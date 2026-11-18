دیدار سه‌جانبه رهبران آمریکا، چین و روسیه در شنژن نشان داد پکن منافع انرژی خود را بر پشتیبانی از ایران ترجیح می‌دهد و تهران از ضامن بزرگی محروم شده است.

دیدار سه‌جانبه رهبران ایالات متحده آمریکا ، جمهوری چین و فدراسیون روسیه در شهر شنژن، نقطه عطفی در سیاست‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه بود. این نشست که نخستین ملاقات رودرروی این سه قدرت پس از دهه‌ها محسوب می‌شود، نشان داد که پکن و واشینگتن در خواسته‌های کلیدی خود برای ایران هم‌سو شده‌اند. نتیجه این گفت‌وگوها، کاهش چشمگیر امید تهران برای دریافت حمایت عملی از مسکو در برابر فشارهای بین‌المللی است.

هم‌راستایی واشینگتن و پکن در پرونده ایران

خواسته‌های اصلی ایالات متحده و جمهوری چین پس از درگیری‌های اخیر در منطقه، به شدت به یکدیگر شباهت یافته است. هر دو کشور تأکید دارند که تنگه هرمز باید همیشه باز بماند و ایران به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این هم‌صدایی نشان‌دهنده تغییر استراتژی پکن از حمایت بی‌قید و شرط به سمت حفظ منافع اقتصادی خود است. ترامپ و شی جین‌پینگ در توافق ماه مه ۲۰۲۶ رسماً متعهد شدند که جریان آزاد انرژی در تنگه هرمز تضمین شود.

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شی جین‌پینگ به صراحت با نظامی‌سازی تنگه هرمز و اخذ عوارض از کشتی‌ها مخالفت کرد. منطق پکن بر این اصل استوار است که جنگ ایران یک بحران منطقه‌ای محسوب می‌شود و مهم‌ترین دلیل این بحران، امنیت تنگه هرمز است. در شرایط عادی، حدود یک‌پنجم نفت جهان از این آبراه حیاتی عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن، مستقیماً اقتصاد چین که به واردات انرژی وابسته است، را تهدید می‌کند.

تغییر استراتژی خرید نفت و جدایی منافع چین و ایران

چین در پاسخ به این بحران، استراتژی خریدهای نفتی خود را تغییر داده و دیگر هزینه مقاومت ایران را پرداخت نمی‌کند. بر اساس گزارش‌های رویترز، واردات نفت ایران به چین در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۵۹۰ هزار بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ بود. این کاهش شدید نشان‌دهنده انطباق پکن با فشارهای واشینگتن برای حفظ امنیت انرژی است.

پالایشگاه‌های مستقل چینی برای جبران این کسری، دست‌کم ۱۲ میلیون بشکه نفت از عراق و قطر خریداری کردند. این رفتار معنادار پکن حاکی از آن است که پکن به جای تلاش برای شکستن محاصره دریایی آمریکا، فروشندگان جایگزین را وارد مدار کرده است. این تغییر رویکرد به معنای تسلیم مطلق نیست، چرا که وزارت بازرگانی چین در ژوئن ۲۰۲۶ دستور مسدودسازی صادر کرد و تحریم‌های آمریکا علیه پنج شرکت چینی را نادیده گرفت.

بن‌بست هسته‌ای و رد پیشنهاد تهران برای انتقال اورانیوم

در سوی دیگر این معادله، فدراسیون روسیه قرار دارد که نقشی متفاوت و پیچیده ایفا می‌کند. روسیه تنها قدرت بزرگی است که برای پرونده هسته‌ای ایران سازوکار اجرایی مشخصی ارائه داده، اما این طرح در بن‌بست دوسویه گیر افتاده است. مسکو پیشنهاد کرده که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران برای نگهداری و رقیق‌سازی به خاک روسیه منتقل شود. این طرح ریشه در توافقات برجام در دسامبر ۲۰۱۵ دارد، اما شرایط فعلی کاملاً متفاوت است.

پاسخ تهران به این پیشنهاد صریح و قاطع بود. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران حتی یک ذره از اورانیوم غنی‌شده را از کشور خارج نمی‌کند و مسکو را از این تصمیم آگاه ساخت. این رد پیشنهاد، پیام روشنی دارد: تهران حاضر نیست اهرم اصلی بازدارندگی و چانه‌زنی خود را حتی به نزدیک‌ترین شریک نظامی‌اش بسپارد.

تفاوت منافع روسیه و چین و آینده دیپلماسی تهران

اگرچه شی جین‌پینگ در دیدار با ولادیمیر پوتین اعلام کرد که پکن و مسکو باید روند به سوی جهان چندقطبی را رهبری کنند، اما منافع دو کشور در پرونده ایران از یک جنس نیست. چین واردکننده انرژی است و بسته ماندن تنگه هر روز برای او هزینه دارد، در حالی که روسیه صادرکننده انرژی است و از این اختلال سود می‌برد.

این شکاف میان هم‌صدایی کلامی و موازنه عملی، توضیح می‌دهد چرا روسیه و چین در پرونده ایران همراستا نیستند. آمریکا نیز با تغییر شرایط جنگ اوکراین، هرگز حاضر نخواهد شد نقش امانت‌دار هسته‌ای ایران را به مسکو بسپارد. در چنین شرایطی، خروجی نشست شنژن احتمالاً مسیر تهران را تغییر نمی‌دهد، اما تکیه تهران بر اهرم‌های خود و تهدید مداوم جهان را پایدارتر می‌سازد.