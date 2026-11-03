ملانیا ترامپ، نمایندگان روسیه و اوکراین را روز ۱۵ آبان در کاخ سفید گرد هم می‌آورد. این گردهمایی پس از توافق آتش‌بس انسانی در خرسون و پیش از فاجعه بشردوستانه در اولشکی برگزار می‌شود.

ملانیا ترامپ ، بانوی اول ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه ۱۵ آبان میزبان نمایندگان رسمی روسیه و اوکراین در کاخ سفید خواهد بود. این رویداد دیپلماتیک پس از تلاش‌های مستقل او برای برقراری آتش‌بس بشردوستانه میان دو کشور درگیر در منطقه خرسون و به‌ویژه شهر اولشکی برگزار می‌شود. دفتر بانوی اول آمریکا در بیانیه‌ای منتشرشده روز سه‌شنبه ۱۲ آبان، این گردهمایی را به عنوان "لحظه‌ای فوق‌العاده در تاریخ آمریکا" توصیف کرده است.

جزئیات مکانیسم آتش‌بس انسانی

این نشست تاریخی نتیجه مستقیم مذاکراتی است که منجر به دستیابی به توافق برای توقف عملیات نظامی در شهر اولشکی و مناطق پیرامونی آن در استان خرسون شد. بر اساس اعلام دفتر بانوی اول، ملانیا ترامپ با فراهم‌سازی زمینه ارتباط میان مسکو و کی‌یف، توانست توافقی را حاصل کند که هدف آن توقف موقت درگیری‌ها برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و ایجاد گذرگاه‌های امن جهت تخلیه غیرنظامیان است. کاخ سفید این دستاورد را نشان‌دهنده یک ابتکار دیپلماتیک بی‌سابقه از سوی یک بانوی اول آمریکایی دانست.

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موقعیت زمان‌بندی شده و اقدامات پیش‌رو

بر اساس تقویم اعلام‌شده در کاخ سفید، ملانیا ترامپ قرار است روز پنجشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۱ صبح به وقت شرق آمریکا در کاخ سفید سخنرانی کند و جزئیات توافق آتش‌بس اولشکی را تشریح نماید. آتش‌بس بر اساس این توافق از روز پنجشنبه ۷ آبان آغاز شده و تا روز ۱۰ آبان برنامه‌ریزی شده بود. مقام‌های روسیه و اوکراین نیز تأیید کردند که آتش‌بس از ساعت سه بامداد به وقت اوکراین آغاز شده و تلاش‌ها برای تمدید یا تثبیت این وضعیت انسانی در جریان است.

نقش‌ها و مواضع طرفین درگیری

ملانیا ترامپ پیش‌تر در بیانیه‌ای هشدار داده بود که شهر جنگ‌زده اولشکی در آستانه یک فاجعه بشردوستانه قرار دارد. او اشاره کرد که بیشتر ساکنان باقی‌مانده در این منطقه سالمندانی هستند که به خدمات پزشکی، دارو، مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم نیاز فوری دارند. پس از آغاز آتش‌بس، مقامات هر دو کشور از نقش او در دستیابی به این توافق و فراهم‌سازی امکان ارسال کمک‌ها قدردانی کردند. این اقدام در راستای کاهش رنج غیرنظامیان و ایجاد زمینه همکاری بشردوستانه طراحی شده است.