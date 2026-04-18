در مجمع دیپلماسی آنتالیا، وزرای خارجه پاکستان و بنگلادش و سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، ضمن بررسی چالش‌های تجارت جهانی ناشی از درگیری‌ها، بر ضرورت تقویت تجارت درون منطقه‌ای و رفع موانع اقتصادی در جنوب آسیا تأکید کردند. بازگشایی تنگه هرمز و اهمیت دیپلماسی گفت‌وگو محور در دستیابی به صلح پایدار از دیگر محورهای کلیدی این نشست بود.

مجمع دیپلماسی آنتالیا امسال شاهد برگزاری نشستی کلیدی با عنوان 'تجارت مبتنی بر اعتماد: آینده یکپارچگی اقتصادی و ثبات در آسیای جنوبی' بود.

در این پنل که در مرکز کنگره نست منطقه توریستی بلک برگزار شد، مقامات عالی‌رتبه از پاکستان، بنگلادش و افغانستان حضور یافتند تا ضمن تبادل نظر در خصوص چالش‌های پیش روی تجارت جهانی، پتانسیل‌های رشد اقتصادی در منطقه جنوب آسیا را مورد بررسی قرار دهند.

این گردهمایی، فرصتی مغتنم برای مقامات کشورهای در حال توسعه بود تا دیدگاه‌های خود را درباره راه‌های تقویت روابط اقتصادی منطقه‌ای و غلبه بر موانع موجود ارائه دهند.

حضور دانشیار دکتر مراد اصلان از دانشگاه حسن کالیونجو به عنوان مفسر، به غنای علمی و تحلیلی مباحث افزوده بود.

مدیریت این پنل بر عهده ایزابل یوینگ، مجری شناخته شده تی‌آر‌تی ورلد، بود که با تسلط خود، بحث‌ها را به بهترین شکل هدایت کرد.

محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، در سخنرانی خود به آمارهای قابل تأملی اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که با وجود جمعیت بیش از دو میلیارد نفری در کشورهای جنوب آسیا، سهم تجارت درون منطقه‌ای از کل تجارت جهانی تنها در حدود پنج درصد است. این رقم بیانگر ظرفیت بالای تحقق نیافته در منطقه است.

دار تأکید کرد که کلید افزایش این حجم از تجارت، تقویت هرچه بیشتر ارتباطات و اعتمادسازی میان کشورهاست. در ادامه، وی به موضوع حیاتی بازگشایی تنگه هرمز اشاره کرد و بیان داشت که پاکستان برای دیپلماسی مبتنی بر گفت‌وگو ارزش فراوانی قائل است. وی همچنین از ادامه تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح بلندمدت میان ایالات متحده آمریکا و ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که طرفین به زودی به یک توافق دست یابند.

دار با اشاره به آسیب‌های جدی که در گذشته به زنجیره تأمین جهانی در پی محدودیت تردد در تنگه هرمز وارد شده بود، رفع موانع مسیرهای دریایی را یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار پاکستان دانست. وی هدف نهایی را توقف دائمی جنگ و برقراری صلح پایدار عنوان کرد و تأکید نمود که تنها راه تحقق این امر، رسیدن به یک توافق جامع میان طرفین درگیر است.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین به مسئله ریشه‌کن کردن تروریسم در منطقه‌ای که پاکستان نیز در آن واقع شده است، اشاره کرد و گفت که تا زمانی که این تهدید وجود داشته باشد، رفاه پایدار در منطقه محقق نخواهد شد. وی بر لزوم عدم استفاده هیچ سرزمینی از هیچ کشوری برای فعالیت‌های تروریستی تأکید ورزید و ابراز امیدواری کرد که منطقه به سمت آرامش و صلح حرکت کند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت اداره افغانستان، نیز در این نشست به چالش‌های پیش روی کشورش پرداخت. وی اذعان داشت که با وجود ادامه ارسال محموله‌ها به آسیای مرکزی، جنگ آمریکا/اسرائیل و ایران تأثیرات منفی قابل توجهی بر تجارت افغانستان و کشورهای همسایه گذاشته است.

آرزوی اصلی عزیزی، توقف فوری جنگ و پایان یافتن مشکلات منطقه بود. وی با اشاره به جایگاه ویژه آسیای جنوبی در سیاست، تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتباطات منطقه‌ای، تأکید کرد که برای توسعه تجارت، باید گام‌های مؤثری در جهت برجسته کردن پتانسیل‌های اقتصادی منطقه برداشته شود.

عزیزی بر موضع کشورش مبنی بر حل و فصل تمامی مشکلات از طریق گفت‌وگو صحه گذاشت و گفت که گوش سپردن به سخنان یکدیگر، کلید حل تمامی اختلافات است. وی با تأکید بر روابط برادرانه میان افغانستان و پاکستان، ابراز داشت که مسائل سیاسی و تجاری باید از هم تفکیک شوند.

عزیزی همچنین از تلاش‌های اشخاص ثالث برای برقراری صلح میان دو کشور قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که روابط فی‌مابین بهبود یابد.

در پایان، خلیل‌الرحمان، وزیر امور خارجه بنگلادش، نیز به اهمیت دیپلماسی منطقه‌ای و لزوم همکاری مشترک پرداخت. وی اذعان داشت که هیچ کشوری نمی‌تواند خود را از خطرات و عدم قطعیت‌های جهان جدا سازد.

الرحمان از تلاش‌های رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در راستای رفاه منطقه تقدیر کرد و خبر بازگشایی تنگه هرمز را مثبت ارزیابی نمود. وی با اشاره به بحران انرژی جهانی، بر ضرورت اتحاد کشورها برای غلبه بر این بحران تأکید کرد و گفت که این بحران تأثیرات منفی بر تجارت آینده خواهد داشت.

وزیر امور خارجه بنگلادش خواستار عدم ایجاد مانع در مسیر حمل و نقل دریایی جهانی شد و بر ضرورت تضمین تجارت جهانی از طریق قوانین بین‌المللی تأکید ورزید. وی در نهایت، با بیان اینکه آسیای جنوبی یک خانواده است و می‌تواند با همکاری مشترک به موفقیت‌های بیشتری دست یابد، اهمیت اراده سیاسی برای تحقق این امر را برجسته ساخت





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تجارت جهانی جنوب آسیا مجمع دیپلماسی آنتالیا ثبات منطقه‌ای دیپلماسی

United States Latest News, United States Headlines