صلح اوکراین و روسیه در ابوظبی برگزار شد. تلاش جرد کوشنر برای پایان جنگ، واکنش‌های اروپا و جزئیات اختلافات طرفین در گزارش تحلیلی.

مقام‌های روسیه و اوکراین سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه برای نخستین بار از بهمن ماه سال گذشته در شهر ابوظبی به میز مذاکرات صلح نشستند. این رویداد مهم هم‌زمان با تلاش‌های تازه فرستادگان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای خاتمه دادن به جنگ تمام‌عیار اوکراین رخ داده است. این نشست با میانجی‌گری مستقیم ایالات متحده و پس از تماس‌های دیپلماتیک واشینگتن با دو طرف در هفته‌های اخیر برگزار شد. جرد کوشنر ، نماینده ویژه ترامپ، اعلام کرد که این تماس‌های اخیر به کاهش اختلافات عمیق میان مواضع دو طرف کمک کرده است.

ایده‌های ترامپ و تعهد جرد کوشنر به صلح

کوشنر در سخنرانی خود خطاب به هیات‌های شرکت‌کننده در آغاز نشست گفت ایالات متحده ایده‌های خوبی برای پیشبرد مذاکرات دارد و دونالد ترامپ به دستیابی به صلح متعهد است. او افزود که رئیس‌جمهور آمریکا واقعا از ما خواسته است تلاش بیشتری برای یافتن راه‌حلی به کار بگیریم که امیدواریم به جنگ پایان دهد. کوشنر توضیح داد که این راه‌حل باید در عین حال هر دو طرف را در موقعیتی بسیار قدرتمندتر قرار دهد تا بتوانند از تمام ظرفیت‌های خود بهره ببرند. گزارش‌های خبری نشان می‌دهد با وجود خوش‌بینی آمریکا، دو طرف درگیر همچنان بر سر شرایط یک توافق احتمالی اختلافات عمیقی دارند.

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مواضع اوکراین، روسیه و اروپا در مذاکرات

رستم عمروف، رییس هیات مذاکره‌کننده اوکراین، در سخنان آغازین خود گفت تمرکز کی‌یف بر دستیابی به تضمین‌های امنیتی و صلحی پایدار است. در مقابل، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، بر ترجیح مسکو برای مذاکره درباره یک چارچوب جامع امنیتی در اروپا پیش از پرداختن به جزئیات جنگ تاکید کرد. او در گفت‌وگو با خبرنگاران در مسکو گفت این ایده که ابتدا معیارهای روشنی برای ساختار امنیتی آینده تعیین شود و تنها پس از آن به حل‌وفصل خود مناقشه روسیه و اوکراین پرداخته شود، کاملا منطقی است. اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، دیدگاهی مخالف مطرح کرد و گفت گفت‌وگوهای گسترده‌تر امنیتی باید تنها پس از برقراری آتش‌بس انجام شود.

تنش‌های نظامی و آخرین تحولات میدانی

در حالی که مذاکرات آغاز شده است، تنش‌های نظامی شدت یافته است. مقام‌ها گفتند نیروهای روسیه در طول شب با حملات هوایی به ۱۰ منطقه اوکراین، پنج پست اصلی برق را هدف قرار دادند. این حملات منجر به قطع گسترده برق شد و دو کشته بر جا گذاشت. روسیه نیز اعلام کرد در حمله پهپادی اوکراین به شهر نووگورود در شمال این کشور، یک تاسیسات صنعتی آسیب دیده است. منابع صنعتی به رویترز گفتند حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه از اواخر اکتبر، ظرفیت پالایش نفت این کشور را حدود ۳۰ درصد کاهش داده است.

چالش‌های ارضی و نقش کلیدی واسطه‌های آمریکا

در مواضع علنی تاکنون هیچ نشانه‌ای دیده نشده است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، حاضر باشد از خواسته خود مبنی بر واگذاری کامل منطقه شرقی دونباس از سوی اوکراین، پیش از دستیابی به توافق صلح، عقب‌نشینی کند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، از واگذاری سرزمین‌هایی که نیروهای این کشور برای دفاع از آن‌ها جان باخته‌اند، خودداری کرده است. زلنسکی در آستانه مذاکرات گفت عملکرد اخیر نیروهای اوکراینی در میدان نبرد، از جمله بازپس‌گیری بخش‌هایی از دونتسک، قدرت چانه‌زنی این کشور را افزایش داده است. او همچنین از واشینگتن خواست کرملین را برای پایان دادن به جنگ متقاعد کند.

پیشنهادهای احتمالی و واکنش‌های بین‌المللی

یک مقام آمریکایی دوشنبه به رویترز گفت مذاکره‌کنندگان آمریکا معتقدند زلنسکی و پوتین ممکن است حاضر شوند بر سر مسائل ارضی به مصالحه برسند. بر اساس توافق پیشنهادی، اوکراین در مقابل، به پایان جنگ، تضمین‌های امنیتی و یک نقشه راه برای پیوستن به اتحادیه اروپا دست خواهد یافت. یک مقام ارشد اوکراینی احتمال بررسی چنین امتیازدهی‌هایی از سوی دولت را رد کرد و گفت مسائل ارضی تنها در سطح رهبران و در چارچوب تضمین‌های امنیتی مناسب برای اوکراین قابل مذاکره است. تلاش تازه آمریکا برای دستیابی به توافق، مقام‌های اروپایی را بر آن داشته است تا برای حضور در میز مذاکرات پایان دادن به مرگبارترین مناقشه اروپا از جنگ جهانی دوم فشار بیاورند.