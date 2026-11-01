نشست کمیسیون صنایع مجلس بر لایحه جدید واردات خودرو و نقد قوانین

کمیسیون صنایع مجلس به بررسی لایحه الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو پرداخت. اعضا به تناقضات قانونی و افزایش قیمت خودرو اشاره کردند.

نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مصادف با دهم آبان ماه برگزار شد. این جلسه با ریاست روح الله عباسپور و حضور اعضایی چون علیرضا سلیمی و رضا تقی پور انوری تشکیل گردید. هدف اصلی بررسی لایحه الحاق تبصره سوم به ماده چهارم قانون ساماندهی صنعت خودرو بود.

بررسی لایحه واردات خودرو و شرایط جدید

روح الله عباسپور در ابتدای جلسه بیان کرد که دغدغه اصلی مردم و دولت، کیفیت و قیمت خودرو است. وی اشاره کرد که مجلس همواره بر اجرای واردات خودرو تاکید داشته است. هدف از این اقدام، خروج خودروسازان داخلی از انحصار و رقابت با برندهای جهانی است. این رقابت می تواند به ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت تمام شده منجر شود.

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نایب رئیس کمیسیون تصریح کرد که اصلاحیه قانون در دولت سیزدهم نیز توسط علی آبادی ارائه شده بود. دولت چهاردهم مجددا این لایحه را به مجلس ارسال کرده است. مجلس پیش تر این موضوع را در قانون و بودجه سنواتی نیز مورد توجه قرار داده است. این رویکرد با هدف کاهش انحصار بازار طراحی شده است.

نقدهای حقوقی و قانونی به لایحه جدید

علیرضا سلیمی با اخطار قانونی نسبت به تناقضات متن لایحه هشدار داد. وی معتقد است که دولت نمی تواند بدون توجه به اصل ثبات قوانین، تغییرات ایجاد کند. طبق اصل یکصد و دهم، سیاست کلی قانونگذاری بر پایداری مقررات استوار است. قانون قبلی در سال چهل یک و با بازه پنج ساله تصویب شده است.

سلیمی افزود که متن پیشنهادی دارای ابهامات ساختاری است. وی یادآور شد که توسعه فناوری بدون خدمات پس از فروش بی معناست. به همین دلیل درخواست کرد لایحه به دولت عودت داده شود. طرح این لایحه در صحن علنی مجلس به دلیل ایرادات حقوقی امکان پذیر نیست. این دیدگاه نشان دهنده نگرانی جدی نسبت به سازوکارهای قانونی است.

منابع مالی و صندوق توسعه صنایع پیشرفته

سید احسان قاضی زاده هاشمی بر لزوم رفع خلأهای قانونی تاکید کرد. وی به منبع پول جدید برای صندوق توسعه صنایع پیشرفته اشاره نمود. طبق نظر وی آیین نامه ها نباید موضوع صندوق را نادیده بگیرند. پیشنهاد می شود لایحه بهانه ای برای اصلاحات گسترده تر باشد. این رویکرد می تواند به بهبود ساختار حقوقی صنعت کمک کند.

رضا تقی پور انوری نیز انتقادات تندی را به عمل آورد. وی روح پیشنهاد را ایجاد درآمد جدید برای دولت دانست. به باور وی این اقدام در شرایط جنگی هزینه اضافی به مصرف کننده تحمیل می کند. افزایش قیمت خودرو تنها در زمین دشمن بازی کردن تعبیر شد. او خواستار شفافیت کامل در نحوه هزینه کرد صندوق شد.

آمار و قوانین موجود در ماده چهارم

ماده چهارم قانون مصوب بیست و یک اردیبهشت ماه چهل یک شرایط را مشخص می کند. وزارت صمت باید آیین نامه را با رعایت شرایط پیشنهاد دهد. هیئت وزیران موظف به تصویب این آیین نامه هستند. واردات خودرو مشروط به تامین خدمات پس از فروش است.

انتقال فناوری و تعیین سقف واردات از دیگر الزامات است. اولویت مصرف ارز باید برای کالاهای اساسی و ضروری باشد. موارد ضروری غیرتجاری مشمول این ماده نمی شوند. هیئت وزیران مصادیق این موارد را تعیین خواهند کرد. این ساختار حقوقی پایه ای برای نظارت بر بازار خودرو ایجاد کرده است.