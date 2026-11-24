وزیر خارجه قطر و آمریکا بر تلاش مشترک برای کاهش تنش‌ها و احیای مذاکرات تهران و واشنگتن تاکید کردند. جزئیات دیدار دو کشور در واشنگتن و نقش میانجیگری دوحه در منطقه.

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که دوحه و واشنگتن ، مذاکراتی را با محوریت تحولات اخیر منطقه و تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها برگزار نموده‌اند. این دیدار که در جریان آن دو طرف بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشات منطقه‌ای تاکید کردند، نشان‌دهنده اهمیت دیپلماسی قطر در ایجاد ثبات است.

تاکید بر دیپلماسی و کاهش تنش‌ها

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای تصریح کرد که دوحه از دستیابی به یک راه‌حل جامع و پایدار برای برقراری صلح در خاورمیانه حمایت می‌کند. این وزارتخانه با اشاره به مذاکرات میان دوحه و واشنگتن، بر تلاش‌های صورت‌گرفته برای حمایت از حل مسالمت‌آمیز مناقشات و افزایش ثبات منطقه‌ای تاکید نمود.

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در جریان این گفت‌وگوها، تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه میانجی‌گری و حل مسالمت‌آمیز مناقشات به طور ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقامات قطری اعلام کردند که دولت این کشور بر حمایت از مساعی دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی تاکید دارد که آزادی دریانوردی را در تنگه هرمز و آب‌های بین‌المللی تضمین کند.

تلاش برای احیای مسیر مذاکرات ایران و آمریکا

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، که روز دوشنبه با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واشنگتن دیدار داشت، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که کشورش با ایران و آمریکا برای احیای مجدد مسیر مذاکرات تلاش می‌کند.

نخست‌وزیر قطر با بیان اینکه اوضاع خاورمیانه ظرفیت تشدید تنش جدید میان آمریکا و ایران را ندارد، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک به نتایج ملموس منجر شود. این دیدار پس از آن صورت گرفت که میانجیگران قطری پیش‌تر با مقام‌های ایرانی درباره آخرین تحولات دیپلماتیک و پیشنهادهای پایان دادن به تجاوز آمریکا علیه ایران به گفت‌وگو پرداخته بودند.

روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز روز دوشنبه به وقت محلی گزارش داد که این نشست، هشتمین دور گفت‌وگوی راهبردی میان آمریکا و قطر بوده است. این مجموعه نشست‌ها با هدف تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در اولویت‌های اقتصادی و امنیتی برگزار می‌شود.

واکنش‌ها و آینده روابط منطقه‌ای

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، دو طرف درباره مشارکت واشنگتن و دوحه در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کردند. روبیو از تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری در مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران قدردانی کرد و بر اهمیت همکاری بیشتر برای مقابله با تهدیدات منطقه خاورمیانه تاکید نمود.

واشنگتن تایمز افزود که این دیدار تازه‌ترین اقدام دیپلماتیک قطر در یک ماه گذشته است. مقام‌های ارشد این کشور در هفته‌های اخیر با رهبران تهران و واشنگتن دیدار کرده‌اند تا به میانجی‌گری برای پایان دادن به جنگی کمک کنند که نزدیک به ۹ ماه از آغاز آن می‌گذرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که آل ثانی هفته گذشته در حاشیه نشستی در برلین با جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان رئیس‌جمهوری آمریکا، دیدار کرده و خواستار برقراری آتش‌بس منطقه‌ای و بازگشت طرف‌ها به میز مذاکره شده بود.

دیدار روز دوشنبه همچنین پس از ملاقات آل ثانی با دونالد ترامپ در کاخ سفید در اوایل ماه جاری انجام شد. ترامپ پیش‌تر گفته بود که نشانه‌های جدی از حرکت به سمت صلح با ایران مشاهده می‌کند و مدعی شده بود که مرحله نظامی درگیری عملاً به پایان رسیده است. با این حال، او سپس از نشانه‌هایی از بی‌علاقگی به دستیابی به توافق صلح با ایران بروز داده و به نظر می‌رسد مواضع دو طرف در مذاکرات سخت‌گیرانه‌تر شده است.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این هفته بار دیگر تاکید کرد که خواسته‌های اصلی تهران شامل لغو کامل محاصره دریایی آمریکا، کاهش تحریم‌ها و آزادسازی بیش از ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران است.