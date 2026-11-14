نشست سازمان ملل در ژنو با هدف کنترل تسلیحات هوشمند برگزار می‌شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند سرعت توسعه این فناوری از قانون‌گذاری پیشی گرفته است.

نشست بین‌المللی سازمان ملل متحد در ژنو با محوریت مذاکره بر سر محدودیت‌های تسلیحات خودمختار مجهز به هوش مصنوعی آغاز می‌شود. این سلاح‌ها قادرند بدون دخالت مستقیم انسان، اهداف را شناسایی و به آن‌ها حمله کنند. کارشناسان امنیتی با اشاره به جنگ ایران و اوکراین هشدار می‌دهند که سرعت گسترش این فناوری از تلاش‌های جهانی برای قانون‌گذاری آن پیشی گرفته است.

مکانیسم عملکرد و چالش‌های نظارتی

تسلیحات خودمختار مرگبار مجهز به هوش مصنوعی در آستانه ایجاد تحولی بنیادین در شیوه جنگیدن هستند. ژان مارک ریکلی، رئیس بخش خطرات جهانی و نوظهور در مرکز سیاست امنیتی ژنو، توضیح می‌دهد که این سامانه‌ها می‌توانند بدون دخالت اپراتور انسانی، هدف را شناسایی، انتخاب و با آن درگیر شوند. لور دو روسی روشگوند، پژوهشگر مرکز ژئوپلیتیک فناوری در موسسه روابط بین‌الملل فرانسه، مین ضدنفر را نمونه اولیه این سلاح‌ها می‌داند که با فشار پا منفجر می‌شود. اما پهپادهای هوشمند جدید قادرند هدفی را که از پیش تعیین نشده، انتخاب کرده و خود را با محیط تطبیق دهند.

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مسئله اصلی برای نهادهای تنظیم‌کننده مقررات، تعیین میزان کنترل انسان بر تصمیمات استفاده از چنین تسلیحاتی است. لور دو روسی روشگوند هشدار می‌دهد که مشکلات متعدد و خطرات غیرقابل‌قبولی در ارتباط با سامانه‌های هدف‌یابی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری وجود دارد. این پژوهشگر می‌پرسد چه نوع نظارت انسانی لازم است تا اطمینان حاصل شود اپراتور واقعا قضاوت مستقل خود را اعمال می‌کند و صرفا توصیه‌های ماشین را بدون بررسی تایید نمی‌کند.

مواضع کشورها و تحلیلگران

فرانسه معتقد است که انسان باید همچنان در چرخه تصمیم‌گیری حضور داشته باشد. این کشور سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار مرگبار را ممنوع می‌داند، اما استفاده از سامانه‌های نیمه‌خودمختار را مجاز می‌شمارد. دریادار ونسان سباستین، معاون مدیر آژانس هوش مصنوعی دفاعی وزارت نیروهای مسلح فرانسه، توضیح می‌دهد که نقش انسان همواره از طریق کنترل مناسب توسط فرمانده نظامی تضمین می‌شود. دامنه این مفهوم بسته به حساسیت سامانه و شرایط عملیاتی متفاوت است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و میریانا اسپولیاریک، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در بیانیه مشترکی در ماه اوت هشدار دادند که ما به شکلی خطرناک به عبور از یک خط قرمز اخلاقی نزدیک شده‌ایم. آن‌ها تأکید کردند که هدف قرار دادن خودمختار انسان‌ها توسط ماشین‌ها خطرناک است. با این حال، تحلیلگران می‌گویند مذاکرات ژنو، با وجود اهمیت آن، تنها بخشی از این مسئله را در بر خواهد گرفت.

پیامدهای میدانی و آینده رقابت نظامی

مذاکرات تمام مسائل مربوط به هوش مصنوعی در میدان نبرد را پوشش نمی‌دهد. حوزه‌ای که استفاده از این فناوری در آن، به‌ویژه برای شناسایی و تعیین اهداف، به‌سرعت در حال گسترش است. نمونه این روند را می‌توان در جنگ امسال آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشاهده کرد. در جریان این درگیری، آمریکایی‌ها روزانه تا هزار هدف را در داخل ایران مورد حمله قرار دادند. لور دو روسی روشگوند نیز اشاره می‌کند که بخشی از این بحث به سامانه‌هایی مربوط می‌شود که هم‌اکنون به‌طور گسترده در میدان نبرد به کار گرفته می‌شوند.

تسلیحات خودمختاری که قرار است در نشست ژنو درباره آن‌ها گفت‌وگو شود، هنوز به‌طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. با این حال، تحلیلگران به استفاده از آن‌ها توسط روسیه در جریان تهاجم به اوکراین و همچنین در حملات آمریکا به ایران اشاره کرده‌اند. دریادار ونسان سباستین هشدار می‌دهد که خودمختاری به‌زودی به واقعیتی در میدان نبرد تبدیل خواهد شد. گوترش و اسپولیاریک نیز در بیانیه مشترک خود تاکید کرده‌اند که سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار متعلق به آینده‌ای دور نیستند.

رقابت برای افزایش خودمختاری سامانه‌های تسلیحاتی هم‌اکنون به‌طور جدی آغاز شده است. داریو آمودی، مدیرعامل شرکت بزرگ هوش مصنوعی آنتروپیک، امسال هشدار داد که سامانه‌های پیشرفته هوش مصنوعی در حال حاضر به اندازه کافی قابل اعتماد نیستند که بتوانند تسلیحات کاملا خودمختار را کنترل کنند. با این حال، دسته‌های پرشمار پهپادهای خودمختار که هدفشان از کار انداختن دشمن از طریق اشباع توان دفاعی او است، می‌توانند بسیار موثر باشند. برخی کشورها آن‌ها را یک مزیت راهبردی حیاتی می‌دانند. جerald ماکو، پژوهشگر وابسته به دانشگاه کمبریج، نوشت که نخستین کشوری که حملات مرگبار کاملا خودمختار را به امری عادی تبدیل کند، انتظارات دیگران را نیز از نو تعریف خواهد کرد.