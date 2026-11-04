نشست مهدی شفیعی معاون هنری وزارت ارشاد با مدیران تالارهای نمایشی برای بررسی چالش‌ها و تقویت همکاری‌ها در زیست‌بوم تئاتر کشور برگزار شد.

نشست هم‌اندیشی میان مهدی شفیعی ، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و جمعی از مدیران تماشاخانه‌های دولتی و خصوصی با حضور اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی و ایوب آقاخانی سرپرست شورای ارزیابی و صدور پروانه نمایش برگزار شد. این جلسه با هدف بررسی مشکلات موجود، تبادل نظر و ایجاد وحدت رویه میان مدیریت تئاتر و صاحبان تالارها شکل گرفت تا راهکارهایی برای توسعه بهتر این هنر ارائه شود.

شفیعی در ابتدای سخنرانی خود بر ضرورت برگزاری چنین گردهمایی‌هایی تأکید کرد و اشاره نمود که سال‌هاست چنین نشستی با حضور همزمان مدیران تالارهای خصوصی و دولتی برگزار نشده است. وی با ابراز امیدواری برای تداوم این جلسات، گفت که در تمامی سطوح نیازمند گفت‌وگوی مستمر هستیم و شکل‌گیری چنین فضایی برای تعامل سازنده اتفاق بسیار مهمی است. این دیدار فرصتی فراهم کرد تا دغدغه‌های مشترک و راهکارهای عملیاتی برای غلبه بر چالش‌های پیش روی صحنه تئاتر کشور بررسی گردد.

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توسعه زیرساخت‌های تئاتر در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون امور هنری وزارت ارشاد خاطرنشان کرد که اگر ده سال پیش تعداد تماشاخانه‌ها بسیار محدود بود و تنها پنج یا شش نفر در چنین جلسات گرد هم می‌آمدند، امروز ظرفیت این حوزه به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. گسترش تعداد تماشاخانه‌ها و حضور گسترده مدیران در این نشست، نشانه‌ای از رشد و شکوفایی هنر تئاتر در سراسر کشور است که نیازمند حمایت و پیگیری جدی‌تر است.

جایگاه مدیران تماشاخانه در زیست‌بوم تئاتر

مهدی شفیعی با تأکید بر نقش محوری مدیران تماشاخانه‌ها در توسعه هنر تئاتر بیان کرد که هرگاه صحبت از توسعه این هنر می‌شود، نگاه‌ها معمولاً به سمت عوامل تولید و خالقان نمایش معطوف می‌شود که امری منطقی است. با این حال، وی معتقد است که مدیران تالارها یکی از اثرگذارترین بخش‌های زیست‌بوم تئاتر در زمینه حمایت، توسعه و فرهنگ‌سازی هستند و تصمیمات آن‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سلامت این صنعت داشته باشد.

شفیعی در ادامه افزود که تماشاخانه‌ها صرفاً مکان‌هایی برای اجرای نمایش و کسب و کار نیستند، بلکه مجموعه‌های تحت مدیریت این مدیران، نهادهای فرهنگی محسوب می‌شوند. اعتبار فرهنگی مدیران تالارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه فعالیت باید با سنجش دقیق و مسئولیت‌پذیری همراه باشد تا به شهرت فرهنگی این نهادها آسیبی وارد نشود و از کاهش اعتماد عمومی جلوگیری گردد.

وی همچنین به قضاوت‌های نادرست بیرونی نسبت به فضای تئاتر اشاره کرد و گفت که گاهی اوقات خطا در یک اجرای کمدی شبانه در یک تالار کوچک، باعث می‌شود کل عرصه تئاتر زیر سؤال برود. تفکیک نداشتن فضاهای مختلف مانند کمدی‌های شبانه، تئاترهای حرفه‌ای و نمایش‌های کودک و نوجوان از سوی برخی ناظران بیرونی، باعث ایجاد تصورات غلط شده است و مدیران تماشاخانه‌ها در پیشگیری از این حواشی نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

مسئولیت‌های مدیران و درخواست مطالبات

در بخش دیگری از این نشست، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی ضمن قدردانی از حضور مدیران تالارهای خصوصی و دولتی، بر اهمیت هم‌افزایی و هم‌اندیشی در مسیر توسعه تئاتر تأکید ورزید. وی تماشاخانه‌ها را شرکای استراتژیک در توسعه فرهنگی دانست و از مدیران خواست تا در رعایت ضوابط و قوانین مربوطه، همکاری کامل و همراهی لازم را با نهاد نظارتی داشته باشند تا نظم و انضباط در این عرصه برقرار شود.

ایوب آقاخانی سرپرست شورای ارزیابی و صدور پروانه اجرای نمایش نیز با اشاره به اهداف برگزاری این نشست، بر ضرورت تعامل، همدلی و هماهنگی بیشتر میان مدیران تالارها تأکید کرد. وی خواستار پیگیری جدی مسائل و نکات مطرح‌شده توسط مدیران تماشاخانه‌ها شد تا مشکلات موجود به سرعت برطرف گردد و فضای مناسبی برای اجرای خلاقانه نمایش‌ها فراهم شود.

مدیران تماشاخانه‌های خصوصی و دولتی نیز در جریان این جلسه به بیان مطالبات، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره چالش‌های پیش روی تالارهای نمایشی پرداختند. شفیعی اعلام کرد که مطالبات مدیران در خصوص تسهیلات و اقدامات بهبود شرایط دنبال خواهد شد و از آنان دعوت کرد تا هر موردی را که می‌تواند به تسهیل فعالیت‌هایشان کمک کند، با نهادهای مربوطه در میان بگذارند تا تصمیمات دقیق‌تری برای حمایت از این صنعت هنری اتخاذ شود.