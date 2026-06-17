علی زینیوند از برگزاری نشست بینظیر مدیران کشور با حضور رئیسجمهور خبر داد و بر اهمیت تفویض اختیار به استانها برای گرهگشایی از امور مردم و تسریع در مدیریت کشور تأکید کرد.
به گزارش مشرق، علی زینیوند معاون سیاسی وزیر و سخنگوی وزارت کشور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به برگزاری نشست سراسری مدیران کشور اظهار داشت: روز دوشنبه نشستی تقریباً بینظیر با حضور بیش از ۴ هزار نفر از مدیران کشور شامل استانداران ، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان آنها در حدود ۷۰۰ نقطه از سراسر کشور برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، همکاران ما از سراسر کشور به صورت برخط حضور داشتند و رئیسجمهور به صورت مستقیم با بخشداران، فرمانداران و برخی شهرداران گفتوگو کرد. همچنین اکثر اعضای موثر دولت نیز در این نشست حضور داشتند و جلسهای بسیار مهم و همافزا شکل گرفت.
زینیوند ادامه داد: این جلسه حدود چهار ساعت به طول انجامید و از نوع خود جلسهای کمنظیر بود؛ رئیسجمهور به صورت مستقیم با بخشدار خارک، برخی فرمانداران زن در استان خراسان رضوی و همچنین فرماندار میناب گفتوگو کرد و گزارشهایی از شرایط مناطق مختلف دریافت شد. معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به حادثه میناب گفت: در این نشست درباره فاجعهای که برای دانشآموزان عزیزمان در میناب رخ داد نیز صحبت شد و تأکید شد که این واقعه، دل ایرانیان را بیشتر به هم نزدیک کرد و جنایتی بود که به عنوان لکه ننگی در تاریخ بر پیشانی دشمنان شرور باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور اهمیت مدیران محلی را بهدرستی درک کرده است، گفت: استانداران به عنوان کابینه دوم دولت مورد توجه قرار گرفتهاند و همانطور که رهبر شهید انقلاب فرموده بودند استانداران مدیر همهجانبه استانها هستند، فرمانداران نیز مدیر همهجانبه شهرستانها و بخشداران مدیر همهجانبه بخشها هستند. زینیوند تصریح کرد: در ماههای گذشته تقریباً در همه جلسات استانداران، رئیسجمهور شخصاً حضور داشته و وزرا نیز متناسب با موضوعات در این نشستها شرکت کردهاند که این موضوع به شکلگیری یک همافزایی مهم در مجموعه دولت تا پایینترین سطوح مدیریتی کشور منجر شده است.
وی خاطرنشان کرد: نشست اخیر با هدف گسترش همین همافزایی و انتقال آن به سطح مدیران محلی برگزار شد؛ چراکه رضایتمندی مردم باید در محلات، روستاها، شهرها و در زندگی روزمره مردم نمود پیدا کند و این امر از مسیر اقدامات فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شهرداران و مدیران اجرایی محلی محقق میشود. معاون سیاسی وزیر کشور افزود: هرچه هماهنگی میان مدیران محلی بیشتر باشد، امور مردم با سرعت و کیفیت بیشتری پیش خواهد رفت، سیاستهای راهبردی نظام بهتر اجرایی میشود، گفتمان واحد شکل میگیرد و اولویتهای دولت نیز با انسجام بیشتری دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به آثار مثبت این نشست گفت: بازخوردی که از سراسر کشور دریافت کردیم بسیار مثبت بود. رئیسجمهور پس از شرایط سخت و یک سال تاریخی که کشور پشت سر گذاشت، به مدیران کشور خدا قوت گفت و این موضوع باعث افزایش انرژی و انگیزه همکاران ما برای خدمت بیشتر به مردم شد.
زینیوند با اشاره به ضرورت کاهش تمرکزگرایی در نظام مدیریتی کشور اظهار داشت: یکی از آفتهای جدی مدیریت در کشور ما در همه دولتها، تمرکزگرایی بوده است؛ بهگونهای که گاهی یک استاندار یا مدیر محلی برای دریافت نظر یک کارشناس در وزارتخانهای دیگر، ماهها و حتی مدتهای طولانی منتظر یک امضا یا تأیید در یک سامانه میماند. وی افزود: این موضوع چند مشکل ایجاد میکند؛ نخست اینکه امور مردم معطل میشود و دوم اینکه تمرکز امور در یک نقطه، زمینه غیرشفاف شدن فرآیندها و افزایش احتمال فساد را ایجاد میکند.
زینیوند ادامه داد: رئیسجمهور به دلیل سابقه اجرایی و مدیریتی خود، از جمله فعالیت به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و حضور طولانی در مدیریتهای اجرایی و نمایندگی، شناخت دقیقی از مشکلات سیستم اداری پیچیده و تمرکزگرای کشور دارد و با جدیت موضوع تفویض اختیار را دنبال کرده است. معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: همه دولتها تلاش کردهاند اختیارات را به استانها واگذار کنند و در برخی دورهها نیز موفقیتهایی به دست آمده، اما در این دوره بهویژه با توجه به شرایط جنگی و بحرانی کشور، تفویض اختیار واقعی انجام شد و مسئولیتپذیری مدیران استانی افزایش پیدا کرد که بسیار گرهگشا بود.
وی با اشاره به گزارشهای ارائهشده از سوی استانداران در نشست اخیر مدیران کشور گفت: در همین جلسه، استاندار سیستان و بلوچستان گزارشی ارائه کرد که نشان میداد بخشی از کالاهای ضروری مانند برنج مورد نیاز برخی استانها از این استان تأمین شده است. همچنین در یکی دیگر از استانها، بخش مهمی از حبوبات کشور تأمین شده و در اردبیل نیز ظرفیتهایی برای تأمین خوراک دام مورد استفاده قرار گرفته است.
زینیوند افزود: استاندار قزوین نیز گزارشی ارائه کرد که نشان میداد نیازمندیهای صنایع استان دستهبندی شده و هیأتهایی برای تأمین این نیازها از استانهای دیگر و حتی خارج از کشور فعال شدهاند. اگر تفویض اختیار وجود نداشت، بسیاری از مسائل مردم و بخش تولید روی زمین میماند.
وی تأکید کرد: تفویض اختیار و توجه ویژه رئیسجمهور به مدیریت استانها، موضوعی کلیدی برای پیشرفت و توسعه کشور، پیشبرد امور مردم، گرهگشایی و تسریع در انجام کارها، بهویژه در شرایط جنگی و بحرانی است. معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به دیدار مدیران وزارت کشور با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۴۰۴ گفت: در آن دیدار نیز بر ضرورت واگذاری اختیارات به استانها تأکید شد و اشاره شد که سالها تلاش شده این اتفاق رخ دهد، اما در عمل مقاومتهایی وجود داشته و اختیارات بهطور کامل واگذار نشده است
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