اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آنتالیا بدون دستیابی به توافق برای حذف سوخت‌های فسیلی پایان یافت. اتحادیه اروپا و گروهی از کشورها با متن نهایی مخالفت کردند. جزئیات کامل را بخوانید.

اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد با نام کاپ ۳۱ در شهر آنتالای ترکیه، دو روز پس از پایان مهلت مقرر و بدون امضای توافق‌نامه نهایی به پایان رسید. دلیل اصلی این شکست، مخالفت اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورهای دیگر با متن پیش‌نویس بود که در آن هیچ اشاره‌ای به ضرورت حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی نشده بود. این سوخت‌ها به عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی شناخته می‌شوند.

دلیل اصلی رد توافق‌نامه در آنتالیا

مراد کوروم، وزیر محیط زیست ترکیه و رئیس اجلاس کاپ ۳۱، تأیید کرد که توافق‌نامه تصویب نشد و پس از ناکامی پیش‌نویس چهارم در دستیابی به توافق میان هیئت‌ها، پیش‌نویس جدیدی ارائه نخواهد شد. ازمی استالارد، خبرنگار بی‌بی‌سی که در اجلاس حضور دارد، این رویداد را نشان‌دهنده یک تحول تقریباً بی‌سابقه در تاریخ مذاکرات اقلیمی دانست. کریس بوون، وزیر استرالیایی و یکی از میزبانان مشترک این اجلاس، بیان کرد که برخی طرف‌ها تهدید کردند در صورت گنجاندن موضوع سوخت‌های فسیلی، میز مذاکره را ترک خواهند کرد.

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مواضع طرفین و اتهامات متقابل

دارا اوبراین، رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این اجلاس، برخی کشورهای نفت‌خیز و تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی را به گروگان‌گیری مذاکرات در ترکیه متهم کرد. وی تأکید نمود که در چهارمین پیش‌نویس توافق نیز هیچ اشاره‌ای به سوخت‌های فسیلی نشده بود و این وضعیت نشان‌دهنده عدم تعهد برخی کشورهاست. در مقابل، روسیه ضمن دفاع از مخالفت خود با گنجاندن تعهدی برای گذار از سوخت‌های فسیلی، در سخنرانی‌اش مستقیماً از اتحادیه اروپا انتقاد کرد و این تنش‌ها را تقویت نمود.

میاتا فان‌بوله، وزیر انرژی بریتانیا، عدم موفقیت مذاکرات در ایجاد اجماع را مایوس‌کننده خواند و بریتانیا نیز از عمیقاً سرخورده شدن کشورهای دیگر از پیش‌نویس ارائه‌شده توسط ترکیه و استرالیا خبر داد. در این پیش‌نویس اذعان شده بود که هدف تعیین‌شده در توافق‌نامه پاریس در سال ۲۰۱۵ برای محدود کردن افزایش دمای جهانی به کمتر از ۱/۵ درجه سانتی‌گراد محقق نخواهد شد. با فراتر رفتن گرمایش زمین از این مرز، پیامدهای تغییرات اقلیمی به‌طور چشمگیری تشدید خواهند شد.

تأثیرات ژئوپلیتیک و آینده مذاکرات

این اجلاس طولانی‌ترین نشست در تاریخ این مذاکرات محسوب می‌شود، به‌طوری که گفتگوها دو روز پس از زمان مقرر برای پایان آن، جمعه، ۲۰ نوامبر، همچنان ادامه داشت. اگر کشورها نتوانند به اجماع برسند، مذاکرات می‌تواند تا سال آینده به حالت تعلیق درآید، امری که پیش‌تر فقط یک بار در اجلاس کاپ رخ داده است. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیم در سازمان ملل، پیش‌تر گفته بود که در مورد حوزه‌های اصلاح بالقوه در سیستم مبتنی بر اجماع مشاوره خواهد گرفت.

آقای استیل در پاسخ به پرسش بی‌بی‌سی که آیا رویکرد مبتنی بر اجماع سازمان ملل هنوز موثر است، گفت که این فرآیند باعث موفقیت ما در اجلاس پاریس شد و می‌تواند مؤثر باشد. با این حال، او تأکید کرد که این فرآیند امروز ناکام ماند و گفت‌وگو در مورد آن یک گفت‌وگوی زنده بود. فعالان شبکه بین‌المللی اقدام اقلیمی با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعار شرم بر شما در آخرین روز برنامه‌ریزی‌شده اجلاس اقلیمی کاپ ۳۱ در آنتالای ترکیه دست به اعتراض زدند.

عوامل خارجی و اختلافات تکنولوژیک

این مذاکرات در شرایطی به درازا کشید که کشورها با شوک افزایش قیمت نفت و تنش‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ آمریکا و ایران روبه‌رو هستند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که این وضعیت از جمله عواملی است که انتظارات برای دستیابی به پیشرفتی مهم در اجلاس امسال را کاهش داد. اختلاف اصلی بر سر پیش‌نویس توافق نهایی بوده است که در نسخه اولیه آن به تسریع روند کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی اشاره شده بود.

اما در نسخه دوم که روز پنجشنبه منتشر شد، تمام اشاره‌ها به نفت و گاز و زغال‌سنگ حذف شد و این تغییر با اعتراض شدید شماری از کشورها و تهدید به ترک مذاکرات روبه‌رو شد. اتحادیه اروپا و کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام از مخالفان اصلی متن جدید هستند. ووپکه هوکسترا، مسئول مذاکرات اقلیمی اتحادیه اروپا، هشدار داد که نداشتن توافق بهتر از یک توافق بد است. وزیر تغییرات اقلیمی ایرلند نیز گفت که حدود ۱۳۰ کشور حاضر در اجلاس خواهان آن هستند که در توافق نهایی دست‌کم به سوخت‌های فسیلی و کنار گذاشتن تدریجی آنها اشاره شود.