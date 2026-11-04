سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی در نشستی با هنرمندان دارای معلولیت بر تدوین میثاق‌نامه همکاری با سازمان بهزیستی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تاکید کرد.

نشست مشترک سیدرضا صالحی‌امیری ، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هنرمندان و فعالان فرهنگی دارای معلولیت، در تاریخ سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد. در این جلسه، ظرفیت‌های سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای گسترش مشارکت اجتماعی و توسعه فرصت‌های شغلی این قشر مورد بررسی قرار گرفت.

ضرورت حمایت اقتصادی و اشتغال پایدار

صالحی‌امیری در این نشست با اشاره به اینکه نباید افراد دارای معلولیت در میان مشغله‌های کاری و فشارهای اقتصادی فراموش شوند، بر استفاده از ظرفیت‌های وزارتخانه برای ارتقای کیفیت زندگی هنرمندان این جامعه تاکید کرد. او بیان کرد که مراکز اقامتی، بوم‌گردی‌ها، کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی فضاهایی هستند که می‌توانند امکان حضور و عرضه توانمندی‌های هنرمندان دارای معلولیت را فراهم کنند. وزیر میراث‌فرهنگی افزود که اگر برای خرید تولیدات هنری این عزیزان ضمانت ایجاد شود، بخش مهمی از مسئله اشتغال آنان مرتفع خواهد شد.

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بازتعریف جایگاه سازمان بهزیستی در سیاست‌گذاری

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با ابراز خرسندی از حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و اعلام کرد که همه کشور باید به آقای حسینی کمک کنند تا هیچ دستگاهی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی نکند. او پیشنهاد داد که رویکرد سازمان بهزیستی از یک کارگزار اجرایی به یک نهاد سیاست‌گذار تغییر یابد تا در طراحی و راهبری سیاست‌های اجتماعی اثرگذار باشد. صالحی‌امیری همچنین بر تشکیل صدها جشنواره مشابه در شهرهای مختلف کشور تحت نظارت این سازمان تاکید کرد.

پیشنهاد میثاق‌نامه و تخصیص یک درصد منابع

در بخشی دیگر از سخنان خود، صالحی‌امیری تدوین چارچوبی مشترک برای همکاری وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان بهزیستی را ضروری دانست و پیشنهاد داد که میثاق‌نامه‌ای بین این دو نهاد به امضا برسد. او همچنین پیشنهاد کرد که یک درصد از منابع مسئولیت اجتماعی صندوق‌ها و معاونت‌های وزارتخانه به حوزه بهزیستی اختصاص یابد. وزیر میراث‌فرهنگی همچنین توصیه کرد که همه وزارتخانه‌ها دارای مشاور یا دفتر مشخصی برای پیگیری امور مرتبط با بهزیستی باشند.

ظرفیت‌های جشنواره همام و مشارکت جامعه

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت جشنواره همام در شناسایی استعدادهای هنری افراد دارای معلولیت، یادآور شد که این جشنواره هر سال با استقبال مناسبی مواجه می‌شود اما باید فراتر از شناسایی استعدادها رفت. او همچنین به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای مشارکت در تأمین تجهیزات مورد نیاز اشاره کرد و پیشنهاد داد که نیازها به‌صورت دقیق مشخص شوند. وزیر میراث‌فرهنگی در پایان تاکید کرد که هماهنگی سیاست‌های حمایتی در بخش‌های مختلف دولت، از جمله بهداشت و درمان، برای پیشبرد اهداف مشترک ضروری است.