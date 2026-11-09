نشست امنیتی تهران و ظهور معماری جدید دفاعی در خاورمیانه

نشست رهبران ایران، عربستان، ترکیه و پاکستان در تهران نشان‌دهنده پایان تکیه بر آمریکا و شکل‌گیری معماری امنیتی مستقل منطقه است.

در تاریخ ۲۶ اکتبر، نشست تاریخی و بی‌سابقه‌ای در تهران برگزار شد که در آن مقامات عالی‌رتبه چهار قدرت اصلی مسلمان در خاورمیانه گرد هم آمدند. این گردهمایی با حضور سرلشکر محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ، خالد بن‌سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی ، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و ژنرال عاصم منیر رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان شکل گرفت. اگرچه این نشست ماهیتی شبیه به اجلاس سران داشت، اما پیام آن فراتر از دیپلماسی نمادین بود و مستقیماً بر تغییر موازنه قدرت در منطقه تأکید داشت. این رویداد در حالی رخ داد که جنبش انصارالله، متحد استراتژیک تهران، از طریق حملات موشکی و پهپادی، اقتصاد عربستان سعودی را با فلج‌کردن مسیرهای تجاری تحت فشار شدید قرار داده بود.

اعتماد به خود و پایان اتکای خلیج به آمریکا

نتیجه‌گیری اصلی شرکت‌کنندگان در این نشست این بود که امنیت منطقه خاورمیانه باید توسط خودِ کشورهای منطقه تأمین شود، نه توسط قدرت‌های خارجی. این بیانیه مشترک، پیامی صریح به پایان دوران اتکای کشورهای حوزه خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی به ایالات متحده آمریکا به عنوان مرجع نخست امنیتی بود. چرخش استراتژیک ریاض نشان می‌دهد که عربستان سعودی پس از دهه‌ها رقابت و با وجود حملات متحد حوثی‌ها، مسیر گفت‌وگوی مستقیم با ایران را برگزیده است. دلیل اصلی این نزدیکی، عدم تمایل متحدان سنتی ریاض برای مداخله و حمایت نظامی مستقیم در برابر تهدیدات منطقه‌ای است.

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بی‌میلی آمریکا و تحول در اتحاد‌های نفتی

در وهله نخست، ایالات متحده از پاسخ به درخواست عربستان مبنی بر حمله مستقیم به حوثی‌ها در یمن خودداری کرد. این رویکرد نشان داد که پیمان سال ۱۹۴۵ میان روزولت و ملک عبدالعزیز دیگر به همان شکل سابق کارایی ندارد. از آن زمان تاکنون، دو کشور با پیمانی پیوند خورده بودند که بر اساس آن واشینگتن امنیت پادشاهی را تضمین می‌کرد و در مقابل به نفت آن دسترسی اولویت‌دار داشت. اما رشد تولید انرژی در آمریکا و رسیدن این کشور به جایگاه صادرکننده خالص نفت در سال ۲۰۲۰، اهمیت استراتژیک نفت عربستان را برای واشینگتن کاهش داده است. با این حال، ایالات متحده همچنان در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیب‌پذیر است.

فشارهای داخلی آمریکا و ناتوانی دوگانه

طبق نظرسنجی مؤسسه گالوپ در اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۴۲ درصد از رأی‌‌دهندگان آمریکایی قیمت سوخت را عاملی بسیار حیاتی در تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی خود می‌دانند. این موضوع در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر گذشته نیز با گرایش اکثریت به سوی دموکرات‌ها در هر دو مجلس سنا و کنگره خود را نشان داد. عربستان با درک بی‌میلی آمریکا و ناتوانی واشینگتن در مدیریت هم‌زمان تنش‌ها در ایران و یمن، در آگوست ۲۰۲۶ "توافق دفاعی مکه" را با ترکیه و پاکستان منعقد کرد. با این حال، این دو کشور نیز از مداخله علیه حوثی‌ها ابا دارند و نشان دادند که تنها تکیه بر پیمان‌های دوطرفه پاسخگو نیست.

بازتعریف معماری دفاعی و نقش چین

برخی این اتحاد را تلاشی از سوی قدرت‌های سنی برای محاصره ایرانِ شیعه قلمداد کرده‌اند، اما نشست تهران این تحلیل را تضعیف می‌کند؛ چراکه "توافق مکه" می‌تواند برخلاف این تصور، پیش‌درآمدی بر یک معماری دفاعی جدید باشد که بر پایه چهار قدرت بزرگ مسلمان منطقه استوار است. چهار درس مهم از ماه‌های اخیر استنباط می‌شود که نخستین آن تاب‌آوری جمهوری اسلامی است. توانایی ایران در مسدودکردن تنگه هرمز و اعمال نفوذ از طریق متحدان خود، وزن منطقه‌ای آن را افزایش داده و همسایگان را به جست‌وجوی قالب‌های جدیدی برای گفت‌وگو و همکاری واداشته است. همچنین نقش چین که مصرف‌کننده نزدیک به ۴۰ درصد از تولید نفت حوزه خلیج فارس است، از این تلاش‌ها برای ایجاد یک معماری دفاعی مستقل و منطقه‌ای استقبال می‌کند.