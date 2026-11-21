تحلیل چالش‌های توزیع ناعادلانه سالن‌های تئاتر کودک و نوجوان در ایران با حضور مرضیه برومند و پژوهشگران در همدان.

نشست تحلیلی و تخصصی با محوریت "توزیع ناعادلانه امکانات فرهنگی در کشور" روز شنبه، ۳۰ آبان‌ماه در مرکز فرهنگی هنری کارستان شهر همدان برگزار شد. این رویداد مهم با حضور چهره‌های کلیدی حوزه فرهنگ و هنر کشور از جمله مرضیه برومند کارگردان و دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ، مرضیه ادهم پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، و منصور ساعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شکل گرفت. این گردهمایی دقیقاً در آستانه آغاز کار خود جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان برگزار شد تا زمینه‌ای برای آسیب‌شناسی دقیق وضعیت موجود فراهم گردد.

شکاف ساختاری در دسترسی به سالن‌های تخصصی

علیرضا آقایی دبیر این نشست، بحث را با تأکید بر موضوع توزیع ناعادلانه امکانات فرهنگی در سراسر کشور آغاز کرد و بر لزوم بازنگری در زیرساخت‌های اجرایی تاکید نمود. او اشاره کرد که سالن اصلی محل برگزاری نشست، به نام مرضیه برومند نامگذاری شده است که این خود نشانه‌ای از اهمیت حضور این هنرمند در این عرصه است. آقایی امیدوار است فرصت تحلیل موجود پیش از برگزاری جشنواره، امکان آسیب‌شناسی مناسبی را برای مسئولین و فعالان فرهنگی ایجاد کند. او تأکید کرد که واقعیت حکم می‌کند سالن‌هایی ساخته شوند که رویکرد چندمنظوره نداشته باشند و کودکان و نوجوانان بتوانند از سالن تئاتر اختصاصی و استاندارد خود استفاده کنند. در همین راستا، از پژوهشگران دعوت شد تا با طرح دقیق مسئله، پژوهش‌های میدانی و مستند در این حوزه انجام دهند.

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برومند: تولید هنری بدون مخاطب بی‌معناست

مرضیه برومند در ابتدای سخنان خود با اشاره به دغدغه‌ای که از زمان آغاز دبیری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان دنبال کرده است، گفت که یکی از مهم‌ترین مسائل این حوزه، امکان دسترسی برابر کودکان در سراسر کشور به تئاتر است. او بیان کرد که اطلاعات و آمار جامع و دقیقی درباره تعداد سالن‌های تخصصی تئاتر کودک در کشور وجود ندارد، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حتی در برخی مراکز استان‌ها نیز به سختی می‌توان دو یا سه سالن مناسب برای اجرای آثار کودک پیدا کرد. در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط نیز اساساً چنین امکانی فراهم نیست. برومند با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان از جشنواره امسال و دریافت بیش از ۴۵۰ اثر، این تعداد را نشانه‌ای از گستردگی فعالیت هنرمندان تئاتر کودک در نقاط مختلف کشور دانست و مطرح کرد که این آثار در شرایطی تولید شده‌اند که گروه‌های نمایشی در سال گذشته با دشواری‌های متعددی از جمله مسائل اقتصادی، شرایط اجتماعی و تبعات جنگ روبه‌رو بوده‌اند.

انتقادات ادهم به مقطعی بودن رویدادهای فرهنگی

مرضیه ادهم با نگاهی به ساختار برگزاری جشنواره‌ها، یکی از مشکلات اصلی را تبدیل شدن رویدادهای فرهنگی به برنامه‌هایی مقطعی و ویترینی دانست. او گفت یک جشنواره با بیش از سه دهه سابقه باید بتواند از تجربه دوره‌های گذشته برای برنامه‌ریزی آینده استفاده کند، اما در این مسیر با برخی ضعف‌ها در زمینه گردآوری داده‌ها، ارزیابی عملکرد و شناخت مخاطبان روبه‌رو است. ادهم معتقد است مشخص نیست در طول این سال‌ها چه تعداد از مخاطبان جشنواره در شهرهای مختلف با تئاتر کودک ارتباط برقرار کرده‌اند یا چه میزان از آثار پس از پایان جشنواره امکان اجرای عمومی پیدا کرده‌اند. نبود چنین اطلاعاتی باعث می‌شود جشنواره نتواند به عنوان یک فرایند مستمر فرهنگی عمل کند و تجربه‌های به دست آمده در هر دوره به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دوره‌های بعد منتقل نشود.

آینده سیاست‌گذاری فرهنگی و راهکارهای اجرایی

برومند ادامه داد که افزایش تعداد آثار تولید شده لزوماً به معنای بهبود وضعیت دسترسی کودکان به تئاتر نیست و مسئله این است که بسیاری از گروه‌ها پس از تولید اثر، امکان اجرای عمومی در شهر خود را پیدا نمی‌کنند. او تأکید کرد جشنواره باید فرصتی برای دیدار آثار، تبادل تجربه و بیان مشکلات گروه‌های نمایشی باشد، اما نباید فعالیت فرهنگی را به همان چند روز برگزاری محدود کرد. به اعتقاد او، مسئله اصلی تنها حمایت از تولید اثر نیست، بلکه باید دید کودک در شهرهای مختلف تا چه اندازه امکان تماشای آن اثر را دارد. اگر سالن مناسب وجود نداشته باشد و گروه نمایشی نتواند اجرای عمومی داشته باشد، تولید هنری نیز در نهایت از چرخه ارتباط با مخاطب خارج می‌شود. در همین راستا، دانشگاه بوعلی همدان نیز در بخش پژوهش جشنواره امسال فعال است و امید می‌رود با این هم‌افزایی، گامی مؤثر در راستای حل معضل توزیع امکانات فرهنگی در سراسر کشور برداشته شود.