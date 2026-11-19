بررسی تأثیر اختلالات سایبری و همکاری‌های منطقه‌ای بر امنیت جهانی و غلبه نزدک بر بورس نیویورک با پذیرش غول هوش مصنوعی آنتروپیک در بازار سهام.

هم‌زمان با برگزاری نشست رهبران آمریکا، چین و روسیه در شهر شنژن، نگرانی‌های جدی درباره امنیت زیرساخت‌های حیاتی جهانی افزایش یافته است. اختلال گسترده در سامانه‌های رایانه‌ای و فعالیت پهپادهای ناشناس در نزدیکی پایگاه‌های نظامی، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری فزاینده شبکه‌های دیجیتال در عصر هوش مصنوعی است. این رویدادها در حالی رخ داد که کشورهای جنوب‌شرقی آسیا برنامه‌های خود را برای ایجاد ذخایر مشترک نفتی جهت مدیریت بحران‌ها سرعت بخشیدند.

اختلالات سایبری و هشدارهای پنتاگون

قطعی ۲۴ ساعته خدمات اصلی مایکروسافت، از جمله سرویس ایمیل اوت‌لوک، با اختلال در سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی آمریکا و افت کیفیت خدمات آژانس امنیت ملی این کشور هم‌زمان شد. مقام‌های آمریکایی و شرکت مایکروسافت علت اولیه این رخدادها را خرابی‌های زنجیره‌ای ناشی از کدهای قدیمی و مشکلات تجهیزات اعلام کردند، اما دلیل دقیق هنوز محل پرسش است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اظهار داشت که تاکنون شواهدی از دخالت هکرها، گروه‌های مجرم یا دولت‌های خارجی در این اختلالات یافت نشده است.

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با این حال، گروه اطلاعات تهدید گوگل هشدار داده است که هوش مصنوعی توانایی خودکارسازی حملات سایبری را به شدت افزایش داده است. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان مقامات کشورهای شریک آمریکا برانگیخته است. پیتر اپس، ستون‌نویس رویترز، گزارش داده که برخی متحدان نگرانند در شرایط بحرانی، دسترسی آن‌ها به سامانه‌های فرماندهی و کنترل مبتنی بر هوش مصنوعی پنتاگون یا ماهواره‌های آمریکا محدود شود.

رقابت نزدک و بورس نیویورک در جذب سرمایه

آنتروپیک، شرکت پیشرو در حوزه هوش مصنوعی، روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان)، معاملات سهام خود را در نزدک آغاز کرد و در نخستین روز بیش از ۸۰۰ میلیون سهم از این شرکت معامله شد. این رویداد به نزدک این فرصت را داد تا موفقیت خود در جذب شرکت‌های فناوری را روی نمایشگرهای بزرگ خود در میدان تایمز به نمایش بگذارد. آدنا فریدمن، مدیرعامل نزدک، عرضه اولیه آنتروپیک را مایه افتخار خواند و تأکید کرد که این بورس مدت‌ها با تیم آنتروپیک در ارتباط بوده است.

بر اساس داده‌های دیلوجیک، نزدک از ابتدای سال ۲۰۲۶ میزبان ۶۴ عرضه اولیه بوده است که آنتروپیک و اسپیس‌ایکس در صدر آن‌ها قرار دارند. در مقابل، بورس نیویورک در همین بازه زمانی میزبان ۴۲ عرضه اولیه بوده است. فاصله میان دو بورس از نظر سرمایه جذب‌شده، به بالاترین سطح خود از زمان آغاز ثبت این داده‌ها در سال ۱۹۹۵ رسیده است. در سال ۲۰۱۷، بورس نیویورک از ۶۹ عرضه سهام ۲۸.۸ میلیارد دلار و نزدک از ۸۶ عرضه ۹.۳ میلیارد دلار جذب کرد، اما کفه ترازو در سال‌های بعد به سود نزدک تغییر جهت داد.

استراتژی‌های منطقه‌ای و آینده امنیت

پیتر اپس در تحلیل خود نوشت که برنامه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا برای ذخیره و استفاده مشترک از نفت، نشان می‌دهد دولت‌ها در حال آماده‌سازی خود برای مدیریت خطرها با نقش‌آفرینی کمتر واشینگتن هستند. همچنین، حفاظت از کابل‌های زیردریایی در دریای بالتیک نمونه‌ای از تاثیر همکاری منطقه‌ای است. عملیات نگهبان بالتیک ناتو با استفاده از پهپادها و تجمیع اطلاعات منطقه‌ای، شناسایی عاملان اختلالات را سریع‌تر کرده است.

در آستانه نشست شنژن، فعالیت نیروی دریایی چین در اطراف تایوان همچنان بالا بود و پکن ممنوعیت صادرات عناصر خاکی کمیاب را تا پایان ژانویه تمدید کرد. اپس ارزیابی می‌کند که رقابت سه قدرت بزرگ جهانی، کشورهای موسوم به قدرت‌های میانی را به سمت همکاری بیشتر و تلاش برای حفظ استقلال عملشان سوق داده است. اوون لاو، تحلیلگر شرکت کلیر استریت، برتری نزدک را ناشی از شاخص‌های اختصاصی مانند نزدک ۱۰۰ و نزدک کامپوزیت دانست که برای شرکت‌های فناوری جذابیت بالایی دارند.