نشست روزانه هیئت دولت با حضور محمدرضا عارف برگزار شد و در آن به تبریک هفته بسیج و اعلام جزئیات ستاد بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت امام خامنه‌ای پرداخته شد.

نشست روزانه هیئت دولت امروز با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزرای کابینه برگزار شد. در ابتدای این گردهمایی، محمدرضا عارف ضمن تبریک هفته بسیج ، به تشریح جایگاه این نیرو در تاریخ سیاسی کشور پرداخت. وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی بسیج ، بر نقش حیاتی آن در پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد.

تأسیس و نقش تاریخی بسیج مردمی

محمدرضا عارف اعلام کرد که نیروی بسیج بر اساس فرمان حضرت امام خمینی در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ تأسیس شد. این نیرو به عنوان دستاوردی ارزشمند، باعث شد تا نیروهای مردمی به صورت منسجم و هماهنگ در صحنه‌های مختلف حضور یابند. او خاطرنشان کرد که امام خمینی بارها بر نقش اصلی مردم در پیروزی و تداوم انقلاب تأکید داشته است و هرگاه بسیجیان به میدان آمده‌اند، پیروزی قطعی بوده است.

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دستاوردهای تخصصی و نیاز به انسجام ملی

عارف با اشاره به حضور متخصصان بسیجی در عرصه‌های فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای فراوانی را برای کشور برشمرد. وی تصریح کرد که رمز موفقیت‌های کشور، نقش‌آفرینی این شجره طیبه بوده است. او تأکید نمود که امروز بیش از هر زمان دیگری به حفظ انسجام ملی و وحدت برای پیروزی در برابر دشمنان حیله‌گر نیاز داریم. عارف بر ضرورت تداوم مسیر با همان روحیه بسیجی و حفظ یکپارچگی تأکید ویژه‌ای داشت.

تشکیل ستاد بزرگداشت و استقبال‌های گسترده

محمدرضا عارف در بخش دیگری از سخنان خود، از تشکیل ستاد برگزاری نخستین سالگرد شهادت امام خامنه‌ای خبر داد. وی اعلام کرد که تقاضاهای زیادی از داخل و خارج کشور برای مشارکت در این مراسم وجود داشته و اقدامات خودجوشی آغاز شده است. به تدبیر رهبر معظم انقلاب، ستادی برای برگزاری مراسم تشکیل شده که نقش هدایتگر و یاری‌رسان به مشارکت‌های مردمی را ایفا می‌کند.

برنامه‌ریزی مراسم و نقش دستگاه‌های حاکمیتی

معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد که مراسم سالگرد شهادت امام خامنه‌ای به صورت مردمی برگزار خواهد شد. دستگاه‌های حاکمیتی و ستاد بزرگداشت صرفاً نقش هماهنگ‌کننده و تسهیلگر فعالیت‌های مردمی را بر عهده دارند. او اعلام کرد که این مراسم تا عید فطر ادامه خواهد داشت و الگوی فعالیت ستاد بزرگداشت بر اساس تجارب حاصل از برگزاری مراسم تشییع و تدفین ایشان خواهد بود.

تبیین میراث فکری و برنامه‌های فرهنگی

عارف از وزرای مسئول در کمیته‌های ستاد بزرگداشت قدردانی کرد و خواستار شروع اقدامات اجرایی بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده شد. او افزود که این مراسم فرصتی مناسب برای تبیین دیدگاه‌های عمیق امام خامنه‌ای در حوزه‌های حکومت اسلامی، آینده کشور و علم و فناوری است. عارف خواستار تهیه تولیدات فرهنگی و هنری باکیفیت متناسب با اهداف این سالگرد شد.