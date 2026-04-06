اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری امروز به بررسی موضوعات مختلفی از جمله امنیت تنگه هرمز، روابط با عمان، و تحولات منطقهای پرداخت.
نشست خبری اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات نشست دیروز ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز ، توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: این نشست در سطح معاونان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان برگزار گردید. دو کشور ایران و عمان ، هر دو در مجاورت تنگه هرمز واقع شدهاند و این مسئله به امنیت منطقهای پیوند خورده است.
بقائی با اشاره به شرایط موجود و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، که در سی و چند روز اخیر شدت یافته است، افزود: بر اساس قوانین بینالمللی و به منظور حفظ امنیت این آبراه حیاتی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده برای پیشبرد اهداف تجاوزکارانه، اعلام کردهایم که به شناورهایی که به طرفهای متجاوز تعلق دارند یا با آنها در ارتباط هستند، اجازه عبور نخواهیم داد. با این حال، در مواردی که کشتیها به کشورهای غیرمتخاصم تعلق دارند، تمهیدات لازم اندیشیده و اصلاحات مورد نیاز اعمال شده است تا عبور امن آنها تضمین شود. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه با تأکید بر اهمیت این موضوع و نیاز به چارچوبهای مشخص، بیان کرد: ما به عنوان کشوری که امنیت این آبراه را جزئی از امنیت ملی خود میدانیم، با مسئولیتپذیری کامل تصمیم گرفتیم، با وجود شرایط جنگی و تمرکز بر دفاع از کشور، با عمان، به عنوان دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز، وارد گفتوگو شویم. هدف از این مذاکرات، بررسی یک پروتکل و تدوین یک شیوهنامه جامع برای تضمین عبور و مرور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. این نشست در سطح معاونان وزارت خارجه برگزار شد و انتظار میرود که این رایزنیها تا دستیابی به نتایج مطلوب ادامه یابد. بقائی در این نشست، همچنین به اهمیت همکاریهای منطقهای در راستای حفظ ثبات و امنیت در منطقه اشاره کرد و بر آمادگی ایران برای تعامل سازنده با کشورهای همسایه در این زمینه تأکید ورزید.\وی همچنین به نقش حیاتی تنگه هرمز در تجارت جهانی و تأمین انرژی اشاره کرد و بر لزوم حفظ آزادی دریانوردی و تضمین امنیت این آبراه برای همه کشورها تأکید کرد. بقائی افزود: ایران همواره به تعهدات بینالمللی خود پایبند بوده و در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی عمل میکند. وی همچنین به تلاشهای دیپلماتیک ایران برای کاهش تنشها و برقراری صلح و ثبات در منطقه اشاره کرد و بر اهمیت گفتوگو و مذاکره به عنوان بهترین راه برای حل اختلافات تأکید ورزید. بقائی با اشاره به چالشهای پیش روی منطقه، از جامعه جهانی خواست تا در جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه، با ایران همکاری کند. وی تأکید کرد که ایران آماده است تا با همه کشورهای منطقه، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک، همکاری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان، بار دیگر بر اهمیت نقش رسانهها در اطلاعرسانی صحیح و دقیق از رویدادها و تحولات تأکید کرد و از خبرنگاران خواست تا در انعکاس اخبار، دقت لازم را به عمل آورند. وی همچنین از تلاشهای خبرنگاران در پوشش اخبار و رویدادهای وزارت امور خارجه تقدیر و تشکر کرد.\در ادامه این نشست، اسماعیل بقائی به سوالات خبرنگاران در حوزههای مختلف سیاست خارجی پاسخ داد. وی درباره روابط ایران با کشورهای مختلف، موضوعات مرتبط با برجام، تحولات منطقه، و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات هستهای، توضیحاتی ارائه کرد. بقائی در پاسخ به سوالی درباره موضع ایران در قبال تحولات اخیر در یمن، بر حمایت ایران از راهحل سیاسی برای بحران این کشور و ضرورت توقف جنگ و درگیری تأکید کرد. وی همچنین بر اهمیت کمکهای بشردوستانه به مردم یمن و ضرورت دسترسی بیقید و شرط به کمکهای انساندوستانه تأکید کرد. در پاسخ به سوالی درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا، بقائی با اشاره به روابط تاریخی و همکاریهای دوجانبه، بر اهمیت حفظ و گسترش روابط با کشورهای اروپایی تأکید کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا در تصمیمگیریهای خود، منافع مشترک و روابط دوجانبه را در نظر بگیرد. بقائی در پایان نشست، ضمن ابراز امیدواری به آیندهای روشنتر برای منطقه، بر عزم ایران برای ادامه تلاشها در جهت برقراری صلح، ثبات، و توسعه در منطقه تأکید کرد
تنگه هرمز ایران عمان امنیت وزارت خارجه