نشست طالبان با کشورهای آسیای میانه: تلاش برای جلب حمایت و مقابله با انزوا

طالبان با برگزاری نشستی با نمایندگان کشورهای آسیای میانه، تلاش می‌کند از طریق برجسته‌سازی مبارزه با داعش، امتیازات امنیتی و دیپلماتیک کسب کند و انزوای بین‌المللی خود را بشکند. با این حال، نگرانی‌های امنیتی در منطقه و عدم اعتماد به طالبان، چالش‌های جدی پیش روی این تلاش‌ها قرار داده است.

نشست مشورتی طالبان با حضور نمایندگان پنج کشور آسیای میانه ، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در کابل برگزار شد. این نشست با هدف برقراری تعامل و یافتن راه‌حل‌هایی برای مسائل امنیت ی، اقتصادی و سیاسی میان طالبان و همسایگان شمالی افغانستان برگزار گردید. حکومت طالبان در این نشست تلاش کرد با بهره‌گیری از موضوع «مبارزه با داعش »، امتیازات امنیت ی و دیپلماتیک از کشورهای همسایه کسب کند.

امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در این نشست که به زبان فارسی سخنرانی کرد، کوشید چهره‌ای ضدتروریستی از حکومت خود به نمایش بگذارد و گروهش را به عنوان سدی دفاعی در برابر شاخه خراسان داعش معرفی نماید. وی با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، خواستار گسترش روابط در زمینه‌های مختلف، از جمله تجارت، ترانزیت، امنیت و مقابله با تغییرات اقلیمی شد. متقی با اشاره به مرز طولانی آبی و خاکی افغانستان با این کشورها، وعده داد که طالبان در کنترل قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و جرایم سازمان‌یافته فرامرزی تلاش خواهد کرد. او ادعا کرد که نهادهای امنیتی طالبان تمام عناصر مخرب را دفع کرده‌اند و در حال حاضر هیچ مشکل امنیتی در مرزهای مشترک وجود ندارد. با این حال، شواهد و رویدادهای میدانی نشان‌دهنده واقعیت‌های دیگری هستند. ترور مقامات ارشد طالبان، مانند خلیل‌الرحمان حقانی و داوود مزمل، نشان‌دهنده ناتوانی کابل در تأمین امنیت داخلی است. کشورهای همسایه مانند تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به شدت نگران گسترش افراط‌گرایی و ناامنی در مرزهای خود هستند. طالبان با آگاهی از این نگرانی‌ها، می‌کوشد از تهدید داعش به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و شکستن انزوای دیپلماتیک خود استفاده کند. \برگزاری این نشست در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها در مورد بازگشت نیروهای داعش به افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۱، با سقوط ولایات افغانستان و فروپاشی نظام جمهوری، طالبان درهای زندان‌ها را گشودند و شمار زیادی از فرماندهان و نیروهای بازداشت‌شده داعش آزاد شدند. این اقدام باعث افزایش تهدیدهای امنیتی در افغانستان گردید و نگرانی‌های جدی را در مورد آینده این کشور و منطقه ایجاد کرد. در این میان، روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. این موضوع بر جهت‌گیری کشورهای آسیای میانه در قبال طالبان تأثیرگذار است، به ویژه با توجه به روابط نزدیک این کشورها با مسکو. تاجیکستان، به دلیل نگرانی‌های امنیتی و اختلافات موجود، کمترین سطح تماس را با طالبان دارد و تاکنون سفارت افغانستان در دوشنبه را به آن‌ها واگذار نکرده است. دوشنبه نگران گسترش خطر تروریسم است و طالبان تلاش می‌کند با بهره‌گیری از این نگرانی، مانع دیپلماتیک تاجیک‌ها را بشکند و به سفارت خود در این کشور دست یابد. \این نشست نشان‌دهنده تلاش‌های طالبان برای عادی‌سازی روابط با همسایگان و کسب مشروعیت بین‌المللی است. با این حال، عدم پایبندی به تعهدات امنیتی، نقض حقوق بشر و ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، موانع جدی در این مسیر ایجاد می‌کند. کشورهای آسیای میانه با درک این چالش‌ها، باید با احتیاط و هوشیاری با طالبان تعامل کنند و منافع امنیتی و ملی خود را در اولویت قرار دهند. این نشست فرصتی برای بررسی راه‌های همکاری در زمینه‌های مختلف، از جمله مبارزه با تروریسم، مقابله با قاچاق مواد مخدر و توسعه اقتصادی بود. با این حال، موفقیت این تلاش‌ها به میزان تعهد طالبان به اجرای وعده‌های خود و ایجاد ثبات پایدار در افغانستان بستگی دارد. در نهایت، برای رسیدن به صلح و ثبات در منطقه، نیاز به همکاری‌های گسترده منطقه‌ای و حمایت جامعه جهانی از یک افغانستان امن و باثبات است. این امر مستلزم اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع مشترک است که در آن حقوق بشر و حاکمیت قانون به طور کامل رعایت شود





طالبان آسیای میانه داعش امنیت دیپلماسی

