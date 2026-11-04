در نشست کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز، وضعیت سرویس‌های بهداشتی، نگهداری پیمانکاری، اقتصادی‌سازی پارک‌ها و سامانه هوشمند فضای سبز بررسی و برای هر موضوع برنامه پیگیری مشخص شد.

در دویست‌وهفتاد و پنجمین جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، چهار موضوع مهم در حوزه خدمات شهری و محیط زیست با حضور مدیران شهرداری و اعضای کمیسیون بررسی شد و برای هر یک، تصمیمات و برنامه‌های پیگیری مشخصی تعیین شد.

وضعیت سرویس‌های بهداشتی سطح شهر

مسعود زارعی، رئیس این کمیسیون، در تشریح مباحث این جلسه گفت که نخستین موضوع، وضعیت سرویس‌های بهداشتی سطح شهر است. بر اساس طرح جامع، پیش‌بینی شده که شهر شیراز ۴۴۱ سرویس بهداشتی داشته باشد، اما در حال حاضر ۳۳۰ سرویس موجود است و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها نیازمند بازسازی و بهسازی است. از ۱۱۱ سرویس بهداشتی جدیدی که در برنامه احداث قرار گرفته، تاکنون ۷۱ مورد تکمیل شده و ۴۰ مورد دیگر باقی مانده است.

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در این جلسه گزارش تفصیلی مناطق شهرداری بررسی شد و بر ضرورت تعیین تکلیف و تکمیل سرویس‌های بهداشتی باقی‌مانده تأکید شد. معاونت خدمات شهری نیز با اشاره به شرایط خاص کشور خواستار در نظر گرفتن فرصت زمانی بیشتر برای اجرای باکیفیت این پروژه‌ها شد و مقرر گردید بخشی از اعتبارات مورد نیاز در بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شود.

زارعی در ادامه نگهداری و بهره‌برداری مناسب از سرویس‌های بهداشتی را به اندازه احداث آن‌ها مهم دانست و توضیح داد که بر اساس تکلیف تعیین‌شده، برای هر منطقه باید یک پیمانکار توانمند برای نگهداری و حفظ این مجموعه‌ها انتخاب شود. در این زمینه مناطق ۶ و ۹ پیمانکاران خود را مشخص کرده‌اند و سایر مناطق نیز در مراحل پیگیری و فرآیند انتخاب پیمانکار قرار دارند.

به گفته او، بر اساس برنامه اعلام‌شده انتظار می‌رود طی یک تا دو ماه آینده وضعیت پیمانکاران نگهداری در تمامی مناطق تعیین تکلیف شود. وی توسعه و ساماندهی شبکه سرویس‌های بهداشتی را از برنامه‌های مهم و جامع دوره فعلی مدیریت شهری دانست که با هدف تسهیل دسترسی شهروندان، متناسب با ضوابط و شعاع دسترسی و با توجه به نیاز گروه‌های مختلف سنی دنبال می‌شود و تا پایان این دوره باید با جدیت رصد و تکمیل شود.

اقدامات اقتصادی در پارک‌های عمومی

دومین دستور کار جلسه نیز به اقتصادی‌سازی پارک‌ها و باغ‌های عمومی شهر شیراز اختصاص داشت. زارعی گفت که در حال حاضر حدود ۳۳۰ پارک و باغ متعلق به شهرداری در سطح شهر وجود دارد و شهرداری در گزارشی ۱۰۴ بسته پیشنهادی را برای اجرای اقدامات اقتصادی در ۴۵ نقطه معرفی کرده است. او تأکید کرد که نگاه کمیسیون به اقتصادی‌سازی پارک‌ها درآمدزایی صرف از فضاهای عمومی نیست و اولویت اصلی حفاظت، صیانت و نگهداری مناسب از این فضاهاست.

به باور او، اگر بتوان با بهره‌گیری محدود و کارشناسی‌شده از بخش‌هایی از این فضاها فرصت‌های اقتصادی ایجاد کرد و منابع حاصل را در مسیر رونق و نگهداری بهتر آن‌ها به کار گرفت، این اقدام می‌تواند به تحقق اهداف مدیریت شهری در حوزه فضای سبز کمک کند. زارعی اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد اقدامات پیش‌بینی‌شده در این زمینه انجام شده و درباره ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز تعیین تکلیف صورت گرفته است.

مقرر شد مجموعه‌های مسئول حداکثر ظرف دو هفته آینده شیوه اجرایی و گزارش تکمیلی خود را به کمیسیون ارائه کنند. همچنین با توجه به ارتباط این موضوع با حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد شهری، در صورت نیاز جلسه مشترکی با حضور کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری برگزار خواهد شد. سومین دستور کار این جلسه به بررسی وضعیت سامانه هوشمند بوستان اختصاص داشت.

پایش هوشمند فضای سبز شهر

زارعی گفت که در این جلسه گزارش اطلاعات جمع‌آوری‌شده از پنج منطقه شهرداری و هفت محدوده از مجموع ۱۴ محدوده ارتفاعی شیراز بررسی شد و اطلاعات موجود درباره مساحت و سرانه فضای سبز مناطق نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. او با تأکید بر ضرورت حرکت از آمارهای کلی به سمت پایش دقیق و مستمر فضای سبز شهر گفت که هدف اصلی استفاده از اطلاعات سامانه جی‌آی‌اس و ابزارهای کنترلی هوشمند است تا برای هر درخت به‌صورت مستقل یک کد مشخص تعریف شود و امکان شناسایی، ثبت و رصد وضعیت آن در طول زمان فراهم گردد.

به گفته وی، اطلاعات این سامانه باید دست‌کم سالی یک‌بار به‌روزرسانی شود تا علاوه بر امکان نظارت دقیق‌تر بر درختان و فضای سبز، اطلاعات قابل اتکایی نیز در اختیار عموم شهروندان قرار گیرد. در این جلسه مقرر شد اطلاعات پنج منطقه از مجموع ۱۱ منطقه شهرداری و همچنین اطلاعات هفت محدوده از مجموع ۱۴ محدوده ارتفاعی توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری حداکثر ظرف دو هفته آینده در سامانه بارگذاری و ثبت شود.

زارعی در پایان خاطرنشان کرد که پس از ارائه گزارش عملکرد، میزان پیشرفت کار بررسی خواهد شد و در صورت نیاز با حضور معاونت‌ها و سازمان‌های مرتبط، تکالیف بعدی مشخص می‌شود. او افزود که اگر روند اجرا مطابق برنامه پیش برود، ادامه اقدامات بدون نیاز به طرح مجدد موضوع در کمیسیون دنبال خواهد شد.