نشست ترامپ با تیم امنیت ملی درباره ایران و سفر دیپلماتیک عراقچی به پاکستان و عمان

دونالد ترامپ قرار است روز دوشنبه با تیم امنیت ملی خود درباره ایران نشستی برگزار کند. در همین حال، سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در سفرهای خود به پاکستان و عمان، طرح موکول کردن مذاکرات هسته‌ای به زمان دیگری را مطرح کرده است. این در حالی است که آمریکا همچنان از ایران می‌خواهد غنی‌سازی را تعلیق کند.

به گزارش منابع آمریکایی، انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در «اتاق وضعیت» کاخ سفید با تیم امنیت ملی و سیاست خارجی خود نشستی درباره ایران برگزار کند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای و مذاکرات هسته‌ای ایران همچنان موضوع اصلی گفت‌وگوها است. یک منبع آگاه از کاخ سفید به آکسیوس گفت که در این جلسه، تیم ترامپ در مورد مذاکرات و گام‌های احتمالی بعدی با ایران رایزنی خواهد کرد. این در حالی است که سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، هفته جاری سفرهای دیپلماتیک خود را به پاکستان و عمان ادامه داد و در مورد تنگه هرمز با مقامات این کشورها گفت‌وگو کرد.

پس از آن، وی بار دیگر به پاکستان رفت و قرار است امروز دوشنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کند. دو منبع آگاه از مذاکرات ایران و آمریکا به آکسیوس گفتند که عراقچی در جلسات خود در اسلام‌آباد، طرح موکول کردن مذاکره درباره مساله هسته‌ای به یک زمان دیگر را مطرح کرده است. بر اساس این طرح، ایران ابتدا بر حل بحران تنگه هرمز و محاصره دریایی ایالات متحده تمرکز خواهد کرد.

پس از آن، آتش‌بس برای مدتی طولانی تمدید می‌شود یا طرف‌ها برای پایان دائمی جنگ توافق می‌کنند. مذاکرات هسته‌ای نیز در یک مقطع دیگر و پس از بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی انجام می‌شود. این در حالی است که آمریکا همچنان از ایران می‌خواهد که غنی‌سازی را در یک بازه زمانی تعلیق کند. اولیویا ویلز، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسش آکسیوس گفت: موضوعات دیپلماتیک حساسی وجود دارد و آمریکا از طریق رسانه‌ها مذاکره نمی‌کند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای و مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه دارند و هر دو طرف به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش تنش‌ها هستند. با توجه به سفرهای دیپلماتیک عراقچی و نشست احتمالی ترامپ، این احتمال وجود دارد که در هفته‌های آینده شاهد تحولات جدیدی در روابط ایران و آمریکا باشیم. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا خیر.

از طرف دیگر، نقش میانجیگری پاکستان و عمان در این مذاکرات نیز قابل توجه است و ممکن است در آینده نزدیک شاهد تحولات جدیدی در این زمینه باشیم





