دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس APEC در شهر شنژن چین دیدار کردند. این نخستین نشست رسمی در قالب گفت‌وگوی ثبات راهبردی با محوریت صلح جهانی و بحران‌های ژئوپلیتیکی است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، ولادیمیر پوتین ، رئیس‌جمهور روسیه، و شی جین‌پینگ ، رئیس‌جمهور چین، در حاشیه اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) که در شهر شنژن چین برگزار شد، در یک نشست سه‌جانبه با هم دیدار کردند. این رویداد دیپلماتیک با هدف بررسی مسائل کلیدی مرتبط با حفظ صلح جهانی و ثبات بین‌المللی شکل گرفت و توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب نمود.

نخستین نشست رسمی در قالب گفت‌وگوی ثبات راهبردی

رهبران آمریکا، چین و روسیه برای نخستین بار در چارچوب مکانیزم "گفت‌وگوی ثبات راهبردی" پای یک میز گرد نشسته‌اند. این اجلاس که در سایه جنگ‌های جاری در اروپا و خاورمیانه و همچنین رقابت‌های ژئوپلیتیکی شدید در منطقه اقیانوس آرام برگزار می‌شود، از اهمیت نمادین بالایی برخوردار است. این دیدار به عنوان نخستین نمونه از برگزاری چنین نشستی میان سه قدرت بزرگ جهان در دوره اخیر شناخته می‌شود و نشان‌دهنده تلاش برای بازتعریف دیپلماسی کلان در شرایط پیچیده کنونی است.

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بر اساس بیانیه رسمی وزارت امور خارجه چین، هدف اصلی این دیدار سه‌جانبه تبادل نظر بر سر موضوعات حیاتی و مهم مرتبط با صلح جهانی است. انتظار می‌رود که در این نشست، بحران‌های ژئوپلیتیکی جاری که امنیت جهانی را تهدید می‌کنند، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. حضور این سه رهبر در کنار هم، سیگنالی قوی از نیاز به همکاری یا حداقل هماهنگی بین بزرگترین قدرت‌های نظامی و اقتصادی جهان ارسال می‌کند.

بحران‌های اوکراین، ایران و کره شمالی در دستور کار

منابع دیپلماتیک و اخبار منتشر شده حاکی از آن است که انتظار می‌رود تمرکز اصلی مذاکرات بر سه بحران اصلی یعنی اوکراین، ایران و کره شمالی باشد. این سه منطقه به عنوان کانون‌های تنش‌زای اصلی در نظم بین‌المللی فعلی شناخته می‌شوند و هرگونه توافق یا درک متقابل بین واشنگتن، مسکو و پکن می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر روند حل یا تشدید این تنش‌ها داشته باشد. بررسی راهکارهای فوری برای کاهش سطح تنش در این مناطق از اولویت‌های بالای این نشست بوده است.

علاوه بر این، اظهارات پیشین و رایزنی‌های انجام شده در روزهای منتهی به نشست سه‌جانبه نشان می‌دهد که موضوعات مرتبط با کنترل تسلیحات هسته‌ای نیز به طور قطع در دستور کار این مذاکرات قرار خواهد داشت. با توجه به گسترش توانمندی‌های هسته‌ای در سطح جهانی، ایجاد چارچوب‌های جدید یا بازنگری در توافقات قبلی برای جلوگیری از رقابت تسلیحاتی مخرب، از دغدغه‌های مشترک سه کشور در این نشست محسوب می‌شود.

تأثیرات ژئوپلیتیک و چشم‌انداز آینده روابط بین‌الملل

برگزاری این دیدار در سایه درگیری‌های خاورمیانه و اروپا، نشان‌دهنده درک متقابل رهبران سه قدرت بزرگ درباره پیامدهای خطرناک بی‌ثباتی جهانی است. رقابت‌های منطقه‌ای در اقیانوس آرام نیز زمینه‌ساز تشکیل این اتحاد موقت برای گفت‌وگو شده است تا از بروز درگیری‌های ناخواسته جلوگیری شود. تحلیلگران معتقدند که چنین نشستی می‌تواند زیربنای جدیدی برای مدیریت بحران‌ها در آینده نزدیک ایجاد کند.

نکته قابل تأمل دیگر، ماهیت نمادین این رویداد است که برای نخستین بار در سال‌های اخیر رخ داده است. این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده تغییر استراتژی‌ها یا نیاز فوری به همگرایی در حوزه‌های امنیتی باشد. هرگونه خروجی یا بیانیه مشترکی از این نشست، تأثیرات عمیقی بر بازارهای جهانی، روابط دیپلماتیک و تعادل قدرت در خاورمیانه و آسیا خواهد گذاشت و جهان را برای تحولات آتی آماده‌تر می‌کند.