نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ در شنژن با محوریت جنگ اوکراین، ایران و امنیت انرژی آغاز شد. جزئیات مذاکرات و مواضع رهبران.

نشست سه‌جانبهٔ بی‌سابقهٔ دونالد ترامپ ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین پیش از ظهر پنج‌شنبه ۲۸ آبان در شهر شنژن چین آغاز شد. این گردهمایی تاریخی در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه یا همان اپک برگزار شده و محورهای اصلی آن امنیت انرژی ، کنترل تسلیحات هسته‌ای و درگیری‌های ایران و اوکراین است. رهبران این سه قدرت بزرگ جهان بر اهمیت راهبردی این دیدار تأکید کردند و آن را فرصتی برای تاریخ‌سازی در سیاست جهانی توصیف نمودند.

مذاکرات ترامپ با رهبران چین و روسیه

دونالد ترامپ در سخنان آغازین خود این نشست را رویدادی تاریخی خواند و اعلام کرد که خوشحالی از فراهم شدن فرصتی برای نخستین گردهمایی رهبران آمریکا، روسیه و چین. او معتقد است که در این دیدار و جنبه‌های دیگر، آمریکا واقعاً در حال تاریخ‌سازی است. شی جین‌پینگ نیز این گردهمایی سه‌جانبه را دارای اهمیت تحول‌آفرین برای نخستین بار در تاریخ دانست. ولادیمیر پوتین نیز بر اهمیت همکاری سازندهٔ سه کشور برای تقویت ثبات جهانی تأکید کرد و خواستار گفت‌وگو دربارهٔ مسائل جهانی و منطقه‌ای و امنیت انرژی شد.

Also read تجمع فعالان جامعه لجیبتی در لبنان برای لغو ماده ۵۳۴ قانون مجازات

امنیت انرژی و تنش‌های خلیج فارس

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اختلال در انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز، امنیت انرژی جهان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. ترامپ ساعاتی پیش از آغاز نشست سه‌جانبه، در دیدار جداگانه با شی جین‌پینگ، بر ضرورت تداوم انتقال انرژی از تنگهٔ هرمز تأکید کرد. وی گفت که آمریکا و چین در این زمینه و همچنین جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای منافع مشترکی دارند. با این حال، ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکهٔ فاکس‌نیوز اعلام کرد که قصد ندارد برای پایان دادن به جنگ با ایران از چین یا روسیه درخواست کمک کند و تأکید کرد که قصد نابودی نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی ایران و کاهش توان موشکی جمهوری اسلامی را دارد.

جنگ اوکراین و تلاش‌های دیپلماتیک

جنگ اوکراین نیز از دیگر مسائل مهم مورد توجه در نشست سه‌جانبه است. ترامپ در دیدار دوجانبه با شی جین‌پینگ خواستار همکاری واشینگتن و پکن برای پایان دادن به این جنگ شد و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با حضور پوتین به نتایج مثبتی منجر شود. رئیس‌جمهور آمریکا صبح پنج‌شنبه در دیداری جداگانه با ولادیمیر پوتین نیز دربارهٔ جنگ اوکراین گفت‌وگو کرد. کرملین این جنگ را موضوع اصلی مذاکرات دو رئیس‌جمهور معرفی کرد و اعلام کرد که پوتین پس از آن روحیه‌ای فوق‌العاده عالی داشته است.

چالش‌های کنترل تسلیحات هسته‌ای

کنترل تسلیحات هسته‌ای نیز از دیگر موضوعات نشست است. ترامپ پیش‌تر این موضوع را از اهداف اصلی مذاکرات سه‌جانبه معرفی کرده بود، اما چین تاکنون با پیوستن به مذاکرات کاهش تسلیحات هسته‌ای آمریکا و روسیه مخالفت کرده است. مقام‌های کاخ سفید پیش از آغاز نشست سه‌جانبه گفته بودند انتظار نمی‌رود جنگ اوکراین در دستور کار این مذاکرات قرار داشته باشد، هرچند ترامپ احتمال طرح آن را مطرح کرده بود. تحلیلگران معتقدند هرچند برگزاری این نشست به‌خودی‌خود از اهمیت دیپلماتیک برخوردار است، اختلاف‌های اساسی سه قدرت دستیابی به توافق‌های عمده را دشوار خواهد کرد.

رهبران سه کشور با وجود اختلاف‌های عمیق دربارهٔ جنگ‌های ایران و اوکراین، کنترل تسلیحات هسته‌ای و تجارت جهانی در شنژن گرد هم آمده‌اند. این نشست نمادی از تلاش برای بازتعریف توازن قوا در سطح جهانی است، اما شکاف‌های موجود میان آمریکا، روسیه و چین همچنان مانع بزرگی بر سر راه دستیابی به توافقات پایدار محسوب می‌شود. جزئیات بیشتر مذاکرات و نتایج نهایی به زودی اعلام خواهد شد.