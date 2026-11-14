دیدار سه‌جانبه رهبران آمریکا، روسیه و چین در شنژن و بررسی کاهش تسلیحات هسته‌ای در کنار تنش‌های دریایی ایران و اختلالات پروازی آمریکا.

کاخ سفید روز پنجشنبه آینده اعلام کرد که دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین ، رئیس‌جمهور روسیه، و شی جین‌پینگ ، رئیس‌جمهور چین، در یک نشست تاریخی سه‌جانبه در شهر شنژن چین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. این نخستین ملاقات رسمی سه رهبر قدرتمند جهان است که در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار می‌شود و توجه رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرده است.

بر اساس گزارش مقام‌های آمریکایی، محورهای اصلی گفت‌وگوهای این نشست تاریخی شامل کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای و وضعیت جنگ ایران خواهد بود. با این حال، قرار نیست جنگ اوکراین در این نشست مطرح شود، زیرا واشینگتن در حال برگزاری مذاکرات جداگانه با مسکو و کی‌یف برای پایان دادن به آن است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پیش‌تر هشدار داده بود که این نشست ممکن است به توافقی مشابه کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ برای تقسیم حوزه‌های نفوذ قدرت‌های بزرگ منجر شود.

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جزئیات دیدار سه‌جانبه رهبران قدرتمند

برنامه سفر دونالد ترامپ به چین شامل دیدار دوجانبه با شی جین‌پینگ است، اما ملاقات جداگانه‌ای با ولادیمیر پوتین در برنامه او پیش‌بینی نشده است. این نشستها نشان‌دهنده تلاش واشینگتن برای مدیریت روابط با دو رقیب استراتژیک خود بدون درگیر شدن در یک فروم تک‌محوری است که ممکن است تنش‌های ژئوپلیتیکی را افزایش دهد. تمرکز بر ایران و سلاح‌های هسته‌ای نشان می‌دهد که امنیت خاورمیانه همچنان در اولویت بالای تقویم دیپلماتیک آمریکا قرار دارد.

تنش‌های دریایی و پاسخ‌های دیپلماتیک

هم‌زمان با درخواست آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال تهدید کشتیرانی بین‌المللی، نیروهای مسلح ایران اعلام کردند که سه نفتکش در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شده‌اند. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد شنبه ۲۳ آبان اعلام کرد دو نفتکش که سامانه‌های موقعیت‌یابی خود را خاموش کرده و قصد عبور از مسیری در جنوب تنگه هرمز داشتند که ایران آن را "غیرمجاز" می‌داند، به مین برخورد کردند.

ارتش ایران نیز در بیانیه‌ای جداگانه از حادثه مشابهی برای یک نفتکش دیگر در شرق این آبراه خبر داد. مقام‌های ایرانی نام و تابعیت این شناورها را اعلام نکرده‌اند و گزارش‌ها درباره علت حوادث به‌طور مستقل تأیید نشده است. جنیفر لوستا، نماینده آمریکا در نشست روز جمعه شورای امنیت، با اشاره به استفاده جمهوری اسلامی از مین‌های دریایی و حمله به کشتی‌های تجاری، این اقدامات را تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی و اقتصاد جهانی خواند.

فشار اسرائیل و سفر اطلاعاتی به واشینگتن

وب‌سایت اکسیوس روز جمعه ۲۲ آبان به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که رومن گوفمن، رئیس سازمان اطلاعاتی موساد و از نزدیکان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای گفت‌وگو با مقام‌های ارشد دولت آمریکا درباره جنگ ایران به واشینگتن سفر کرده است. بر اساس این گزارش، گوفمن با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، دیدار می‌کند و احتمال دارد برای گفت‌وگو با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، به میامی نیز برود.

این سفر در حالی انجام شده که نتانیاهو برای ازسرگیری جنگ علیه ایران به دونالد ترامپ فشار می‌آورد، اما رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون این درخواست را رد کرده و در عوض، با حمایت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را ترجیح داده است. همچنین پس از انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل و از دست رفتن اکثریت پارلمانی نتانیاهو، مخالفان او نگران‌اند که نخست‌وزیر با حمله به ایران تلاش‌های گادی آیزنکوت برای تشکیل دولت جدید را مختل کند.

اختلالات گسترده پروازی در ایالات متحده

سازمان هوانوردی فدرال آمریکا روز جمعه ۲۲ آبان "به‌دلیل شرایط فوق‌العاده و ملاحظات ایمنی" دستور توقف سراسری همه پروازهای خروجی در این کشور را صادر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که این سازمان پیش‌تر از مشکلات جدی در ارتباطات کنترل ترافیک هوایی خبر داده بود. بر اساس این اعلام، هواپیماهای در حال پرواز می‌توانند فرود بیایند، اما هواپیماهایی که روی زمین هستند اجازه برخاستن ندارند.

مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در کاخ سفید به خبرنگاران گفت دلیلی وجود ندارد که تصور شود حمله یا تهدیدی مخرب علیه آمریکا در کار است. روز جمعه دومین توقف سراسری همه پروازهای خروجی از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود و مورد دیگر در ژانویه ۲۰۲۳ رخ داده است. کنگره ایالات متحده پارسال ۱۲.۵ میلیارد دلار برای اصلاح سامانهٔ ارتباطی فرسوده تصویب کرد و روز جمعه این سازمان و کاخ سفید ۳۰ میلیارد دلار دیگر برای رسیدگی به مسائل دیگر از کنگره درخواست کردند.

رویدادهای امنیتی و دیپلماتیک در منطقه

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از کشته‌شدن یک پلیس در شهرستان خاش در یک حمله مسلحانه خبر داد. خبرگزاری ایرنا جمعه ۲۲ آبان این خبر را به نقل از این مرکز پلیس منتشر و هویت پلیس کشته‌شده را استوار دوم محمد امین کندی گزارش کرد. مرکز پلیس سیستان و بلوچستان افزوده که عاملان اقدام تروریستی پس از تیراندازی به سمت خودرو این مأمور انتظامی از محل فرار کردند.

در همین حال، رهبران اروپایی که برای نشستی در دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند گرد هم آمده‌اند، از توافق بر سر انتخاب نمایندگان این قاره در گفت‌وگوهای آتی با روسیه و اوکراین خبر دادند. این تحولات نشان می‌دهد که در حالی که دیپلماسی در سطوح بالا در حال شکل‌گیری است، تنش‌های امنیتی در سطح منطقه همچنان پابرجا هستند و نیازمند توجه مستمر نهادهای بین‌المللی و ملی می‌باشند.