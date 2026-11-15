سی‌امین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو در اسلام‌آباد با حضور سید عباس عراقچی و اسحاق دار برگزار شد. محورهای اصلی شامل توسعه تجارت منطقه‌ای و همکاری در انرژی است.

سی‌امین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو ، صبح دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. این اجلاس دیپلماتیک با میزبانی رسمی کشور پاکستان و با حضور وزیران امور خارجه و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی در شهر اسلام‌آباد برگزار می‌شود. هدف از تشکیل این نشست، بررسی راهکارهای عملیاتی برای تقویت پیوندهای منطقه‌ای و گسترش تعاملات اقتصادی میان کشورهای عضو است که در شرایط کنونی جهان اهمیت ویژه‌ای دارد.

جزئیات برگزاری و ریاست نشست اکو در اسلام‌آباد

این نشست مهم دیپلماتیک با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در محل پایتخت پاکستان تشکیل شده است. ریاست این اجلاس بر عهده اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان قرار دارد که میزبان و رئیس جلسه محسوب می‌شود. حضور مقامات ارشد سیاسی و دیپلماتیک کشورها نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این گردهمایی در تقویت نقش اکو در عرصه بین‌المللی است. نمایندگان کشورها در این دوره از نشست، بر ضرورت همگرایی بیشتر در زمینه‌های مختلف تأکید کرده‌اند تا بتوانند بر چالش‌های پیش روی منطقه غلبه کنند.

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محورهای اصلی توسعه تجارت و انرژی منطقه‌ای

در این نشست، وزیران امور خارجه و روسای هیئت‌های کشورهای عضو، دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را درباره تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و گسترش تعاملات اقتصادی مطرح می‌کنند. از مهم‌ترین محورهای بحث و گفتگو در این اجلاس، توسعه تجارت میان کشورهای عضو سازمان اکو است که می‌تواند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی این کشورها داشته باشد. همچنین همکاری در حوزه انرژی، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد منطقه‌ای، مورد بررسی دقیق کارشناسان و دیپلمات‌های حاضر قرار خواهد گرفت.

تقویت کریدورهای ترانزیتی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل نیز از دیگر موضوعات کلیدی است که در دستور کار این نشست قرار دارد. این اقدامات می‌تواند به کاهش هزینه‌های لجستیک و افزایش سرعت انتقال کالا بین کشورهای عضو کمک شایانی کند. علاوه بر این، افزایش ارتباط اقتصادی کشورهای منطقه با بازارهای جهانی نیز از دیگر اهداف اصلی این گفتگوهاست که می‌تواند شانس رقابت‌پذیری محصولات کشورهای اکو را در بازارهای جهانی افزایش دهد.

تحلیل اثرات بر دیپلماسی اقتصادی ایران و پاکستان

حضور سید عباس عراقچی در این نشست نشان‌دهنده اهمیت ویژه جمهوری اسلامی ایران در ساختار همکاری‌های منطقه‌ای اکو است. ایران به عنوان یکی از اعضای بنیادین این سازمان، همواره تلاش کرده است تا نقش خود را در تقویت پیوندهای اقتصادی و سیاسی با همسایگان خود ارتقا دهد. حضور وی در کنار اسحاق دار، معاون نخست وزیر پاکستان، می‌تواند زمینه‌ساز توافقات دوجانبه و چندجانبه مهمی در زمینه‌های تجاری و امنیتی باشد. این دیدارها در بستر نشست‌های بین‌المللی فرصتی مغتنم برای تبادل نظر درباره چالش‌های مشترک و فرصت‌های پیش روی منطقه فراهم می‌کند.

پاکستان نیز با میزبانی این نشست، تلاش می‌کند تا جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در منطقه تثبیت کند. اسحاق دار با ریاست جلسه، می‌تواند نقش میانجی یا هماهنگ‌کننده را در گسترش همکاری‌های بین کشورهای عضو ایفا کند. تجربه دیپلماتیک اسحاق دار و سید عباس عراقچی می‌تواند به حل اختلافات احتمالی و ایجاد سازوکارهای همکاری پایدار منجر شود. این نشست فرصتی است برای اینکه کشورها از ظرفیت‌های پنهان منطقه برای رشد اقتصادی استفاده کنند.

آینده روابط اقتصادی و گام‌های بعدی سازمان اکو

نتیجه این نشست می‌تواند نقش مهمی در جهت‌دهی به سیاست‌های تجاری کشورهای عضو در ماه‌های آتی داشته باشد. کشورهای عضو اکو با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها و کاهش موانع تجاری، می‌توانند بازارهای جدیدی برای محصولات خود ایجاد کنند. این روند نه تنها باعث رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو می‌شود، بلکه به بهبود سطح زندگی شهروندان نیز کمک خواهد کرد. همچنین تقویت کریدورهای ترانزیتی می‌تواند ایران و پاکستان را به قطب‌های لجستیکی منطقه تبدیل کند.

در نهایت، این نشست به عنوان یک پلتفرم برای گفتگوهای سازنده عمل می‌کند و امید می‌رود که منجر به تصویب طرح‌های عملیاتی مشترک شود. پیگیری مصوبات این نشست و نظارت بر اجرای آن بر عهده دبیرخانه اکو و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای عضو خواهد بود. موفقیت این اجلاس می‌تواند الگویی برای سایر سازمان‌های منطقه‌ای در سراسر جهان باشد تا با تکیه بر همکاری‌های اقتصادی، ثبات و رفاه را به مناطق خود تزریق کنند.